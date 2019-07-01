12 доказательств того, что мы еще способны сохранить нашу планету для потомков

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Про то, что под тоннами мусора наша Земля задыхается, рассказывать не нужно. Огромные и не очень корпорации уже вовсю работают над тем, как сохранить нашу экологию и разгрести накопившиеся завалы проблем, связанных с загрязнением окружающей среды. В нашей статье мы собрали самые необычные и удобные способы восстановить ресурсы и не допустить дальнейшего бездумного уничтожения природы.

Мы в AdMe.ru поддерживаем зеленые движения и надеемся, что такие находки, как в нашей статье, распространятся повсеместно.

Посуда из тыквы

Удивительную альтернативу пластиковой посуде придумала архитектурно-дизайнерская компания Creme Design. Они поместили тыкву-горлянку в специальную форму во время ее роста, и овощ стал приобретать форму стакана или бутылки.

Детские игрушки из биоразлагаемого пластика

Приобретая такой набор из биоразлагаемого пластика от компании LoveLotte, вы можете быть точно уверены в том, что, когда придет время, на естественную утилизацию таких ведерок и грабелек уйдет всего 12 месяцев.

Табуреты из забракованной черепицы

Дизайнер из Японии Tsuyoshi Hayashi придумал, как дать вторую жизнь забракованной черепице. Он разработал экстравагантные табуреты с сиденьем из бракованных деталей.

Многоразовая чистящая палочка на основе силикона

LastSwab, дизайнеры из Голландии, придумали многоразовую палочку, которая станет отличной альтернативой хорошо нам знакомой ватной.

Автомат по продаже свежего салата

Чикагская компания Farmer’s Fridge разместила в городе автоматы по продаже зеленой пищи. Вместо шоколада и сладких напитков тут можно найти салаты из капусты, фенхеля, лебеды, также продаются бобовые блюда и даже фрукты. Использованную тару из-под продукта можно вложить обратно в автомат, где ее потом переработают для повторного использования.

Многоразовый станок, заряжающийся половинками стандартных лезвий

Компания Leaf Razor ищет новый экологичный подход к замене пластиковых многоразовых бритвенных станков. Новый гаджет заряжается половинками стандартных лезвий и имеет все те же функции, что и у современных бритв.

Напечатанные на 3D-принтере уличные лавки

В Кишиневе (Республика Молдова) ярославская компания «АМТ-Спецавиа» разместила изготовленные на строительном 3D-принтере лавки для улиц. Это более здоровая альтернатива использованию дерева для тех же целей.

Экологически чистые блестки

Для ответственных модниц компания EcoStardust разработала косметический глиттер на основе растительной целлюлозы, которая разлагается в природных условиях всего за несколько недель.

Корпус Bluetooth-колонок из переработанных пакетов

Компания Gomi Designs перерабатывает обычные пластиковые отходы в модные корпуса для Bluetooth-колонок. Примечательно, что на каждый новый корпус уходит около 100 пластиковых пакетов.

Дорожка, вырабатывающая электричество

В Бангалоре (Индия) при входе в здание Intel компания Pavegen Systems установила дорожку, которая вырабатывает электричество, используя давление человеческой стопы. Каждый шаг вырабатывает до 7 Вт энергии.

Биоразлагаемая коробка для пиццы

Компания Zume Pizza изготавливает упаковку из волокон сахарного тростника. Как приятный бонус, благодаря такому составу, коробка поглощает лишнее масло и влагу из пиццы, делая ее более полезной и хрустящей.

Чернила из морских водорослей

Компания Living Ink Technologies известна своими экологическими разработками, такими как создание безвредной краски для принтера. Рисунок, сделанный чернилами Living Ink из водорослей, исчезает через определенное количество времени, и бумага, на которую он был нанесен, становится опять чистой.

Бонус: альтернативное покрытие для машины

В жаркой Индии Рупеш Гауранжа решила значительно сэкономить на включении кондиционера (это влияет на расход топлива) и использовала в качестве карбона навоз, который является хорошим теплоизолятором. Можно долго спорить о минусах и плюсах такого изобретения, однако одно известно точно: такой материал в избытке можно найти везде.

А что бы вы взяли на заметку из всего вышеперечисленного?