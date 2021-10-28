11 щедрых знаменитостей, которые помогают миру не только словом, но и делом

Марк Цукерберг в 2015 году заявил, что почти все свое состояние пожертвует на благотворительность. Но это произойдет не единовременно, а в течение жизни предпринимателя. Марк не одинок в своих щедрых намерениях и поступках, ведь многие знаменитости периодически делают крупные пожертвования или принимают участие в акциях различных фондов, призывая поклонников бережно относиться друг к другу и к миру, в котором все мы живем.

Мы в AdMe.ru решили вспомнить о щедрых взносах богатых и знаменитых людей, которых уж точно нельзя назвать жадными. А в бонусе мы расскажем об актрисе, которая посвятила десятилетия своей жизни благотворительности.

Жизель Бюндхен: $ 186 тыс.

Жизель Бюндхен много лет активно занимается благотворительностью. Она выделяет средства на борьбу с голодом, поддерживает проекты по расширению прав и возможностей женщин, а также вовлечена в экологическую работу. В 2020 году Жизель основала фонд Luz Alliance и вложила в него 1 млн бразильских реалов (свыше $ 180 тыс. — Прим. AdMe.ru). Фонд помогает наиболее уязвимым семьям Бразилии преодолеть кризис.

Дженнифер Лопес: $ 1 млн

Дженнифер Лопес восстановила разрушенный остров в Пуэрто-Рико. После ураганов «Ирма» и «Мария» певица не могла связаться с оставшимися без связи родственниками. И приняла решение пожертвовать пострадавшему от стихии острову $ 1 млн.

Дэвид Бекхэм: около $ 1,4 млн

Дэвид Бекхэм является послом доброй воли ЮНИСЕФ. В начале этого года стало известно о том, что экс-футболист направил в фонд организации 1 млн фунтов стерлингов (более $ 1,350 млн. — Прим. AdMe.ru). Это не первый подобный поступок Дэвида. Выступая за парижский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен», мужчина переводил свою зарплату местным благотворительным организациям.

Брижит Бардо: около $ 3,5 млн

В одном из интервью французская актриса Брижит Бардо сказала, что самый приятный для нее комплимент — это когда ее называют «феей зверей». Знаменитая актриса хотела бы запомниться поклонникам именно благотворительной деятельностью, а не актерской. Бардо с 1970-х годов всячески помогает животным и является активным борцом за их права. Она более 30 лет руководит собственным фондом. Одним из решений фонда было создание приюта для животных. В последние годы только на улучшение звукоизоляции приюта было потрачено € 3 млн.

Леонардо Ди Каприо: $ 5 млн

Собственный фонд, занимающийся охраной окружающей среды, Леонардо Ди Каприо основал еще в 1998-м, когда ему было 24 года. Помимо прочего, фонд выделяет средства на сохранение природного баланса и работу по ликвидации последствий человеческой деятельности. Кроме этого, $ 5 млн Ди Каприо пожертвовал на борьбу с пожарами в лесах Амазонии.

Майкл Джордан: $ 10 млн

В прошлом году Майкл Джордан сообщил, что в течение следующих 10 лет пожертвует $ 100 млн организациям, которые борются за социальную справедливость и обеспечение равного для всех людей доступа к образованию. Также мужчина перечислил $ 10 млн на открытие медицинских клиник.

Опра Уинфри: $ 12 млн

Опра Уинфри является не только известной медийной персоной, но и филантропом. Одно из ее последних пожертвований — перевод $ 12 млн на решение задач по стабилизации социальной обстановки в родных для Опры местах (тех городах, где она жила или работала). Деньги должны помочь обществу оправиться от кризиса.

Марк Цукерберг: $ 300 млн

Марк Цукерберг осенью 2020 года снова попал в поле зрения прессы, когда вместе с супругой решил пожертвовать $ 300 млн на защиту демократических ценностей. Средства были перечислены 2 общественным организациям. Большая часть отдана в некоммерческую организацию «Центр технологий и гражданской жизни». Обе структуры самостоятельно определились, что делать с полученными деньгами.

Джефф Безос: $ 10 млрд

Джефф Безос на сегодняшний день является самым богатым человеком в мире. Он управляет успешным бизнесом, летает в космос и тратит миллионы долларов на благотворительность. Бизнесмен финансирует проекты по предотвращению климатических изменений и поддерживает экологический активизм. В прошлом году на эти цели мужчина выделил $ 10 млрд.

Билл Гейтс: половина состояния

В 2010 году Билл Гейтс, Мелинда Гейтс и инвестор Уоррен Баффет подписали соглашение, которое они назвали «Клятва дарения». Суть документа заключается в обязательстве пожертвовать на благотворительность не менее половины своего состояния.



К слову, данную «Клятву» подписало еще более 200 человек из разных стран.

Чак Фини: 99 % состояния

Чак Фини — это создатель сети магазинов беспошлинной торговли Duty Free. Состояние мужчины оценивалось в $ 7,5 млрд. В 1982 году он создал фонд The Atlantic Philanthropies. Организация 15 лет работала анонимно, но в результате делового спора личность Фини была раскрыта. В ноябре прошлого года фонд прекратил работу, поскольку выполнил свою миссию и раздал все накопления. Сейчас активы мужчины составляют $ 2 млн.

Бонус: Анджелина Джоли

Голливудская звезда Анджелина Джоли не только покоряет поклонников красотой и актерским талантом, но еще и занимается важными общественными инициативами. Актриса посещает с гуманитарными миссиями горячие точки и активно помогает детям в странах третьего мира. Ее фонд вместе с партнерскими организациями строит больницы, ремонтирует школы и занимается расширением прав женщин.



Кроме того, Анджелина является многодетной матерью: у нее шестеро детей, из которых троих она усыновила. А на премьере фильма «Вечные» приемная дочь Захара появилась в платье, которое было на актрисе на церемонии «Оскар» в 2014 году.