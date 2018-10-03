Взгляните, какой была реклама 21 известного бренда в прошлом веке

Первое рекламное агентство появилось в 1842 году в США, но сама реклама зародилась еще в доисторические времена. И конечно, она сильно изменилась с тех времен. Реклама известных и по сей день брендов стала выглядеть иначе, чем полвека назад. Однако и тогда она была яркой и любопытной: некоторые ее примеры чертовски стильные, а другие поражают своей противоречивостью.

AdMe.ru нашел несколько старых реклам знаменитых гигантов рынка и спешит показать их вам.

1. Часы Omega, около 1910 года

2. Обувь Salamander, 1912 год

3. Супы Maggi, 1912 год

4. Бритвы Gillette, XX век

5. Открытка с рекламой Nestle, XX век

6. Автомобили Peugeot, 1919 год

7. Opel, около 1920-х годов

8. Мыло Palmolive, 1926 год

9. L’Oréal, 1934 год

10. Blendax — компания, известная торговой маркой Blend-a-med, 1938 год

11. Coca-Cola, 1938 год

12. Coca-Cola, 1943 год

13. Крем Nivea, 1943 год

14. Авиакомпания KLM, 1940-е годы

15. Плакат Philips, 1951 год

16. Печенье Oreo, 1952 год

17. Шоколад Cadbury, 1956 год

18. Косметика Maybelline, 1960 год

19. Sony, 1960-е годы

20. Chanel, 1960-е годы

21. Джинсы Levi’s, 1970–1980-е годы

А вам больше по душе старая реклама или современная?

Фото на превью AKG Images / East News, Gillette

14 На склад!
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