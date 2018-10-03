Взгляните, какой была реклама 21 известного бренда в прошлом веке

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Первое рекламное агентство появилось в 1842 году в США, но сама реклама зародилась еще в доисторические времена. И конечно, она сильно изменилась с тех времен. Реклама известных и по сей день брендов стала выглядеть иначе, чем полвека назад. Однако и тогда она была яркой и любопытной: некоторые ее примеры чертовски стильные, а другие поражают своей противоречивостью.