Взгляните, какой была реклама 21 известного бренда в прошлом веке
Первое рекламное агентство появилось в 1842 году в США, но сама реклама зародилась еще в доисторические времена. И конечно, она сильно изменилась с тех времен. Реклама известных и по сей день брендов стала выглядеть иначе, чем полвека назад. Однако и тогда она была яркой и любопытной: некоторые ее примеры чертовски стильные, а другие поражают своей противоречивостью.
AdMe.ru нашел несколько старых реклам знаменитых гигантов рынка и спешит показать их вам.
1. Часы Omega, около 1910 года
2. Обувь Salamander, 1912 год
3. Супы Maggi, 1912 год
4. Бритвы Gillette, XX век
5. Открытка с рекламой Nestle, XX век
6. Автомобили Peugeot, 1919 год
7. Opel, около 1920-х годов
8. Мыло Palmolive, 1926 год
9. L’Oréal, 1934 год
10. Blendax — компания, известная торговой маркой Blend-a-med, 1938 год
11. Coca-Cola, 1938 год
12. Coca-Cola, 1943 год
13. Крем Nivea, 1943 год
14. Авиакомпания KLM, 1940-е годы
15. Плакат Philips, 1951 год
16. Печенье Oreo, 1952 год
17. Шоколад Cadbury, 1956 год
18. Косметика Maybelline, 1960 год
19. Sony, 1960-е годы
20. Chanel, 1960-е годы
21. Джинсы Levi’s, 1970–1980-е годы
А вам больше по душе старая реклама или современная?
Фото на превью AKG Images / East News, Gillette