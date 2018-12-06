7 коротких рекламных роликов, которые по эмоциональности дадут фору многим фильмам

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Мало кому из зрителей нравится смотреть рекламу, но бывают и исключения, когда ролики создают настоящие профессионалы и у них выходят маленькие киношедевры. В них вы даже не обратите внимания, какой товар или услуга вам предлагается, так как порой сам сюжет эмоционально захватывает гораздо больше.

AdMe.ru пересмотрел очень много замечательных рекламных роликов и извел не одну пачку носовых платков, чтобы отобрать для вас самые душевные истории со всего мира.

1. Мой сын

Реклама магазинов IKEA всегда основана на трогательных семейных историях. Так, во Франции вышел душевный ролик, в котором мама с сыном совершают покупки в магазине, но ребенок ведет себя как-то слишком по-взрослому. Неожиданная развязка этой истории будет близка всем родителям.

2. Вы знаете, как ценна каждая минута

Страховая компания из ЮАР сняла сентиментальный ролик об обычной маме, на которую навалилась куча домашних дел, так что она совсем ничего не успевает. Однако ее сын находит необычный способ, как сэкономить время, чтобы мама смогла прийти на его спектакль.

3. Неожиданная дружба

Филиппинская телекоммуникационная компания вместо прямой рекламы своих услуг любит выпускать душевные ролики, пронизанные теплотой и заботой. Например, в этой истории одинокий дедушка находит собаку, начинает заботиться о ней, но вскоре узнает, что точно такого же пса кто-то ищет. Он решает отдать своего четвероногого друга бывшим владельцам и тем самым меняет и свою жизнь.

4. Свидание

Еще одна трогательная история из Филиппин, но уже от сети быстрого питания, чьи ролики взволновали сердца миллионов людей по всему миру. В рекламе нам рассказывают про маленького мальчика, который готовит для своей мамы праздничный ужин на День святого Валентина. Сын выполняет все указания своего папы по телефону, и только в самом конце мы узнаем почему.

5. Человек из очереди

Пожалуй, один из самых эмоциональных и известных на весь мир рекламных роликов сняла международная финансовая компания. В нем мы узнаем про девочку, которая хочет купить торт на день рождения своему дедушке, но не может себе этого позволить. Незнакомец решает осуществить мечту девочки, вспомнив, как когда-то в его детстве случайный прохожий тоже подарил ему праздничное угощение, на которое у него не хватало денег.

Две похожие истории объединяет еще и записка, которую в детстве вместе с тортом получил незнакомец, а теперь передал ее девочке. На маленьком клочке бумаги было написано: «Простой акт заботы создает бесконечную цепочку». И автора этих слов мы узнаем в самом конце ролика.

6. Без тебя никак

Телекоммуникационная компания из Эстонии сняла добрый ролик про сестру и брата, которые не смогли вместе встретить Рождество. Когда старший брат возвращается домой, находчивая девочка придумывает оригинальный способ создать новогоднее настроение, хотя за окном уже весна.

7. Английский для начинающих

Польский интернет-магазин выпустил трогательный рекламный ролик, который набрал уже больше 15 млн просмотров и покорил сердца европейцев. Зрителю показывают историю про милого дедушку, который изо всех сил пытается выучить английский язык лишь только для того, чтобы его понял самый дорогой на свете человек. В конце ролика мы неожиданно узнаем, ради кого он это делал.