24 человека, которые совсем не против получить звание «Капитан очевидность»

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А вы знали, что бесплатный кофе можно продавать? Или почему нельзя спорить с инженером? А что общего между рэпом и ножницами? Если нет, то герои этой статьи вас удивят: они умудрились составить такие изречения, с которыми невозможно поспорить.

AdMe.ru приглашает вас ознакомиться с наиболее примечательными неопровержимыми истинами интернета.

Кто там просил говорить только правду в рекламе?

«Все машины дешевле $ 4 000 (кроме тех, которые дороже)».

Ничего не спрашивай, просто останавливайся

«Там это место».

Сохраню на случай важных переговоров

«Ненавижу, когда люди говорят, что тебе не нужен алкоголь, чтобы веселиться. Тебе не нужны беговые кроссовки, чтобы бегать, но они чертовски хорошо помогают».

Вся правда о высшем образовании

Свежий взгляд на палеонтологию

«Динозавры никогда не пробовали нашу пиццу. Поэтому и вымерли».

Никогда не спорьте с инженерами

«Спор с инженером во многом похож на борьбу со свиньей в грязи. Через пару часов вы осознаете, что свинье это нравится».

Лучше бы эти ребята вступили в «бойцовский клуб»

Чашка знает толк в мотивации

«Бритни пережила 2007-й. Ты сможешь выдержать сегодняшний день».

И умный, и сытый

«Вы бы предпочли застрять на острове в полном одиночестве или с человеком, которого ненавидите?» «Я бы лучше оказался на острове с тем, кого ненавижу: так у меня был бы кто-то, кого можно съесть».

Запоминайте, парни!

Что общего между рэпом и ножницами?

«Рэп как ножницы — всегда проигрывает камню» (слово «rock» в английском языке — и «камень», и название музыкального жанра «рок»).

Спорить с детьми — занятие неблагодарное

Объявление, которое бьет в самое сердце

Стрелка влево: «Выпивка, еда, веселье». Стрелка вправо: «Реальная жизнь».

А похороны, говорят, вредят здоровью

Как быстро и просто успокоить свою совесть

«Пиво изготовлено из хмеля. Хмель — это полезное растение. Пиво = салат (не за что)».

Учитесь, пикап-мастера!

Этому парню надо дать бургер за честность

«Поем за еду».

А что, тоже верно

«Может, пиво и не решит твои проблемы, но и вода — тоже».

А что, так можно было?

Как только, так сразу

«Библиотека закрыта до того, как откроется».

Сразу видно, водитель с опытом

«Если я обгоняю вас справа, значит, вы не в том ряду. P. S. Оставьте телефон в покое».

Мы никогда не задумывались, но...

Вежливость на дорогах всему голова

«Пожалуйста, будьте терпеливы. Я толкаю изо всех сил».

А кофе, который стоил $ 1, теперь продается по $ 2?

«Эта библиотека теперь продает бесплатный кофе по $ 1».

А вам когда-нибудь встречались утверждения, с которыми нельзя поспорить? Если да, расскажите о них в комментариях!