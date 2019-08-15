20 рекламных кампаний, у создателей которых отличное чувство юмора

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В 1631 году в Париже появилось на свет печатное издание La Gazette, ставшее первой газетой в современном понимании этого слова. На страницах газеты ее создатель Теофраст Ренодо впервые стал размещать объявления от частных лиц и взимать за них плату. Сегодня Ренодо считается одним из тех, кто стоял у истоков рекламы, ставшей за почти 400 лет неотъемлемой частью нашей жизни. Современные компании стремятся представить свою продукцию максимально ярко и необычно, и на помощь им нередко приходит хорошее чувство юмора.

Мы в AdMe.ru очень любим по-настоящему качественных представителей «двигателя торговли» и знаем в них толк. Удивить нас сложно, но создателям кампаний из нашей подборки это удалось.

1. Samsung предлагает новую микроволновую печь с увеличенным объемом

2. «Больше никакого вздутия». Juhayna — коровье молоко без лактозы

3. «До» и «после» от Oreo

4. Автомобиль Volkswagen с камерой заднего вида

5. Книжный онлайн-магазин Wook предлагает доставку на дом

«Ужасы? Мы доставляем».

6. «Не целуйся с незнакомцами». Реклама посудомоечных машин от Gorenje

7. «Открой силу бороды». Сеть барбершопов Austin Barbearia

8. Реклама чемпионата России по футболу

9. «Я вывихнул челюсть в Burger King». Гигантские бургеры от ресторана быстрого питания

«Мы предупреждали, что он большой».

10. «Не позволяйте своим любимцам стать транспортом для паразитов». Реклама антипаразитарных средств для животных от Elanco

11. Пивной напиток Heroes and Villains для тех, в ком уживаются герой и злодей

«Санта-Клаус веселый, потому что он любит детей». «Санта-Клаус толстый, потому что он ест детей».

12. «Доставляем произведения искусства так бережно, будто мы создали их сами». Перевозка ценных и хрупких предметов от Welti-Furrer

13. Цвет твоей кожи после отпуска: ожидание и реальность. Правда жизни от McDonald’s

14. Сервис Rappi доставляет все, что вам нужно

15. Bornier. «Мы производим горчицу с 1816 года»

16. Удивительная обувь от bbb Shoes & Boots

17. Бронирование автомобилей от SBi

18. Snickers. «Ты не ты, когда голоден»

19. Авиакомпания Norwegian. Прямиком из зимы в Бангкок

20. Холодильники Haier продлевают жизнь овощам

«Позвольте вашим овощам прожить дольше».

Как вы считаете, помогает ли качественная реклама продавать тот или иной товар? И бывало ли так, что вы покупали какую-либо вещь или услугу только из-за того, что вам понравилась рекламная кампания?