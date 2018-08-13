20 примеров крутого маркетинга, которые нокаутируют конкурентов раз и навсегда

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Все мы ежедневно играем роль покупателей и потребителей услуг и хотим, чтобы к нам относились как к друзьям, а не как к «кошелькам на ножках». И когда видим, что о нас и о нашем хорошем настроении позаботились, запоминаем такие случаи надолго. Посмотрите на самую удобную в мире корзину для покупок, «свидание вслепую» с книгой, полосу изо льда на барной стойке, и вы поймете, почему эти фотографии прославились в интернете.

AdMe.ru собрал примеры изобретательного маркетинга, который побуждает нас расставаться с деньгами в хорошем настроении.

Супермаркет в Корее упаковывает бананы так, чтобы у покупателей был один идеально спелый банан каждый день

Дизайнер этой корзины для покупок заслуживает медали

Полоса льда на барной стойке сохраняет напитки холодными

Пена на этой автомойке выглядит как кипящая лава

А вот и радужный воск для полировки

В канадской пиццерии кладут в коробки с пиццей миниатюрные подставки-упоры в виде стола и стульев, чтобы пицца не теряла форму

Магазин просит владельцев собак взять питомцев с собой за покупками, потому что в машине слишком жарко

Продавцы в этом магазине расфасовывают ингредиенты для коктейлей в зип-пакеты и дают им собственные названия вроде «Бычья водка» или «Скарлетт О’Хара»

Столики в кондитерской наполнены сахарной посыпкой для пончиков

На тележках в шведском супермаркете есть карта всех отделов

Эту коробку из-под пиццы можно также использовать как мишень

Магазин продает нарезанный хлеб по три кусочка в упаковке для тех, кому не нужно больше

«В нашем магазине работает невероятный художник, который рисует мелом. Вот что он изобразил на Хеллоуин»

«Взял конфет?»

В этом японском ресторане в Нью-Йорке оставлять чаевые запрещено

В этом магазине устраивают «свидания вслепую» с книгами: чтобы читатели не судили по обложке, книги оборачивают бумагой с кратким описанием сюжета

Витрина с Марио из банок с газировкой

«На улице скользко, и возле нашего супермаркета установили такие знаки»

«Осторожно, лед. Ходите как пингвин».

Супермаркет дешево продает перезревшие бананы с рецептом бананового хлеба на упаковке

Это схема для разучивания движений в вальсе, которым можно научиться стоя в очереди на кассе

В кафе есть специальный столик для тех, кто ищет друзей. Если вы сидите за ним, то любой человек может подсесть к вам, чтобы познакомиться и поболтать

«Ищете новых друзей? Это место для вас! Выбирая этот столик, вы соглашаетесь, что любой человек может подсесть к вам. Неважно, обедаете ли вы в одиночестве или хотите завести друзей, — это отличное место для того, чтобы узнать друг друга».

Бонус: мужчины поймут