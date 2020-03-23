18 примеров рекламы, создатели которой отошли от стереотипов

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Мы даже не замечаем, как привыкаем к определенным стереотипам в рекламе: если косметика, то идеальные модели и белоснежные зубы; если корм, то породистые животные, с упоением уминающие корм из мисочки. Но маркетологи, которые хотят, чтобы их работа запомнилась клиенту, находят неординарные подходы, заставляющие обратить на себя внимание.

Мы в AdMe.ru подтверждаем: есть еще реклама, которую язык не повернется назвать стереотипной.

Реклама очков Vimax: когда ты видишь хорошо, история получает совсем другой оборот

«Хорошая попытка, Волк».

«Не переживай, Санчо, это всего лишь ветряные мельницы».

Pepsi создала кольцо с алмазом из... газировки! Его разыграли среди покупателей ко Дню святого Валентина

«Молоко человеческой доброты»: бренд «Добрыня» обыграл героев известных сказок, превратив их из злодеев в супергероев

Когда ваши дети вырастают и покидают родительское гнездо, всегда немного грустно, но можно скрасить это время, заведя четвероногого друга

Реклама зубной пасты Oral Fresh обыграла важность десен для здоровых зубов

«Они не сияют сами по себе. Oral Fresh сохраняет ваши десна здоровыми».

Фотобанк Shutterstock такой рекламой призывает клиентов меньше редактировать фото, ведь у них найдутся сюжеты на любой вкус

«Тибетский монах: играет в видеоигры; с медвежонком; с лазерным мечом; с воздушными шариками».

Dolce & Gabbana в своей рекламе доказывает, что ни мужчин, ни женщин не стоит загонять под модельные рамки

Реклама пылесоса Vorwerk: «Верните свой диван обратно!»

«Хоккейная форма и экипировка плохо пахнут? Поможет чистка от Gear Drop»

Компания Caltex прорекламировала открытие новой заправки, прокатив по улицам города гигантский ананас

В Сингапуре по новому дому часто катают ананас, желая процветания. Компания обыграла эту традицию в своей рекламной кампании, получив тысячи восторженных отзывов в соцсетях.

В Берлине бесплатный экземпляр газеты The Guardian можно было получить, разбив стеклянный ящик

Прямо на улицах сотрудники издания вывесили пожарные ящики. Надписи на них предлагают разбить стекло и взять газету в случае несправедливости, коррупции, климатического кризиса. За счет такой акции британская газета хотела обеспечить прирост читателей в других странах.

Наружная реклама от Gucci, которой нет дела до стереотипов и комплексов

Реклама школы фотографов

McDonald’s в Швеции сделал из своих билбордов отели для диких пчел, которым не хватает мест для жилья в естественной природе

Netflix разместил в Аргентине билборды, призывающие не пользоваться их сервисом

Аргентинцы сразу же ринулись смотреть Netflix, так как их гордость не позволяет допустить, чтобы какие-то плакаты приказывали им, что делать.

Ко Дню космонавтики Delivery Club выпустил лимитированную линейку еды в тюбиках

К выходу фильма «Кошки» некоторые нью-йоркские такси были украшены ушками вместо шашечек

Burger King в Бразилии выпустила приложение, которое сжигает рекламу конкурентов на билбордах

Это происходит только в дополненной реальности. Когда реклама догорает, пользователь получает возможность получить бесплатный бургер в ближайшем кафе (но срабатывает это только один раз). Таким образом сеть превратила рекламу конкурентов в собственную.