Жизненный рассказ о том, что на наших балконах можно найти абсолютно все и даже чуточку больше

Все мы видели эти фото из интернета с милыми балкончиками, на которых только 2 кресла да цветы в горшках. Но только балкон нашего человека выглядит совсем по-другому. Там есть и разобранный шкаф, и сломанная стиралка, и 8 пакетов с еще неплохими вещами. И лыжи тоже обязательно. Именно об этом и написал свой максимально жизненный пост Олег Вихарев.

Мы в AdMe.ru уже до дыр зачитали текст Олега и уверены, что он наверняка придется вам по вкусу.

— Здравствуйте, дорогие друзья. С вами очередной выпуск передачи «Что у меня на балконе?», и сегодня мы в гостях у Максима. Привет, Максим.

— Привет!

— Ну, показывай.

— Значит, вот мой балкон. Застекленный. 6,5 квадратных метров.

— Максим, это большой балкон.

— Да, это довольно большой балкон. И, значит, что у меня тут есть...

— Давай начнем с противоположной стороны. Та-а-ак... Аккуратно. Перешагиваем... Итак, что это?

— Это мешки со штукатуркой, алебастром и плиточным клеем, еще вот 2 плитки тут лежит и банка с краской.

— Откуда это все, Максим?

— Это осталось после ремонта.

— Максим, скажи, пожалуйста, когда был ремонт?

— Ремонт... Ремонт был 5 лет назад. Да, 5 лет назад.

— Ага. То есть 5 лет назад был ремонт и остались стройматериалы, и ты их хранишь. Максим, а какая там краска? Какого она цвета?

— Да я разве помню... Давайте попробуем открыть. Эх... Присохла крышка, похоже. Не открыть просто так. Но я не помню уже какого. Может, голубого. Коридор же голубым красили.

— Хорошо, Максим, давай смотреть дальше. Что это? Похоже на ручку от швабры.

— Да. Это ручка от китайской швабры. Швабра сломалась. Вот, ручку оставил.

— Максим, скажи, зачем ты оставил ручку?

— Да так... Для самообороны, — Максим смеется, поднимает ручку и крутит в руках как дубинку. — Мало ли что.

— Хм, можно подержать? Максим, она пластмассовая и легкая. Даже не знаю, можно ли ей от кого-то оборониться. Ну ладно. Давай дальше. Тазик! О, он заклеен малярным скотчем!

— Да, он треснул. И я его заклеил скотчем, но воду в него все равно наливать нельзя. А выкинуть жалко — может еще пригодиться, что-то в нем можно носить. Поэтому оставил. Говорят, можно пластиковым пакетом запаять: плавишь пластиковый пакет на огне и прокапываешь. Но пока руки не дошли.

— Максим, сколько у тебя уже не доходят руки запаять треснувший тазик пластиковым пакетом? Напомню зрителям, что дело происходит в 2020 году.

— Года 2, — Максим смеется.

— Пойдем дальше. Большая сумка. Что в ней, Максим?

— В ней? В ней старая обувь: это порванные кроссовки, это туфли — у них подошва отклеилась, а вот зимние ботинки — так нормальные, но внешний вид уже не очень...

— Максим, зачем ты хранишь на балконе целый пакет старой обуви?

— Ну на всякий случай! Мало ли, в лес, на дачу...

— Ты часто ездишь в лес или на дачу?

— Нет, но... Мало ли. Вдруг придется? Шашлыки там или еще что. Пацанам помочь с переездом. Чтобы хорошую обувь не портить, надену старое!

— Это очень практичный подход, Максим!

— Спасибо!

— Что тут еще у тебя? Какие-то доски! Максим, что это за доски и железки?

— Это я на прошлой работе забрал. Там хотели выкинуть, но я забрал и принес домой.

— Зачем они тебе, Максим?

— Просто так... Вдруг пригодятся.

— Сколько они тут лежат, Максим?

— Дай подумаю... Года 3. Вот эти — года 3. А вот эти штуки — это мне мастер кухню устанавливал 5 лет назад и остались какие-то планки, фигня вот эта железная, пластиковые штучки. Он сказал, что не нужно, а я подумал, что раз уж было в комплекте, значит, может еще понадобиться.

— Гиря! И какая ржавая! Максим, какова история этой гири?

— Это гиря моего дедушки, я ее у него забрал. Но я хожу в фитнес, мне гиря ни к чему. Поэтому на балкон убрал. Жалко, конечно.

— Тебе жалко гирю, Максим?

— Жалко.

— Ты хороший человек, Максим. Ты жалеешь ржавеющую гирю как и многие из наших зрителей. Уверен, они уже пишут сообщения, что хотят забрать ее себе. Что в этом пакете?

— Ну, вот тут... Всякие другие пакеты.

— То есть это пакет с пакетами, да, Максим? А почему он на балконе?

— Это грязные пакеты. Если мне нужен чистый пакет, я возьму его из пакета с чистыми пакетами на кухне. А это пакет с грязными пакетами.

— Это очень хорошее решение, Максим! Ты очень системный человек!

— Спасибо!

— А с чем этот пакет, Максим? С пакетами средней степени грязности?

— Не, это всякие перегоревшие лампочки, розетки старые, обрезки проводов, старый смеситель, кран-буксы, дырявый душевой шланг — в общем, такие вот штуки.

— Максим, зачем ты все это хранишь?

— Лампочки, как я читал, вроде не стоит в мусор выбрасывать. Неэкологично. Остальное... Не знаю. Вдруг понадобится.

— Ты думаешь, тебе может понадобиться дырявый душевой шланг?

— Для самообороны... Он же в металлической оплетке!

— Максим, твой дом — настоящая крепость! У тебя для самообороны есть целый обломок пластиковой швабры и дырявый душевой шланг в металлической оплетке! Ты грозный противник!

— Эм-м... Я чувствую за вашими словами какую-то насмешку.

— Никакой насмешки, Максим, это передача «Что у меня на балконе» — у нас тут не до смеха. Этот пакет — что в нем?

— Там всякая старая одежда, рабочие перчатки, дырявые джинсы, испачканная краской футболка.

— Даже не буду спрашивать, зачем это все, Максим. В принципе, я догадываюсь. А что в этой коробке? Что в коробке, Максим? Что в коробке?!

— В ней мои университетские лекции. Вот тетрадки. Конспекты тут, распечатки.

— Когда ты закончил университет, Максим?

— 10 лет назад.

— 10 лет прошло, но знания — знания сохранились, друзья мои! Максим хранит знания! А что в этой коробке?

— Тут старый миксер, компакт-диски, бейджики, наушники с одним работающим ухом, игрушечные продукты из «Ленты», старый мобильник, а это ребята мне из заграницы привозили — фигурки всякие, сувениры, потом безделушки с конференций и выставок. В общем, всякое барахло, которое жалко было выкинуть. Я просто сюда все свалил, и тут оно стоит.

— Думаешь, что-то из этого может когда-нибудь пригодиться, Максим?

— Вряд ли. Но кто знает. Пусть стоит. Есть же не просит.

— И правда. Не просит. Что ж, на этом пора заканчивать сегодняшний выпуск «Что у меня на балконе». Максим, спасибо! Удачи тебе! Надеюсь, в твоей жизни никогда не произойдет ситуация, при которой тебе понадобится тот самый обломок швабры!

— Спасибо!