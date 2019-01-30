Трогательная история о том, как можно встретить судьбу в обычном поезде среди снегов

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Люди, с которыми вы летаете в самолетах, пересекаете моря на лайнерах и наблюдаете живописные пейзажи из поездов — они будто не существуют в реальной жизни. Не замечали? Этакие призрачные соседи на один вечер. Но порой случается и по-другому...

AdMe.ru в очередной раз делится нежной историей нашей читательницы Ксении Веслинской о том, как однажды судьба сама рассадила пассажиров одного заснеженного вагона.

Нечаянно нагрянет

Едем на «Сапсане» домой, в Москву. Поезд утрамбован веселыми, дружными семьями, заряженными выходными, впечатленными, возбужденными, ласково щебечущими и мило хихикающими. Из общей картины выбиваются мужчина и женщина, сидящие за столом друг напротив друга, как два одиноких айсберга в океане плещущейся радости, семейной болтовни о насущном и детского смеха.

Он — за макбуком, она — за женским романом в мягком переплете. Оба приятные молодые люди около 35. Девушка встает, чтобы закинуть сумку на верхнюю полку. За эти несколько секунд мужчина сканирует ее с ног до головы и возвращает взгляд в ноутбук. Мужчина достает телефон и кому-то звонит. Разговаривает тепло и непринужденно; звонок явно не по работе. Все то время, пока он говорит, девушка не читает, не перелистывает, а смотрит в угол страницы и сосредоточенно прислушивается. Он заканчивает разговор фразой: «Давай, дружище, Гале и детям привет!» Девушка мигом выходит из роли разведчика и расслабленно откидывается в кресле. Но нечаянно задевает мужчину ногой под столом.

— Простите... — произносит она полушепотом и заливается краской. Мужчина уверяет, что ничего страшного не случилось и подкрепляет свои слова ободряющим взглядом. Зрительный контакт установлен. На целых 5–7 секунд. Проводник развозит напитки и бутерброды. «Черный чай», «Кофе с молоком», — хором произносят мужчина и женщина и смущенно улыбаются, показывая взглядом, что пропускают друг друга вперед. Женщина достает из кошелька тысячу, чтобы расплатиться, но проводник виновато качает головой: нет сдачи. — Посчитайте вместе, — вмешивается мужчина и расплачивается за чай и кофе. Следующие десять минут они пьют свои горячие напитки под мерное постукивание колес, глядя в книгу и ноутбук соответственно. На лице у каждого — едва уловимая улыбка. Совершенно очевидно, что ледниковый период в этой части вагона закончился. В воздухе витает предвкушение весны. Девушка задумчиво сгибает и разгибает нижний уголок страницы и украдкой поглядывает на мужчину поверх книги. Наконец она делает ход конем.

— Вы в командировку? — и обводит взглядом «командировочные» атрибуты: деловой костюм, макбук, небольшую дорожную сумку. — Нет-нет! Я как раз из нее! Домой! — поспешно говорит мужчина, будто от этого ответа зависит очень многое. А может, так оно и есть. — И я домой! Гостила у сестры и племянников, — в свою очередь раскрывает карты девушка. — Здорово, когда нам удается побыть вместе, а то работа, работа... — И не говорите, одна работа, — понимающе кивает мужчина. Они многозначительно смотрят друг другу в глаза. По проходу неуверенной, но быстрой походкой семенит годовалый малыш. Его переполняет радость: удалось оторваться от мамы аж на несколько метров. Она уже близко, вот-вот поймает, надо спешить! Второпях он спотыкается и летит вперед во весь рост. От неминуемой шишки его спасают вовремя подставленные руки девушки.

Малыш хохочет, будто так и было задумано, и вместе с подоспевшей мамой отправляется в свой вагон. — Вот это у вас реакция! Чувствуется опыт! — произносит мужчина, не скрывая восхищения. — Нет, — отвечает девушка с легким сожалением в голосе. — Опыта никакого нет... А вот желание есть! Мужчина и женщина улыбаются друг другу и хихикают, как дети, которые знают, кто на самом деле съел все конфеты, но никому не скажут. На столике лежит девушкин билет на «Сапсан». — Вероника... — читает вслух мужчина мечтательным баритоном. Девушка мгновенно краснеет, словно ей сделали комплимент. — Алексей, — протягивает руку мужчина. — Могу предъявить билет! Вероника и Алексей снова смеются, удерживая рукопожатие почти целую минуту, и нехотя разжимают руки. Оставшаяся часть дороги пролетает незаметно в легких разговорах ни о чем и о многом. Поезд приближается к Москве.

В вагоне начинается веселая суматоха сборов, родители отдают детям команды ничего не забывать, прекращать баловаться и как следует завязывать шарфы. Вероника и Алексей направляются к выходу. — Вас кто-то встречает? — спрашивает он деловито-небрежно.

— Нет, — отвечает она как на духу.

— Позвольте ваш чемодан. Алексей забрасывает на плечо дорожную сумку и выкатывает в тамбур ее чемодан, Вероника следует за ним, на ходу поправляя прическу. Они выныривают из теплого романтичного поезда в колючий январь. Их встречает деловая и своенравная, амбициозная и проницательная, обдуваемая ветрами и запорошенная снегами. Та, что не верит слезам, а верит любви.