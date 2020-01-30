Рассказ, который станет напоминанием о том, что нельзя делать поспешные выводы о человеке

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Как часто мы судим людей по их внешнему виду, уровню благосостояния и другим внешним атрибутам. Однако порой даже не задумываемся о том, что человек с добрым сердцем и широкой душой чаще всего остается незамеченным, а о его хороших поступках знают лишь люди, которым он помог. Так вот, писатель из Екатеринбурга Георгий Жаркой убежден, что реальная доброта не заявляет о себе и не кричит. Об этом он поведал в своем рассказе «Тетя Даша».

Мы в AdMe.ru не могли не обратить внимание на эту историю и с разрешения автора публикуем ее.

В школьной столовой работала тетя Даша — простая русская женщина. Молчаливая, сосредоточенная на чем-то. Она ни с кем никогда не общалась. И болтливые коллеги смотрели на нее, мягко выражаясь, с осуждением. А мы, молодые учителя, открыто презирали ее за то, что она после работы уносила домой различную еду в баночках. Некоторые думали, что у тети Даши муж-пьяница — он пропивает все деньги, и поэтому есть нечего. Другие считали, что она от жадности задыхается, копит деньги.

С высоты только что полученного вузовского диплома так легко осуждать! Мы, живущие «в духе», читающие умные книги, воспитывающие молодое поколение, — и тетка с едой. Разве можно сравнивать?!

Как-то в учительской наша компания устроила посиделки. Молодая учительница Нина читала стихи Вознесенского. Читала очень хорошо: вечерами она играла в поэтическом театре. Не слушать ее было невозможно. Мы замирали от каждого слова. И чувствовали себя наверху поэтического блаженства. А как же иначе? Молодые, образованные, хорошо одетые люди, понимающие суть искусства. Нина закончила декламировать, посмотрела на нас мутным взглядом и сказала: «Поэзия заставляет душу жить. Если я перестану понимать стихи, то превращусь в тетю Дашу». Мы понимающе похихикали.

Вечером мне нужно было проверить сочинения на вольную тему — о добре. Писали семиклассники. Они видели добро и в победе на войне, и в труде врача, и в руках мамы, и в испеченном свежем хлебе. А одно сочинение «отхлестало» меня по щекам. От стыда закружилась голова, поднялось давление. Девочка написала, что в их подъезде живет древняя, никому не нужная бабушка. И что к ней каждый день по 2–3 раза приходит тетя Даша. Она приносит еду, прибирается, выносит мусор. И делает это просто так. Оказывается, у нее есть еще несколько подопечных. А через 2 подъезда — многодетная семья. И муж пьет. А бедная мамочка пытается прокормить сколько-то детей. И к ним тоже тетя Даша приходит.