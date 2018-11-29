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Этого драматурга, а позже известного режиссера и продюсера называют настоящей сенсацией Европы и уже при жизни признают главным драматургом ХХI века . И неспроста: он стал первым автором со времен самого Уильяма Шекспира, 4 пьесы которого одновременно шли в репертуаре лондонского Королевского национального театра.

«Пришло время вдохновляющих биографий!» Так решили мы в AdMe.ru и сейчас расскажем необычайную историю одного ирландского безработного, который стал главным триумфатором прошлогоднего «Оскара».

Ирландский парень по имени Мартин родился в 1970 году в Лондоне. Его отец работал на стройке, а мама была уборщицей. Когда ему исполнилось 16, его родители вышли на пенсию и переехали обратно на родину — в Ирландию. С этого дня Мартин со своим старшим братом Джоном Майклом были полностью предоставлены сами себе. Разумеется, наш герой тут же бросил школу, устроился на биржу труда и вслед за своим братом неожиданно начал... писать рассказы. Последующие 10 лет они вместе жили на съемной квартире на одно лишь пособие по безработице и каждый день усердно писали.

Чтобы не огорчать маму своим литературным бездельем, иногда он, конечно, пытался куда-нибудь устроиться, мусорщиком или сборщиком мебели, но это все недолгие истории. Он увольнялся и снова целыми днями сидел дома, вдохновляясь Борхесом и Набоковым. Таким ленивым образом они с братом провели 8 безуспешых лет, получая от редакций отказ за отказом...

А потом наступил 1994 год. В негласном братском соревновании, кто быстрее станет писателем, его старший брат резко вырвался вперед — получил стипендию на обучение на киносценариста в Лос-Анджелесе и уехал на год в США. Мартин остался в той же съемной квартире с тем же пособием и с теми же отказами. Разумеется, надо было что-то срочно со всем этим делать. Он решил, что ему нужна строгая дисциплина: пообещал себе писать по N страниц в день, невзирая на вдохновение, настроение, здоровье и даже потенциальную войну. За тот год, что Джон Майкл учился в США, Мартин написал 7 пьес.

Столь упорные труды принесли свои плоды: в 1997 году к Мартину наконец пришел успех. Его пьесу «Красавица из Линэна» поставили на Бродвее: так о нем внезапно узнал весь театральный мир. Он получил престижные премии Evening Standard и «Тони». После столь успешного дебюта произведения молодого драматурга начинают ставить театры по всему миру (в том числе и в России). Его фамилия становится известной: Макдонах. Мартин Макдонах.