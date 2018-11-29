Один ирландский безработный добился успеха, сравнимого с шекспировским. А потом получил «Оскара» — и вы его знаете
Этого драматурга, а позже известного режиссера и продюсера называют настоящей сенсацией Европы и уже при жизни признают главным драматургом ХХI века. И неспроста: он стал первым автором со времен самого Уильяма Шекспира, 4 пьесы которого одновременно шли в репертуаре лондонского Королевского национального театра.
«Пришло время вдохновляющих биографий!» Так решили мы в AdMe.ru и сейчас расскажем необычайную историю одного ирландского безработного, который стал главным триумфатором прошлогоднего «Оскара».
Ирландский парень по имени Мартин родился в 1970 году в Лондоне. Его отец работал на стройке, а мама была уборщицей. Когда ему исполнилось 16, его родители вышли на пенсию и переехали обратно на родину — в Ирландию. С этого дня Мартин со своим старшим братом Джоном Майклом были полностью предоставлены сами себе. Разумеется, наш герой тут же бросил школу, устроился на биржу труда и вслед за своим братом неожиданно начал... писать рассказы. Последующие 10 лет они вместе жили на съемной квартире на одно лишь пособие по безработице и каждый день усердно писали.
Чтобы не огорчать маму своим литературным бездельем, иногда он, конечно, пытался куда-нибудь устроиться, мусорщиком или сборщиком мебели, но это все недолгие истории. Он увольнялся и снова целыми днями сидел дома, вдохновляясь Борхесом и Набоковым. Таким ленивым образом они с братом провели 8 безуспешых лет, получая от редакций отказ за отказом...
А потом наступил 1994 год. В негласном братском соревновании, кто быстрее станет писателем, его старший брат резко вырвался вперед — получил стипендию на обучение на киносценариста в Лос-Анджелесе и уехал на год в США. Мартин остался в той же съемной квартире с тем же пособием и с теми же отказами. Разумеется, надо было что-то срочно со всем этим делать. Он решил, что ему нужна строгая дисциплина: пообещал себе писать по N страниц в день, невзирая на вдохновение, настроение, здоровье и даже потенциальную войну. За тот год, что Джон Майкл учился в США, Мартин написал 7 пьес.
Столь упорные труды принесли свои плоды: в 1997 году к Мартину наконец пришел успех. Его пьесу «Красавица из Линэна» поставили на Бродвее: так о нем внезапно узнал весь театральный мир. Он получил престижные премии Evening Standard и «Тони». После столь успешного дебюта произведения молодого драматурга начинают ставить театры по всему миру (в том числе и в России). Его фамилия становится известной: Макдонах. Мартин Макдонах.
Так, к 27 годам, критики уже стали называть Мартина главным драматургом XXI века. Его работы резко выделялись на театральном фоне: они были абсурдны, по-черному смешны, но в то же время трагичны. Они рассказывали о маленьких людях из провинциального ирландского городка, но в то же время глубоко задевали зрителя, живущего за тысячи миль от Дублина.
Но тут наступил 2004 год. И Мартин неожиданно появился в кино.
В 34 года он буквально выстрелил своим «Шестизарядным». Эта короткометражка сразу принесла автору «Оскара». Великолепный кинодебют вдохновил автора на полный метр: через 3 года вышла трагикомедия «Залечь на дно в Брюгге», которая навсегда вписала имя ирландца в историю кино.
Многословная, диалоговая, по-настоящему театральная работа была номинирована на «Оскара» за лучший оригинальный сценарий. Помимо внимания киноакадемии, «Залечь на дно в Брюгге» был отмечен и простой аудиторией, которая нарекла автора британским коллегой братьев Коэн — благодаря жестокой, но одновременно абсурдно-комичной манере рассказывать истории.
В 2012 году Мартин Макдонах пишет и снимает вновь удачные «Семь психопатов» с внушительным актерским составом, а в 2017, уже со следующим своим фильмом, становится триумфатором церемонии «Оскар».
Его новый фильм, «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», заканчивает свое громкое шествие по мировым кинотеатрам и бесконечным кинорецензиям результатом в 7 номинаций на «Оскара» и 6 — на «Золотой глобус».
Его красные билборды превращаются в настоящий мем — наверное, самый показательный признак успеха в современных реалиях.
Почему мы решили рассказать биографию именно этого режиссера? Некогда подросток, растущий без чьей-либо поддержки, безработный, верящий в свою практически несбыточную мечту, молодой писатель, не имеющий ни образования, ни именитых родственников, просто стал тем, кем хотел. Путем дисциплины, упорного труда, не прогибаясь под 8-летнюю череду отказов и веря в свой талант, он добился своего. Стоит отметить, как и его брат, тот самый Джон Майкл Макдонах, который на сегодняшний день является также одним из ярчайших британских сценаристов и режиссеров.
Слева — Мартин, справа — Джон Майкл.
А вы смотрели фильмы братьев Макдонах?
Фото на превью In Bruges / Focus Features