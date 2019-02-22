Литературные эксперты назвали 100 книг, которые изменили историю человечества
В прошлом году редакция BBC Culture решила узнать, какие литературные произведения сильнее всего повлияли на человечество. Чтобы выбор был как можно более объективным, решать предложили экспертам. 108 писателей, критиков, журналистов и других литературных профессионалов из 35 стран попросили назвать книги, которые изменили взгляды целых поколений или народов, а порой и ход всей истории. В результате получился список из 100 названий, которые упоминались чаще всего.
Нам в AdMe.ru было очень интересно ознакомиться с этим списком: каждое произведение в нем действительно знаковое. Например, «Джунгли» Эптона Синклера вызвали такой сильный отклик у читателей, что в США были изменены законы, связанные с производством мяса. В результате еда стала безопаснее, а нация — здорове́е.
Древний мир
- Эпос о Гильгамеше. Сказание о все видавшем. XVIII–XVII вв. до н. э.
- Повесть о красноречивом крестьянине (древнеегипетская сказка). XX–XVIII вв. до н. э.
- Золушка (первая известная версия — древнеегипетская)
- Рамаяна. VII–IV вв. до н. э.
- Махабхарата. IX–VIII вв. до н. э.
- Гомер. Илиада. IX–VIII вв. до н. э.
- Гомер. Одиссея. VIII в. до н. э.
- Эзоп. Басни. Приблизительно 620–560 гг. до н. э.
- Эсхил. Орестея. V в. до н. э.
- Софокл. Царь Эдип. Приблизительно 496–406 гг. до н. э.
- Софокл. Антигона. 442 г. до н. э.
- Еврипид. Медея. 431 г. до н. э.
- Овидий. Метаморфозы. Приблизительно 2–8 гг. н. э.
- Панчатантра. III–IV вв. н. э.
- Радужный змей (мифы аборигенов Австралии). Время создания неизвестно
- Бабочки-любовники (китайская легенда). Время создания неизвестно
Средние века
- Абу Нувас. Винные стихи. Конец VIII — начало IX в.
- Тысяча и одна ночь. X в.
- Мурасаки Сикибу. Повесть о Гэндзи. До 1021 г.
- Данте Алигьери. Божественная комедия. 1308–1320 гг.
- Ло Гуань-чжун. Троецарствие. XIV в.
- Кебра Нагаст (эфиопские легенды). XIV в.
- Франческо Петрарка. Сонеты. После 1348 г.
- Джеффри Чосер. Кентерберийские рассказы. Конец XIV в.
- Авторство приписывается Ши Най-аню. Речные заводи. XIV в.
Новое время
- У Чэн-энь. Путешествие на Запад. 1590-е гг.
- Уильям Шекспир. Ромео и Джульетта. 1595 г.
- Уильям Шекспир. Гамлет, принц Датский. 1600–1601 гг.
- Мигель де Сервантес. Дон Кихот. 1605–1615 гг.
- Уильям Шекспир. Король Лир. 1608 г.
- Даниэль Дефо. Робинзон Крузо. 1719 г.
- Вольтер. Кандид, или Оптимизм. 1758 г.
- Иоганн Вольфганг фон Гете. Страдания юного Вертера. 1774 г.
- Джейн Остен. Гордость и предубеждение. 1796–1797 гг.
- Мэри Шелли. Франкенштейн, или Современный Прометей. 1816 г.
- Ганс Христиан Андерсен. Новое платье короля. 1837 г.
- Чарльз Диккенс. Рождественская песнь в прозе. 1843 г.
- Эдгар Аллан По. Ворон. 1845 г.
- Виктор Гюго. Отверженные. 1845 г.
- Шарлотта Бронте. Джейн Эйр. 1847 г.
- Эмили Бронте. Грозовой перевал. 1847 г.
- Герман Мелвилл. Моби Дик, или Белый кит. 1850–1851 гг.
- Гарриет Бичер-Стоу. Хижина дяди Тома. 1852 г.
- Уолт Уитмен. Песнь о себе. 1855 г.
- Густав Флобер. Госпожа Бовари. 1856 г.
- Льюис Кэрролл. Алиса в Стране чудес. 1862–1865 гг.
- Лев Толстой. Война и мир. 1863–1869 гг.
- Федор Достоевский. Преступление и наказание. 1865–1866 гг.
- Луиза Мэй Олкотт. Маленькие женщины. 1868–1869 гг.
- Джордж Элиот. Мидлмарч. 1871–1872 гг.
- Лев Толстой. Анна Каренина. 1873–1877 гг.
- Марк Твен. Приключения Тома Сойера. 1876 г.
- Машадо де Ассиз. Записки с того света. 1881 г.
- Марк Твен. Приключения Гекльберри Финна. 1884 г.
- Брэм Стокер. Дракула. 1897 г.
- Джозеф Конрад. Сердце тьмы. 1898 г.
- Эптон Синклер. Джунгли. 1906 г.
Новейшее время
- Марсель Пруст. В поисках утраченного времени. 1913–1927 гг.
- Франц Кафка. Превращение. 1912 г.
- Роберт Трессел. Филантропы в рваных штанах. 1914 г.
- Франц Кафка. Процесс. 1914–1915 гг.
- Джеймс Джойс. Улисс. 1914–1921 гг.
- Франц Кафка. Перед законом. 1915 г.
- Лу Синь. Подлинная история А-кью. 1921–1922 гг.
- Вирджиния Вулф. Миссис Дэллоуэй. 1925 г.
- Вирджиния Вулф. На маяк. 1927 г.
- Вирджиния Вулф. Орландо. 1928 г.
- Йозеф Рот. Марш Радецкого. 1932 г.
- Зора Ниэл Херстон. Их глаза видели Бога. 1937 г.
- Антуан де Сент-Экзюпери. Маленький принц. 1942 г.
- Джордж Оруэлл. Скотный двор. 1945 г.
- Джордж Оруэлл. 1984. 1949 г.
- Хорхе Луис Борхес. Алеф. 1949 г.
- Ральф Эллисон. Невидимка. 1952 г.
- Саадат Хасан Манто. Тоба Тек Сингх. 1955 г.
- Хуан Рульфо. Педро Парамо. 1955 г.
- Аллен Гинзберг. Вопль. 1955 г.
- Чинуа Ачебе. И пришло разрушение. 1958 г.
- Нагиб Махфуз. Дети нашей улицы. 1959 г.
- Харпер Ли. Убить пересмешника. 1960 г.
- Ричард Йейтс. Дорога перемен. 1961 г.
- Мюриэл Спарк. Лучшие годы мисс Джин Броди. 1961 г.
- Александр Солженицын. Один день Ивана Денисовича. 1962 г.
- Дорис Лессинг. Золотая тетрадь. 1962 г.
- Эзра Джек Китс. Снежный день. 1962 г.
- Окот п’Битек. Песнь Лавино. 1966 г.
- Джин Рис. Антуанетта. 1966 г.
- Михаил Булгаков. Мастер и Маргарита. 1966–1967 гг.
- Габриэль Гарсиа Маркес. Сто лет одиночества. 1967 г.
- Урсула Ле Гуин. Левая рука тьмы. 1969 г.
- Элен Гарнер. Обезьянья хватка. 1977 г.
- Рауль Отеро Райхе. Америка. 1977 г.
- Салман Рушди. Дети полуночи. 1981 г.
- Маргарет Этвуд. Рассказ служанки. 1985 г.
- Тони Моррисон. Возлюбленная. 1987 г.
- Салман Рушди. Сатанинские стихи. 1988 г.
- Цици Дангарембга. Беспокойные обстоятельства. 1988 г.
- Дерек Уолкотт. Омерос. 1990 г.
- Донна Тартт. Тайная история. 1992 г.
- Дж. К. Роулинг. Цикл книг о Гарри Поттере. 1997–2007 гг.
А сколько книг из этого списка прочитали вы?
Фото на превью Wuthering Heights / Mammoth Screen