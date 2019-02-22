Литературные эксперты назвали 100 книг, которые изменили историю человечества

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В прошлом году редакция BBC Culture решила узнать, какие литературные произведения сильнее всего повлияли на человечество. Чтобы выбор был как можно более объективным, решать предложили экспертам. 108 писателей, критиков, журналистов и других литературных профессионалов из 35 стран попросили назвать книги, которые изменили взгляды целых поколений или народов, а порой и ход всей истории. В результате получился список из 100 названий, которые упоминались чаще всего.

Нам в AdMe.ru было очень интересно ознакомиться с этим списком: каждое произведение в нем действительно знаковое. Например, «Джунгли» Эптона Синклера вызвали такой сильный отклик у читателей, что в США были изменены законы, связанные с производством мяса. В результате еда стала безопаснее, а нация — здорове́е.

Древний мир

Средние века

Новое время

Новейшее время

А сколько книг из этого списка прочитали вы?