Как всем известная добрая сказка о Винни-Пухе разрушила отношения отца и сына

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В детстве многие из нас читали о приключениях медведя Винни-Пуха и его друзей — книгу, сделавшую писателя Алана Милна знаменитым по всему миру. Однако мало кто знает, что за любимой многими историей и мультфильмами студии Disney стоит печальная история реального маленького мальчика с плюшевым мишкой — Кристофера Робина.

Мы в AdMe.ru решили разобраться, как добрая и светлая сказка изменила жизнь мальчика и повлияла на отношения отца и сына.

Алан Милн родился в обеспеченной семье, но с детства находился в тени своих братьев и, стремясь доказать, что он ничем не хуже, в возрасте 24 лет стал ассистентом редактора журнала. Вскоре после этого назначения Милн познакомился со своей будущей супругой Дороти де Селинкур, происходившей из аристократического французского рода. Девушка славилась своей избалованностью и дурным нравом, что не остановило Алана от предложения руки и сердца, которое будущая миссис Милн с радостью приняла. Брак Алана и Дороти был не особо счастливым, женщина никогда не скрывала, что вышла замуж за Алана по расчету. Однако пара все же мечтала о девочке и даже придумала ей имя — Розмари. Когда же в 1920 году родился Кристофер, они даже не пытались скрыть своего разочарования. Кристофера воспитывали как девочку: отрастили ему длинные волосы и одевали в платья. Кроме того, родители почти заменили сына маленькой девочкой Энн, жившей по соседству, и относились к ней как к собственной дочери. Несмотря на такой фаворитизм, сам Кристофер очень тепло относился к Энн и дети были хорошими друзьями.

За несколько лет до написания «Винни-Пуха» Милн-старший прошел Первую мировую войну, после которой страдал от тяжелой формы посттравматического стрессового расстройства. В первые годы отец в жизни сына появлялся редко: он постоянно находился на работе или вообще в другом городе. Отношения между сыном и отцом не складывались — Алан просто не знал, чем заняться с мальчиком. Кристофера Робина воспитывала живущая в доме няня, которую наняла чета Милнов. Для него она была более родным человеком, чем его настоящие родители. За первые 8 лет жизни Кристофер никогда не расставался с няней больше чем на несколько часов. Став постарше, мальчик хотел чаще бывать с родителями, но Алан и Дороти сами проводили свободное время порознь, и Кристофер был вынужден подстраиваться под них.

Идея Винни-Пуха появилась у Милна-старшего после разговора с женой. Дороти рассказывала Алану истории о том, как их сын играл со своим медвежонком, и эти истории подогрели фантазию автора. Кристофер Робин в книге про Винни-Пуха, по словам реального Кристофера, был «сыном мечты» его отца. Милну-старшему было неуютно с детьми, поэтому он создал воображаемого ребенка, который занял в его жизни место настоящего. Прообразом Кристофера Робина стал сын писателя, а у медвежонка прототипов было целых 2: любимый плюшевый мишка Кристофера, которого он на свой первый день рождения получил от отца в подарок, и медведица Виннипег, жившая в Лондонском зоопарке, где также жил лебедь, нравившийся мальчику, по имени Пух. Поросенок и бесхвостый ослик, кенгуру с плюшевым детенышем в сумке и тигр тоже были игрушками Кристофера. Чтобы немного подзаработать, в 1926 году Милн втайне отправил рукопись в издательство, ничего особо не ожидая. Однако сразу же после публикации писатель стал знаменит: журналисты выстраивались в очереди, чтобы взять интервью, читатели приезжали в загородный дом Милнов, чтобы посмотреть на Кристофера Робина и его знаменитого медвежонка.

Оригинальные мягкие игрушки Кристофера Робина. Крошку Ру мальчик потерял в детстве, а Сова и Кролик были придуманы Милном-старшим.

Иллюстрации к роману нарисовал английский художник Эрнест Шепард, работавший с Милном в редакции журнала. Они получили отличные отзывы, однако в последние годы жизни Шепард был склонен отзываться о Винни-Пухе как о «дурацком старом медведе» и возмущался тем, что его имя ассоциируется у всех с детской книгой. Художника обижало, что «Винни-Пух» затмил все прочие его работы. Дороти же выражала презрение к сказке. Именно поэтому Милн начал стыдиться придуманной им истории. Мать практически не обращала на Кристофера Робина внимания, отец был подавлен и погружен в себя, поэтому изображать счастливого мальчика из сказки для ребенка было настоящей мукой.

«Винни-Пух» мгновенно стал популярным. Когда Кристоферу Робину исполнилось 7 лет, книга, в которой он был главным героем, появилась почти у каждого ребенка в Англии. По известности мальчик намного обошел создателя самой сказки — своего отца. Кристофер стал центром рекламной кампании книги. Он позировал для фотографий со своим отцом и плюшевым мишкой, участвовал в постановке, основанной на книге, и даже записал аудиоверсию романа.

По мере того как мальчик становился старше, Кристофер и его отец стали ощущать дискомфорт от происходящего. Вымышленный мальчик стал куда более известным, чем реальный, и это влияло на жизнь Кристофера. В 9 лет он поступил в школу-интернат и узнал, насколько трудно быть знаменитым: одноклассники Кристофера издевались над ним и били, стоило мальчику появиться в классе. Дошло до того, что в возрасте 13 лет застенчивый мальчик начал брать уроки бокса, чтобы суметь себя защитить. Сам Кристофер так отзывался о школьном периоде: «Тогда начались мои сложные отношения с моим вымышленным тезкой — и любовь, и ненависть. Они продолжаются по сей день. Дома я все еще любил Кристофера Робина, я гордился тем, что делю с ним одно имя и на мне след его славы. Но в школе я начал ненавидеть его, и чем старше я становился, тем сильнее делалась эта ненависть. Знал ли об этом мой отец? Не знаю».

Книги никогда не теряли своей популярности. Кристофер же чувствовал, что отец эксплуатировал вымышленное детство, которого у мальчика никогда не было, а взамен не оставил ничего, кроме славы придуманного персонажа из книжки. Он не раз подчеркивал: «Некоторые люди хорошо ладят с детьми. Некоторые — нет. Это дар. Он либо есть, либо нет. У моего отца его не было». Отношения отца и сына стали немного налаживаться, когда Дороти бросила семью ради американского певца. За это время Алан сблизился с вдовой своего брата, Мод, и ее 4 детьми. Большая семья жила вместе, пока Дороти не вернулась. Алан бросил все, чтобы снова быть с нею, а мальчик остался с Мод.

В 1938 году Кристофер Робин поступил в Кембридж, а позже, когда началась Вторая мировая война, он ушел на фронт добровольцем, но не прошел медицинскую комиссию. Тогда его отец, используя свое влияние, добился, чтобы Кристофера зачислили инженером. Когда молодой человек покидал дом родителей, он не взял с собой плюшевого медведя, оставив его своему отцу. Милн-старший передал мишку своему издателю Э. П. Даттону. Вернувшись с фронта, Кристофер Робин закончил обучение, но не нашел своего места в жизни. Молодой человек в отчаянии писал, что у него «есть имя, но нет роли в жизни». Это изменилось в 1948 году, когда Кристофер встретил свою будущую жену Лесли. Девушка была кузиной Кристофера, и его родители не одобряли этот союз. Алана очень беспокоил тот факт, что сын женится на кровной родственнице, но ярость его матери была еще сильнее. Она не разговаривала со своим братом, приходившимся Лесли отцом, последние 30 лет.



Пару неодобрение родителей Кристофера не остановило — они переехали в Дартмут и открыли собственный книжный магазин. Однако даже там незнакомые люди приводили своих детей, чтобы те пожали руку настоящему Кристоферу Робину. Молодой человек хотел стать, как и его отец, писателем, но осознавал, что его всегда будут сравнивать с Аланом. Кроме того, Лесли тоже не нравился «Винни-Пух», что окончательно загасило любые теплые чувства, которые могли остаться у Кристофера к одноименному персонажу.

40 лет спустя Даттон дал Кристоферу шанс вернуть своего старого медведя, но тот отказался. Он попросил Даттона пожертвовать медвежонка в Нью-Йоркскую публичную библиотеку, написав ему следующее: «Мне хотелось бы, чтобы у меня было то, что мне нравится сейчас, а не то, что мне нравилось много лет назад». В 1956 году Алан Милн умер. Он завещал своему сыну огромное состояние. Кристофер Робин поначалу отказался вступать в наследство, поскольку уже давно жил вдали от родителей, не поддерживая с ними связь. Однако он и его жена позже согласились взять деньги, поскольку супругам нужны были средства для содержания их дочери, родившейся с ДЦП. Когда умер Алан, Дороти полностью разорвала все отношения с сыном. Она пережила своего мужа на 15 лет, и за все это время согласилась увидеться с Кристофером лишь один раз. Кристофер Робин умер в возрасте 75 лет. Те, кто знал его лично, подчеркивали, что к 60 годам он гораздо спокойнее говорил о Винни-Пухе и об отце, хотя в своей автобиографии часто упоминал: «Были 2 вещи, которые омрачили мою жизнь и от которых я должен был спасаться: слава моего отца и „Кристофер Робин“».

В 2017 году был выпущен биографический фильм «Прощай, Кристофер Робин», рассказывающий об отношениях Алана Милна с сыном. Кинолента не оставляет сомнений: для Кристофера Робина строительство собственной личности и независимого взрослого существования стало личным подвигом, свидетельствующем о грандиозных усилиях, вложенных в преодоление себя и душевных травм.