7 русских писателей, которые достойны отдельной премии за выходки в личной жизни

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Считается, что у гениев свои причуды, а выдающийся талант может неоднозначно повлиять на жизнь человека. Зачастую вторым половинкам одаренных личностей было непросто. А многим из них во имя любви и шедевров пришлось не только пройти огонь, воду и медные трубы, но и потратить тонны нервных клеток.

Мы в AdMe.ru решили вспомнить биографии известных русских писателей и поэтов, которые отличались столь же незаурядной личной жизнью, как и талантом.

Иван Бунин был не против жить втроем

Иван Бунин и Галина Кузнецова.

Тот факт, что к моменту встречи со своей музой Иван Бунин давно был женат, не помешал классику не только пасть под властью чар юной Галины Кузнецовой, но и привести молодую любовницу в дом к супруге. Несмотря на то что разница в возрасте составляла 30 лет, Галина ответила писателю взаимностью, ушла от своего мужа и поселилась в доме Буниных. Классик тогда сказал жене Вере: «Галя — моя ученица. Я буду учить ее писать стихи». В ответ на это Вера поступила так, как в ее ситуации вряд ли бы повела себя хоть одна женщина: она гостеприимно приняла в своем доме молодую соперницу и стала жить с ней рядом под одной крышей. Этот странный союз просуществовал 7 лет. На вопрос о том, любит ли он свою жену, Бунин отвечал: «Любить Веру? Это все равно что любить свою руку или ногу». А для творчества нужны были совсем другие чувства.

Иван и Вера Бунины.

Атмосфера в доме была очень нездоровой: все обо всем знали, но соблюдали внешние приличия. И так длилось до тех пор, пока Галина не ушла от писателя. Ее сердце покорила оперная певица Марга Степун, и их отношения зашли так далеко, что они решили жить вместе. А поскольку ни денег, ни жилья у них не было, они поселились в доме Буниных, и любовный треугольник стал многоугольником. Кроме того, в доме Буниных поселился писатель-эмигрант Леонид Зуров. Он был безответно влюблен в Веру Николаевну, она же воспринимала его как сына. Бунин сходил с ума от ревности и был на грани помешательства, но именно тогда он создал свой знаменитый цикл рассказов «Темные аллеи».

Федор Тютчев жил на две семьи

Федор Тютчев и Елена Денисьева с дочерью.

Федор Тютчев впервые увидел Елену Денисьеву, когда ему было почти 47 лет, а ей шел 24-й год. Девушка была родом из старинной обедневшей дворянской семьи и рано потеряла мать. Ради поэта женщина пожертвовала положением в обществе, возможностью стать фрейлиной, друзьями и общением с родственниками. Денисьева родила Тютчеву 3 детей, но за 14 лет их романа так и не стала его женой официально. Для тех времен это было настоящим вызовом обществу. Кроме того, во время отношений с Еленой классик был женат на Эрнестине фон Дернберг. Женщина была в курсе связи супруга с другой, но ничего не могла с этим поделать. Поэт так и не смог определиться между двумя возлюбленными и продолжал играть на два фронта вплоть до тех пор, пока Денисьева не скончалась от чахотки. Тютчева всю жизнь считали знатным обожателем женщин. У него было несколько браков, ряд продолжительных романов, а также множество недолгих увлечений, которые он называл «васильковыми дурачествами».

Иван Тургенев присоединился к чужой семье

Иван Тургенев и Полина Виардо.

История любви великого русского писателя Ивана Тургенева и Полины Виардо, которую называли золотым голосом Франции, полна драматизма и страсти. Тургенев впервые увидел ее на сцене, когда певица приехала на гастроли в Санкт-Петербург. Сутулая, с крупными чертами лица, Виардо не считалась красавицей, но ее прекрасный голос сглаживал все недостатки внешности. Сердце Тургенева было завоевано с первых же минут постановки. Влюбленного не смущало даже то, что дама его сердца уже была замужем за известным критиком и искусствоведом Луи Виардо. Тургенев решил вслед за супругами отправиться в Европу, и это положило начало любовному треугольнику «длиною» 38 лет. У писателя тогда не было больших средств. Иногда он жил на деньги от публикаций, а порой его спонсировали и сами Виардо. Однажды, когда пара уехала на гастроли, писатель оказался в предместьях Парижа вообще без денег. На помощь пришла родная тетка Полины, которая, сжалившись, подарила ему 30 франков. 26 из них «сумасшедший русский» сразу же потратил на дорогу в Париж, чтобы накупить там газет и разузнать новости о Полине. Однако стоило Полине вернуться в Париж, жизнь писателя снова начинала играть красками. А она звала его к себе отчасти из жалости, отчасти — чтобы потешить самолюбие его безграничной преданностью.

Луи Виардо.

Когда Тургенев начал получать баснословные гонорары, то он поставил любимой женщине ультиматум: либо они живут одной большой семьей с ней, Луи и детьми, либо он навсегда возвращается в Россию. Полина согласилась, и все они поселились в Баден-Бадене, где Тургенев выступал уже не в роли поклонника-приживалы, а в качестве полноправного члена семьи. Даже Луи, как оказалось, не был против такого решения — он получал от супруги все, что было ему необходимо в его годы, и ни на что не претендовал. Всей семьей они нередко появлялись на публике — на приемах, в отелях, театрах. Иван с Луи каждые выходные отправлялись в горы на охоту, Полина ждала их дома с детьми. «Судьба не послала мне собственного моего семейства, и я прикрепился, вошел в состав чужой семьи, и случайно выпало, что это семья французская», — писал Тургенев. Когда классик перестал писать романы, он объяснял это тем, что для создания шедевров необходимо быть влюбленным, а его любовь, как и его жизнь, уже клонились к своему закату. «Женитесь! — твердил теперь писатель знакомым. — Не представляете, как тяжела старость, когда вы сидите на краешке гнезда другого мужчины!»

Александра Герцена преследовали семейные драмы

Александр Герцен и его супруга Наталья.

Александр Герцен и его супруга Наталья жили в Париже в одном доме с четой Гервег. Со временем Георг Гервег начал тайно ухаживать за женой Герцена. Правда, неосведомленным оставался лишь русский писатель. Супруга Георга Эмма любила мужа настолько, что совершала самые немыслимые поступки ради его блага. Эмма была в курсе измен супруга, но не просто закрывала на это глаза, а даже передавала откровенные письма Георга Наталье. В тот период в Европе набирали обороты идеи Сен-Симона и Фурье о том, что женщины должны быть свободными. Герцен же теоретически с этой позицией соглашался, о чем написал в своей работе «Кто виноват?». Но практическая сторона вопроса оказалась сложнее, и поведение супруги не нашло у него понимания. Вскоре Герцен узнал о романе своей жены и Гервега. Его терзаниям по этому поводу посвящена отдельная глава в произведении «Былое и думы». Герцен посчитал действия вчерашнего друга преступлением, при этом признавая всю серьезность сердечной привязанности его жены. Вероятные последствия его испугали. Вскоре семейная драма дошла до критической точки, и Герцен выставил Гервегов из дома. Через несколько лет Наталья умерла, а Герцен переселился в Лондон. Как бы парадоксально это ни выглядело, сюжет начинал повторяться, правда, наоборот. На этот раз одураченным мужем становится не Герцен, а Николай Огарёв. Герцен уже сам обманывает соратника и близкого приятеля с его же спутницей, тоже Натальей. У «новой Натальи» от Герцена родилось 3 детей, но официальным их отцом считался Огарёв. Живя в одном доме, как и в первой истории, Наталья и Александр относились друг к другу как муж и жена, причем присутствие Огарёва их нисколько не смущало. Мужская дружба при этом не ослабевала, совместный выпуск идейной периодики продолжался. Почувствовав себя через какое-то время совсем лишним, Огарёв решает удалиться. При этом юридически он остался супругом женщины.

Сергей Есенин оставил беременную жену

Есенин — золотоволосый, красноречивый, подающий большие надежды русский поэт — влюбился в ослепительную красавицу Зинаиду Райх с первого взгляда. Ловя ее за руку на палубе белого парохода, он шептал, что, если она не согласится стать его женой, он немедля прыгнет за борт. Это сейчас нам его слова могут показаться позой и абсурдом, однако, глядя на возбужденное лицо Есенина и слушая взволнованный шепот, Зинаида понимала, что он не шутит, что он может это сделать — прыгнуть из-за нее за борт, только потому что она сказала «нет». И Зинаида сказала «да». Свадьбу сыграли, сойдя на берег в следующем городе. Но радость супружеского счастья длилась недолго. Вскоре бедность и разногласия привели к тому, что пара часто жила порознь. Несмотря на все ссоры, им удалось родить 2 детей — Татьяну и Константина. Правда, второго ребенка поэт сначала не признал. По одной из версий, в ходе очередного скандала Есенин оставил беременную женщину. По другой — Зинаида сама сбежала от него, не выдержав постоянных сцен ревности. Кроме того, Есенин не помогал бывшей жене с воспитанием детей, и эту функцию с успехом выполнял второй супруг Райх — театральный режиссер Всеволод Мейерхольд.

Александр Солженицын дважды женился на одной и той же женщине

Александр Солженицын и Наталья Решетовская.

Они были студентами Ростовского университета. Александр Солженицын учился на физтехе, а Наталья Решетовская — на химическом факультете. Пара расписалась втайне ото всех весной 1940 года. Только вот детей молодой супруг не хотел. У него были далеко идущие планы, а потомство могло помешать их осуществлению. Наталья не возражала и однажды сделала аборт. Казалось, что впереди вся жизнь. Счастливая, бесконечная. Но потом она заболела, и этот недуг лишил ее возможности испытать радость материнства. А уже через год пришла война. В 1942 году начались годы ожидания мужа с фронта, плавно перешедшие в тюремные свидания с ним. Через 6 лет такая жизнь показалась супругам невозможной. В итоге Солженицын принимает решение «отпустить» верную спутницу, и они разводятся. Чуть позже судьба сводит Наталью с Всеволодом Сомовым. Гражданский брак длиною 5 лет дал Решетовской возможность почувствовать себя матерью. Сомов был вдовцом, а двое его сыновей (которые стали впоследствии учеными и переехали жить за границу) полюбили папину новую жену как родную мать. В 1957 году, после освобождения Солженицына, Решетовская вновь выходит за него замуж. Семья не хочет отпускать женщину, очень переживают выросшие с нею мальчишки. Но проникновенные стихи, написанные писателем в заключении, переворачивают душу и заставляют забыть обо всем.

Александр Солженицын и Наталья Решетовская в старости.

Наталья была мужу помощницей, секретарем, машинисткой, а потом уже женой. Впрочем, ее вполне устраивала скромная роль экономки. Защитить мужа от мирской суеты — чем не благородная миссия? Говорят, когда муж изменяет, жена узнает об этом последней. Увы, не стала исключением и Решетовская. Год она не знала, что в жизни мужа появилась другая женщина — Наталия Светлова. До последнего супруга верила, что их творческому союзу и ее выстраданной любви ничего не угрожает. Но внезапно муж попросил развод — ради ребенка, который должен родиться у него в новом фактически уже браке. Развод, который судом откладывался несколько раз и длился 3 года, все же состоялся, когда Солженицын попросил бывшую жену пожертвовать собой. Это уж она умела. И в скором времени символично похоронила свою любовь на дачной грядке, выложив листиками дату развода — 22 июля 1972 года. До конца жизни их отношения были натянутыми. После возвращения писателя в Россию он позвонил ей лишь однажды, поздравил с Рождеством и прислал со второй женой корзину роз на 80-летие. И все. А Наталья ждала. И даже берегла запасной ключик на случай, если любимый муж вернется.

Николай Некрасов выиграл будущую жену в карты

Николай и Зинаида Некрасовы.

Говорят, что Николай Некрасов выиграл свою жену в карты у купца Лыткина. Поэту было 48 лет, Феклуше — около 19. По разным сведениям, она была не то дочерью солдатского барабанщика, не то военного писаря, а мать ее была прачкой. Некрасов сначала снял для девушки квартиру и захаживал к ней в свободную минутку, но потом переселил ее к себе на Литейный. Поэту в ней нравилось все, кроме одного, и он решил исправить изъян. Недостатком он считал ее имя, поэтому начал называть девушку Зинаидой, а отчество дал свое. И скоро в письмах друзья и знакомые Некрасова начали передавать приветы «милой Зинаиде Николаевне». Счастливая жизнь закончилась, когда обострилась болезнь Николая Алексеевича. Зина сутками не отходила от постели любимого. «По истечении этих 200 дней и ночей она из молодой, беленькой и краснощекой женщины превратилась в старуху с желтым лицом», — вспоминали очевидцы. Такой она осталась до конца своих дней. Чтобы обеспечить Зинаиде достойное будущее, перед смертью Некрасов с ней обвенчался. К этому времени Зина уже презирала условности общества и венчаться не хотела, но уступила воле умирающего. Все, что оставил ей поэт в завещании, Зина раздала его родственникам. Отдала сестре поэта Анне Буткевич право на издание «Последних песен» Некрасова, брату Константину — землю при деревне Чудовская Лука, отказалась от доли в имении тетки поэта.

Авдотья Панаева.

А до «карточного знакомства» с Феклушей личную жизнь Некрасова тоже нельзя было назвать заурядной. Например, с Авдотьей Панаевой, одной из самых красивых женщин Петербурга, Некрасов прожил почти 16 лет. Муж Авдотьи, Иван Иванович Панаев, не придавал никакого значения этой связи. Этот тройственный союз долго был объектом сплетен и карикатур, а друзья открыто осуждали Некрасова: «Живет в чужом доме, любит чужую жену и при этом еще и закатывает сцены ревности законному мужу».

Как вы считаете, у гениев часто возникают необычные отношения? Или в этом правиле есть исключения?