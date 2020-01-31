50+ свежих книг, получивших престижные премии (Обязательно к прочтению каждому ценителю современной литературы)

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Многим знакомо томительное чувство во время поиска подходящей книги, которая поразила бы в самое сердце. А что, если эту задачу предоставить экспертам, которые выбирают лучшие произведения и отмечают труд писателей престижными премиями? Мы рассмотрели 20-летний период нового столетия, подаривший книги, над которыми мы еще долго будем думать.