50+ свежих книг, получивших престижные премии (Обязательно к прочтению каждому ценителю современной литературы)
Многим знакомо томительное чувство во время поиска подходящей книги, которая поразила бы в самое сердце. А что, если эту задачу предоставить экспертам, которые выбирают лучшие произведения и отмечают труд писателей престижными премиями? Мы рассмотрели 20-летний период нового столетия, подаривший книги, над которыми мы еще долго будем думать.
Мы в AdMe.ru составили список книг, получивших литературные премии в различных номинациях, а в скобках указали год их присуждения. Только о сне теперь придется забыть, ведь читать куда интереснее, чем спать.
Нобелевская премия
- Петер Хандке. Страх вратаря перед одиннадцатиметровым (2019)
- Ольга Токарчук. Диковинные истории (2018)
- Кадзуо Исигуро. Остаток дня (2017)
- Светлана Алексиевич. У войны не женское лицо (2015)
- Патрик Модиано. Улица Темных Лавок (2014)
- Элис Манро. Ты кем себя воображаешь? (2013)
- Мо Янь. Перемены (2012)
- Марио Варгас Льоса. Скромный герой (2010)
- Жан-Мари Гюстав Леклезио. Женщина ниоткуда (2008)
- Дорис Лессинг. Марта Квест (2007)
- Орхан Памук. Мои странные мысли (2006)
- Эльфрида Елинек. Пианистка (2004)
Букеровская премия
- Маргарет Этвуд. Рассказ служанки (2019)
- Анна Бёрнс. Молочник (2018)
- Джордж Сондерс. Линкольн в бардо (2017)
- Ричард Флэнаган. Узкая дорога на дальний север (2014)
- Элеанор Каттон. Светила (2013)
- Джулиан Барнс. Предчувствие конца (2011)
- Хилари Мантел. Волчий зал (2009)
- Аравинд Адига. Белый тигр (2008)
- Киран Десаи. Наследство разоренных (2006)
- Алан Холлингхёрст. Линия красоты (2004)
- Ди Би Си Пьер. Вернон Господи Литтл (2003)
- Янн Мартел. Жизнь Пи (2002)
- Маргарет Этвуд. Слепой убийца (2000)
Пулитцеровская премия
- Ричард Пауэрс. The Overstory (2019)
- Эндрю Шон Грир. Лишь (2018)
- Колсон Уайтхед. Подземная железная дорога (2017)
- Энтони Дорр. Весь невидимый нам свет (2015)
- Донна Тартт. Щегол (2014)
- Элизабет Страут. Оливия Киттеридж (2009)
- Кормак Маккарти. Дорога (2007)
- Джеффри Евгенидис. Средний пол (2003)
- Ричард Руссо. Empire Falls (2002)
Национальная премия «Большая книга»
- Мария Степанова. Памяти памяти (2017–2018)
- Дмитрий Быков. Июнь (2017–2018)
- Лев Данилкин. Ленин. Пантократор солнечных пылинок (2016–2017)
- Людмила Улицкая. Лестница Якова (2015–2016)
- Гузель Яхина. Зулейха открывает глаза (2014–2015)
- Захар Прилепин. Обитель (2013–2014)
- Евгений Водолазкин. Лавр (2012–2013)
- Даниил Гранин. Мой лейтенант (2011–2012)
- Марина Степнова. Женщины Лазаря (2011–2012)
- Михаил Шишкин. Письмовник (2010–2011)
- Виктор Пелевин. t (2009–2010)
- Леонид Юзефович. Журавли и карлики (2008–2009)
- Людмила Улицкая. Даниэль Штайн, переводчик (2006–2007)
- Дина Рубина. На солнечной стороне улицы (2006–2007)
Премия «Национальный бестселлер»
- Андрей Рубанов. Финист — ясный сокол (2019)
- Алексей Сальников. Петровы в гриппе и вокруг него (2018)
- Анна Козлова. F20 (2017)
- Леонид Юзефович. Зимняя дорога (2016)
- Сергей Носов. Фигурные скобки (2015)
- Ксения Букша. Завод «Свобода» (2014)
- Фигль-Мигль. Волки и медведи (2013)
- Александр Терехов. Немцы (2012)
- Захар Прилепин. Грех (2011)
- Эдуард Кочергин. Крещенные крестами (2010)
- Андрей Геласимов. Степные боги (2009)
- Илья Бояшов. Путь Мури (2007)
- Дмитрий Быков. Борис Пастернак (2006)
- Михаил Шишкин. Венерин волос (2005)
- Виктор Пелевин. Диалектика Переходного Периода из Ниоткуда в Никуда (2004)
- Александр Проханов. Господин Гексоген (2002)
- Леонид Юзефович. Князь ветра (2001)
Премия «Ясная Поляна»
- Сергей Самсонов. Держаться за землю (2019)
- Амос Оз. Иуда (2018)
- Андрей Рубанов. Патриот (2017)
- Наринэ Абгарян. С неба упали три яблока (2016)
- Рут Озеки. Моя рыба будет жить (2015)
- Юрий Бондарев. Батальоны просят огня (2013)
- Валентин Распутин. Живи и помни (2012)
- Фазиль Искандер. Сандро из Чегема (2011)
- Михаил Кураев. Капитан Дикштейн (2010)
- Владимир Личутин. Раскол (2009)
- Захар Прилепин. Санькя (2007)
- Василий Белов. Привычное дело (2006)
- Анатолий Ким. Белка (2005)
- Антон Уткин. Хоровод (2004)
- Владислав Отрошенко. Двор прадеда Гриши (2003)
Как часто вы читаете книги, написанные лауреатами литературных премий?