50+ свежих книг, получивших престижные премии (Обязательно к прочтению каждому ценителю современной литературы)

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Многим знакомо томительное чувство во время поиска подходящей книги, которая поразила бы в самое сердце. А что, если эту задачу предоставить экспертам, которые выбирают лучшие произведения и отмечают труд писателей престижными премиями? Мы рассмотрели 20-летний период нового столетия, подаривший книги, над которыми мы еще долго будем думать.

Мы в AdMe.ru составили список книг, получивших литературные премии в различных номинациях, а в скобках указали год их присуждения. Только о сне теперь придется забыть, ведь читать куда интереснее, чем спать.

Нобелевская премия

Букеровская премия

Пулитцеровская премия

Национальная премия «Большая книга»

Премия «Национальный бестселлер»

Премия «Ясная Поляна»

Как часто вы читаете книги, написанные лауреатами литературных премий?

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