20 жизненных цитат Евгения Гришковца, читая которые думаешь: «Да это же про меня!»
Актер, режиссер, писатель, драматург, человек-театр, популярный блогер. Лауреат ряда престижных российских премий — «Антибукер», «Золотая маска», «Триумф». В конце 90-х Евгений Гришковец буквально взорвал театральный мир моноспектаклями «Как я съел собаку», «Одновременно», «Дредноуты». В своих книгах, спектаклях и текстах, декламируемых под музыку, автору удается находить точные интонации и подмечать детали, которыми пронизана наша жизнь, но сами мы на них внимания не обращаем. Его герои узнаваемы и оттого любимы многими.
Нам в AdMe.ru нравится творчество Евгения Гришковца, и мы выбрали цитаты из его пьес и книг, при чтении которых думаешь: «Да это же прямо про меня и мою жизнь!»
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Если бы вам удалось надавать под зад человеку, виноватому в большинстве ваших неприятностей, вы бы неделю не смогли сидеть.
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В жизни, как известно, за все приходится платить. Но почему-то не покидает ощущение того, что в счет включены солидные чаевые.
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У меня тут джаз. То есть музыка для тех, кто отлюбил!
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И я понял в этот момент, по кому скучаю. Я понял, какого человека мне не хватает в жизни. Я со всей ясностью осознал, по кому я невыносимо тоскую, тоскую давно и кого мне так недостает каждый прожитый мною день. Это конкретный человек. Мне он необходим, и я по нему скучаю. Я скучаю по себе счастливому.
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А я хотел и хочу, чтобы мне было хорошо. Не лучше, а хорошо. Просто хорошо...
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Летом будет легче. Летом всегда легче. Но к лету должно что-то измениться, иначе я до лета не доживу.
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Самый грустный вид спорта — это женское одиночное фигурное катание! Сколько бы эта молодая и красивая женщина ни каталась по льду, сколько бы страстно ни вытягивала вперед руки, сколько бы ни выгибалась, ни крутилась бы... все равно никто к ней не выскочит, не обнимет! Так она и останется одна на льду. Грустно, а еще символично.
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Если ты с чем-то или кем-то рвешь окончательно и бесповоротно, если сжигаешь мосты и громко хлопаешь дверью, то жизнь моментально что-то тебе подсказывает, что-то подкидывает, открывает неожиданные двери или посылает нужных людей. Если же ты пытаешься как-то уберечь тылы, подстраховаться, сохранить хотя бы тоненькие ниточки, тянущие тебя в прошлое, если хочешь посидеть в новом кресле, не выбросив старый стул, то ничего нового, неожиданного и случайно-счастливого с тобой ни за что не произойдет.
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У англичан есть такое понятие: высшее проявление дружбы — это наделение друга так называемым refrigerator rights, то есть правом доступа к холодильнику.
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Школу я не люблю за то, что там маленький человек впервые встречается с государством.
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Когда в моей жизни появилась любовь, я вдруг заметил, как много есть песен, которые каким-то образом про меня. И фильмов много про меня. И вообще так много музыки, картин, стихов про меня, что я обнаруживаю себя в центре внимания мирового искусства.
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Всегда говорится, в случае если люди разошлись, что брак был неудачным. Люди, может быть, прожили вместе много счастливых лет, а потом что-то пошло по-другому, и вот они расстались. Какая же тут неудача?
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Идешь по рынку и видишь, как какой-нибудь продавец выкладывает яблоки, хорошие, тугие яблоки. Протирает их, каждое, тряпочкой и раскладывает. И вот увидишь такие яблоки и даже представишь, как впиваешься в них зубами, а они хрустят и даже шипят. И чувствуешь, как сок наполняет рот, и от этого во рту даже станет кисло... И купишь таких яблок и думаешь о том, как их будешь есть... Но приносишь их домой, а там в вазочке лежат несколько немного запыленных, уже сморщенных яблок, которые ты купил когда-то, и думаешь: ну не выбрасывать же их, надо же их сначала. И оттого что они уже несвежие и невкусные, ты их ешь долго, а за это время свежие запылились и сморщились... Так и не удается никогда хороших яблок поесть!
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Жизнь возьмет свое... А где мое?!
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Самое невыносимое в состоянии влюбленности — это переход от надежды к отчаянью, от уверенности к сомнениям и обратно. Эти скачки — самая кровавая синусоида, какую только можно представить.
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Первая рюмка делает тебя счастливым, третья — отгоняет остатки счастья.
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А вообще это прекрасно, когда люди находят в себе силы извиниться. Это прекрасно, но очень немногие умеют это делать. И далеко не все умеют искренне благодарить, находить слова для комплиментов, признаваться в своей неправоте или честно говорить, что не знают ответа на тот или иной вопрос.
- Жизнь — это тебе не супермаркет, дружище. Любовь найти нельзя. Ее можно только встретить.
- Поедете вы в Дрезден, придете в Дрезденскую галерею, в зал, где висит «Сикстинская Мадонна», встанете перед картиной и будете думать: «Так... вот она, это же она... Так, надо это понять, надо это осознать... Стоп, стоп, стоп, стоп. Надо сосредоточиться! Ребята, не мешайте!... Я ведь так давно этого хотел! Это же она, она! Я здесь! И она здесь! Так, так, так, так, так, так...» — и ничего не почувствуете. А когда на плохенькую репродукцию смотрели — все чувствовали! Получается, зря ехали, что ли?! В Дрезден... Значит, зря. Потому что не картину хотелось... а почувствовать.
- Мне здесь (за рубежом) нравится, мне здесь очень многое нравится, почти все, но я здесь ничего не люблю, а дома мне многое не нравится, но я это люблю.
А вы знакомы с творчеством Евгения Гришковца? Какие высказывания писателя вам нравятся больше всего?
Фото на превью Евгений Гришковец / Facebook