18 пользователей взялись за книги, любимые миллионами, и едва не уснули от скуки

Такие книги, как «Властелин колец» или «Гордость и предубеждение», уже многие годы купаются в народной любви. Но чем популярнее книга, тем сложнее некоторым пользователям признаваться: «Не понравилось», «Было скучно». А ведь это совершенно нормальная ситуация.

Мы в AdMe.ru познакомились с мнениями людей, которые, прочитав бестселлеры, не присоединились к армии поклонников и совершенно этого не стыдятся.

Безусловно, самое переоцененное произведение русской классики — «Война и мир». Как вершина русского реализма произведение Толстого затянуто, написано плохоньким русским языком, грешит длиннотами и смысловыми пустотами, настолько перенасыщено героями, что к концу чтения не помнишь, как развивался образ. При этом трактовка событий почти полностью ошибочна. И роль человека в истории теперь уже очевидна. Скучно, напыщенно, затянуто. © Вадим Фельдман / Яндекс.Кью

Лев Толстой. «Анна Каренина». Унылое бульварное чтиво, растянутое в десятикратном размере. Насколько же скучная жизнь была у Толстого, раз у него такие фантазии. О жизни самой Анны Карениной тут 20 %, не больше. Десятки основных персонажей и тысячи второстепенных. Персонажи карикатурны, с плоскими характерами, исчезают так же внезапно, как и появились. Описания лугов, лесов, болот растягиваются на сотни страниц. © Pushkan / LiveLib

Лично для меня самыми неадекватными всегда были Наташа Ростова и Анна Каренина. До сих пор не понимаю, почему в 70-х на литературе нам пытались преподносить их как образы русской женщины. © Natalia Krylova / Facebook

Гузель Яхина. «Зулейха открывает глаза». Ни живых и интересных героев, ни ярких конфликтов, ни взаимосвязи с исторической эпохой. И все то же увлекательное начало — здесь это семейная жизнь Зулейхи, — перерастающее в скуку, разочарование и ожидание — вдруг что-то изменится. События сменяются, как в калейдоскопе. Герои остаются теми же картонками с одной отличительной чертой и отсутствием мыслей. Историческая взаимосвязь с событиями в стране не прослеживается (лишь в единичных случаях), любовная линия — из воздуха, ничего не трогает чувств. Немного грустно. От книг такого популярного автора, лауреата литературных премий, я ничего не получила. Бесполезное времяпрепровождение. © YouWillBeHappy / LiveLib

Маргарет Митчелл. «Унесенные ветром». Мне нравится фильм и сиквел авторства Александра Гамильтона, который называется «Скарлетт». Но [книга] «Унесенные ветром» — такая скука! Три страницы об одежде, еще две — о лугах, а теперь на секундочку давайте поговорим о войне. Больше нарядов! Больше балов! Надоело очень быстро. © twirlingpink / Reddit

Что случилось? Что со мной не так? У меня, может, очки испортились? Я просто не знаю, что сказать. Говорите, Кафка нудный? А вы Джейн Остин читали? Это у Мервина Пика язык вязкий? А вы пробовали одолеть хоть десяток страничек «Гордости и предубеждения»? Правда, я в растерянности. Я честно собиралась освоить мировую классику. Я ожидала описаний английского сада, бегоний и белых скамеечек, а провалилась в зыбучие пески по самые бедра. И то, что весь мир знает наизусть (Лиззи — умная, мистер Дарси — байронический герой, и оба слишком хороши для окружающих), до меня едва дошло. © WinterSun / LiveLib

Джордж Мартин. «Игра престолов». «А не замахнуться ли мне на Джорджа, на нашего, Мартина?!» — довольно давно думала я, но замахнуться никак не получалось. Уж слишком скучным казалось начало: кто-то там убегает, кого-то там казнят, щенков-милашек нашли. А главный герой-то кто? За кого переживать? Кто тут попал в переплет-то, из которого будет долго и упорно выбираться, может быть, даже пару раз попутно спасая мир? Этого я не понимала и читать бросала. © Omeliya- / LiveLib

Рэй Брэдбери. «451 градус по Фаренгейту». Когда я училась в университете, это произведение Рэя Брэдбери было очень популярно: все его читали, у всех оно было на слуху. Но я прочитала его относительно недавно — и какое же это было разочарование! Посылы очень хорошие: в крахе всего мира виноваты сами люди, которые перестали думать, читать, сделали изгоями людей, не смирившихся с такой жизнью, и в итоге стали просто стадом, которое кормили информационным мусором. Но вот читать мне было скучно: мне не хватало динамики. Даже сцена с погоней не вызывала никаких эмоций и переживаний. Естественно, это только мои чувства после прочтения, но рекомендовать кому-то, чтобы с пользой и интересом провести пару вечеров, точно не буду. © Sveta_Zhi / LiveLib

Анджей Сапковский. «Ведьмак. Кровь эльфов». Удивительно скучная и путаная история с элементами политического триллера и сентиментального романа воспитания. Оттого что это фэнтези, книга не выигрывает. Знаете, как пишут в резюме, что человек и учитель английского, и SMM, и сборщик мебели, и портной. Нет такой вакансии, где пригодились бы все навыки, поэтому остается лишь перечислять. Еле домучил. Ни «прыгающий» стиль Сапковского, ни знаменитость серии почему-то не увлекают. За многозначительностью сцен, намеков на контекст, ничего такого внутри нет. Мотор у машины есть, бензин в наличии, а не заводится. © wwwrodionov / LiveLib

Фрэнк Герберт. «Дюна». Простите меня, о уважаемые поклонники сей монументальной книги, но не могу разделить ваш восторг. Возможно, вам будет неприятно (личное мнение никуда не денешь), но я считаю, что имею полное право поругаться с этой книгой, даже обозвать ее невыносимой. Не отрицаю талант Герберта, более того, понимаю, что книга его оказала большое влияние на жанр и заслуженно стала мировой классикой. Но вот муторно ее читать, и не из-за темпа повествования (мне он как раз нравился), а из-за сеттинга (в художественной литературе описание мира, в котором происходит действие. — Прим. AdMe.ru), который меня временами просто выбешивал. © ShiDa / LiveLib

Шарлотта Бронте. «Джейн Эйр». Роман невероятно скучен, как и его главная героиня. Вялотекущее повествование вгоняет в тоску. Воспевание отношений с очень юной девушкой уже дышащего над могилой мужчины омерзительно. Диалоги неинтересны и однообразны. Вникать в них порой совсем не хотелось. Картонные герои унылы и абсолютно не вызывают сопереживания. Они даже гнева не вызывают — просто пустые, неинтересные, скучные куклы. Даже испытания, выпадающие на долю главной героини, не вызывают к ней никакого сочувствия или намека на сострадание. Просто ничего. © Anka_Mylove / LiveLib

Оскар Уайльд. «Портрет Дориана Грея». Долго. Нудно. Обрывочно. Неубедительно. Все-таки подобные вещи нужно читать вовремя, в школе. В возрасте 30+ книга зашла со скрипом (а также со стонами, вздохами, закатыванием глаз, откидыванием книги на несколько дней, но желанием добить и поставить галочку). Мораль ясна: как обманчива бывает красота и за все нужно платить. Но совершенно ни одного симпатичного персонажа. Также тяжко было с повествованием: крайне мало динамики. Особенная тоска брала, когда на три страницы расписывался подробный перечень исторических персонажей, которыми был увлечен мистер Грей на протяжении 18 лет. В общем, «Портрет Дориана Грея» совершенно не оправдал моих ожиданий, но это уже моя проблема, а не произведения. © Lyubava1712 / LiveLib

Колин Маккалоу. «Поющие в терновнике». Открыл очередной абсолютно неприемлемый для себя жанр литературы — женский роман. «Поющие в терновнике» его яркий представитель. Настолько слащаво, что противно до омерзения! Создалось впечатление, что где-то такое я уже видел и не раз. Охотно верю, что большинство людей подобное очаровывает и даже очень. А я вот такое читать не могу! © Abandoned / LiveLib

Эрих Мария Ремарк. «Триумфальная арка». Невероятное скопление пессимизма, уныния и цинизма вкупе с грубым лексиконом и омерзительными описаниями. Читать тоскливо. Сначала я думала, что перевод такой, но оказалось, что лишь отчасти. Слог автора жесткий, и атмосфера романа депрессивная. © svetikk007 / LiveLib

Михаил Булгаков. «Мастер и Маргарита». Читала эту книгу несколько раз в разное время. Но не потому, что она мне жутко понравилась, а скорее наоборот. Первый раз прочитала еще в школе, затем года через 3–4 и последний раз года 2 назад. Читала каждый раз с мыслью о том, что, возможно, в этот раз мое мнение о книге изменится, история станет понятнее и ближе. С каждой страницей думала: «Сейчас. Ну вот сейчас. Сейчас-то вот точно понравится». Но нет. Мои попытки уловить дух массового восхищения этим произведением провалились. История бесспорно интересная, необычная, но от меня далека, как горизонт. Хотя, может, еще через какое-то время попробую прочитать еще раз. © fatamargylis / LiveLib

Джон Р. Р. Толкин. «Властелин колец». С раннего возраста слышал про «Властелина колец», но никак не мог прочесть. И вот настал тот момент, когда решился осилить этот «кирпич». Не хочу говорить плохого про книгу, но правда необходима. Начнем с того, что всю книгу главные персонажи просто идут, спят, едят и снова идут, пока это все не приводит к войне. Диалогов в этой книги предостаточно и даже слишком много — книга и без этого затянута. Мне жутко не понравилось. Это было худшее мое чтение. © Artem-lib / LiveLib

Айн Рэнд. «Атлант расправил плечи». Многие темы утрированы до безобразия, некоторые вещи нелогичны и смешны, а что-то слишком банально. Какое огромное количество хвалебных отзывов я читал! Большая часть лавров этой книги — фикция, массовое помешательство. «Одни книги нужно попробовать на вкус, другие — проглотить и лишь немногие — разжевать и переварить», — говорил Фрэнсис Бэкон. Подумайте дважды над вашим решением о прочтении, будьте добры. © DamirKuchemhanov / LiveLib

Марио Пьюзо. «Крестный отец». Как же мучительно было это читать! Напыщенный стиль, упорное желание автора не описывать события простыми предложениями, а перегружать их эпитетами, оборотами, метафорами, пассивными залогами к середине превратили роман в тягомотину, от чтения трех страниц которой начинала болеть голова, а глаза отказывались фокусироваться на тексте. © Dr***yMonkey / LiveLib