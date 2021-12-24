14 слов, в которых вы точно не допустите ошибки, ведь их можно произносить как нравится

Еще со школьных времен мы привыкли, что в большинстве случаев русский язык не терпит вольного обращения и нормативный вариант написания или произношения слов всегда только один. Исключения мы воспринимали как приятный подарок от филологов, ведь так радостно было не запоминать норму, а точно знать: можно и так и так.

Мы в AdMe.ru решили раз и навсегда разобраться, в каких трудных случаях допускаются оба варианта написания или произношения слов. А бонус расскажет о грядущем изменении, которого кто-то ждет с нетерпением, а кое-кто опасается.

1.

Не стоит поправлять людей, которые говорят «горячее и вкусное кофе». Употребление этого слова в среднем роде теперь считается нормой не только в разговорной, но и в письменной речи. Причем закреплена она не кем-нибудь, а министерством образования. Оно сослалось на составителей современных словарей, решивших допустить произношение, которое и так используют большинство носителей языка.

2.

Еще один случай, когда филологи пришли к выводу, что борьба бесполезна. Вместо того чтобы постоянно поправлять людей, произносящих «дОговор», они просто решили закрепить новую норму и разрешить использовать оба варианта ударения.

3.

В разных словоформах существительное «среда» произносится по-разному: «в срЕду», но «со средЫ». Трудно было понять, какой случай можно использовать для проверки и запоминания конструкции «по средам». Теперь придумывать мнемонические хитрости не нужно: нормативными стали оба варианта произношения.

4.

В 3-м лице настоящего времени кажется закономерным употребление формы «капает». Ведь в других случаях мы обычно спрягаем глагол похожим образом: например, говорим «капаю», а не «каплю». На деле словари допускают употребление обеих форм глагола на равных условиях.

5.

В этом слове допускается двойное ударение: как на первый, так и на второй слог. Однако более частотным считается употребление слова с ударением на первый слог: «трАпеза». Именно его рекомендуют использовать, к примеру, в профессиональной речи.

6.

Существует целая группа слов, в которых допускаются обе формы написания и произношения (как через О, так и через А): например, «обусловливать» и «обуславливать»; «сосредоточивать» и «сосредотачивать». Однако в последнем случае вариант с буквой А считается сниженным, так что лучше отдать предпочтение форме «сосредоточивать».

7.

Одна из самых удивительных норм, которая все еще сохраняется в словарях русской орфоэпии. Несмотря на то что большинство людей произносят это слово только как «топинАмбур», форма с ударением на последний слог также является вполне приемлемой.

8.

В мужском роде прошедшего времени этот глагол вполне допустимо употреблять в обеих формах: и «мок», и «мокнул». Аналогичная норма действует, например, в словах «сох» и «сохнул», «гас» и «гаснул» и некоторых других.

9.

До недавнего времени произношение «мИнусовый» было единственно правильным. Но поскольку многие люди, включая профессионалов, например телевизионных синоптиков, все чаще стали произносить «минусовОй», эту норму решили закрепить как допустимую.

10.

Вариант «танцОвщица» долгое время считался просторечным и допускался только в разговорном стиле. Однако сейчас такое произношение стало встречаться настолько часто, что филологи решили закрепить и его, позволив нам говорить как нравится.

11.

Еще один глагол, произношение которого в первом варианте — «исчЕрпать» — до недавнего времени считалось показателем грамотности. Однако ударение на последний слог настолько распространилось среди носителей языка, что любые попытки исключить его из речи стали бессмысленными и проще оказалось закрепить его как вариант нормы.

12.

Форму «махает» в этом глаголе мы образовываем по аналогии с «чихает» или «нюхает». Она считается допустимой наряду с «машет», но лучше использовать ее только в разговорной речи. Более того, допустимы даже обе формы деепричастия: как «махая», так и «маша».

13.

Ударение в этом слове менялось неоднократно. Когда-то форма «йогУрт» была единственно допустимой, потом она изменилась, и нормативным стало только произношение «йОгурт». Недавно составители словарей вновь поработали над этим существительным и решили допустить оба варианта ударения.

14.

До недавнего времени ударение в разных формах этого слова можно было ставить только на последний слог: «включИт», «включИм», «включАт» и т. д. Однако теперь ударный первый слог тоже стал нормой, ведь слишком много людей произносили это слово именно так. Правда, такая норма до сих пор считается младшей, то есть предпочтение все равно отдается традиционному «включИт».

Бонус: когда «звОнит» станет нормой?

Многие обыватели уверены: по тому, какое ударение человек ставит в слове «звонит», можно понять, насколько он умен. Однако филологи уверены: в ближайшем будущем произношение «звОнит» станет новой нормой. Это закономерный процесс: такой перенос ударения уже произошел, например, в слове «кАтит». С детства все мы помним басню Крылова «Стрекоза и Муравей», в которой оно произносилось по-другому: «Как зима катИт в глаза». А сейчас никому и в голову не придет так говорить. Те же изменения произошли в уже упомянутом «вклЮчит», а также в словах «вАрит» и «грУзит», которые раньше произносились как «варИт» и грузИт«. То же самое, вероятно, ждет и слово «звонит».