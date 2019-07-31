13 произведений русской классики, которые успешно были экранизированы как в России, так и за рубежом

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Режиссеры то и дело пробуют перенести на экран события из классических произведений, что порой удается весьма успешно. Причем кинематографисты из России вполне могут конкурировать с зарубежными.

Редакция AdMe.ru, преисполненная любовью к русской литературе, решила сравнить, какие фильмы получились лучше — отечественные или зарубежные. Ну а в качестве источника рейтингов выбрали один из самых известных сайтов о кино — IMDb. И, кстати, в конце статьи добавили бонус.

«Преступление и наказание», Ф. М. Достоевский

Из двух десятков фильмов и сериалов, снятых по этому культовому роману, стоит выделить пару самых современных и стоящих. И британская версия производства BBC, и российская от Первого канала представляют собой мини-сериал с хорошей картинкой, антуражем и актерской игрой. Стоит отметить, что у британцев получилось самостоятельное произведение, которым можно насладиться, даже не читая первоисточник. А вот российские киноделы четко следовали сюжету романа, что будет интереснее фанатам литературы.

«Анна Каренина», Л. Н. Толстой

Европейский мини-сериал был высоко оценен как зрителями, так и критиками. Последние выделяют отличную игру актеров, а также атмосферу оригинала. Не просто так эта версия считается лучшей зарубежной экранизацией «Анны Карениной». А вот сериал советско-российского режиссера Карена Шахназарова понравится ценителям оригинала. Ведь чтобы зрителю понять происходящее на экране, необходимо уже быть ознакомленным с романом. Иначе некоторые сюжетные повороты могут показаться нелогичными.

Пройти мимо столь «звездной» экранизации из США просто нельзя. Фильм с Кирой Найтли и Джудом Лоу нужно воспринимать как режиссерскую интерпретацию. А поэтому насладиться им получится, лишь выключив внутреннего критика.

«Дуэль», А. П. Чехов

Эндрю Скотт, исполнивший роль Ивана Лаевского, определенно оживил повесть. Превосходная актерская игра сглаживает мелкие неточности — измененную концовку и небольшое отклонение от оригинала. Отечественных интерпретаций две: российская «Несут меня кони», а также советская «Плохой хороший человек», где в главной роли снялся Владимир Высоцкий. Несмотря на то что зрители отдают предпочтение именно советской версии, кинопроизведение российских режиссеров также не стоит обделять вниманием.

«Бесы», Ф. М. Достоевский

Хотя эта зарубежная экранизация и не получила высоких оценок, французскую версию «Бесов» можно назвать хорошим фильмом. Его главная особенность — атмосфера первоисточника. Конечно, небольшой хронометраж не позволил «вместить» весь роман, но дух присутствует, а это дорогого стоит. Более успешный формат выбрал режиссер Владимир Хотиненко, сделав мини-сериал из 4 эпизодов по 1 часу. Однако и его «Бесы» вышли несколько «неполноценными» — с сюжетным своеволием и измененной концовкой. Критиками было отмечено, что в качестве отдельного проекта — очень хорошо, но вот передать идеи Федора Достоевского у режиссеров не получилось.

«Дядя Ваня», А. П. Чехов

Несмотря на разницу в оценках, оба фильма получили лестные отзывы зрителей. «Август», снятый Энтони Хопкинсом (актер также сыграл главную роль), переносит события пьесы в Уэльс. Версия из США немного уступает «Дяде Ване» Андрея Кончаловского — во многом потому, что за основу американской версии был взят советский фильм, а не само творение Антона Чехова.

«Братья Карамазовы», Ф. М. Достоевский

Чешский фильм выделился необычной задумкой: по сюжету, театральная труппа приехала на фестиваль с постановкой «Братья Карамазовы», но в ходе репетиций спектакль начал сплетаться с реальным миром, добавляя произведению мистики. Мини-сериал от российских творцов вышел куда прямолинейнее, четко передавая сюжет романа. Не обошлось без вольностей, которые несколько исказили главные идеи произведения, превратив его в детектив. Но вышло хорошо, о чем и свидетельствуют высокие оценки зрителей.

«Идиот», Ф. М. Достоевский

У эстонского режиссера Райнера Сарнета получилось не кино, а целый спектакль. И он, кстати, напоминает чешскую интерпретацию «Братьев Карамазовых», описанную выше. А вот «Идиот» режиссера Владимира Бортко с Евгением Мироновым и Владимиром Машковым в главных ролях по праву считается лучшей экранизацией романа Достоевского. Негативных отзывов на сериал практически нет; игра актеров, сюжетные линии и атмосфера — все это близко к идеалу. Возможно, несколько вольная концовка сбивает с толку, но заметить это способен лишь самый придирчивый зритель.

«Воскресение», Л. Н. Толстой

Итальяно-французская версия «Воскресения» забрала главный приз на Московском фестивале в 2001 году, а после показала хорошие сборы в российском прокате. Советский фильм по роману уже считают классикой, однако в данный момент не столь актуальной. Во многом из-за непривычного современному зрителю повествования и черно-белой картинки.

«Три сестры», А. П. Чехов

Уже по оценкам видно, что каждую из экранизаций пьесы Чехова можно назвать не более чем средней. Американскую версию под названием «Сестры» оценивают как хорошее кино на вечер. Стоит отметить, что в этой картине зрители выделяют «цепляющую» игру актрис, исполнивших главные роли. Интерпретация Юрия Грымова, наоборот, отталкивает от себя массового зрителя своей черно-белой картинкой. Не отступая от текста пьесы, фильм переносит нас в современность, а сестрам не 25 лет, а немного за 50. Но фильм затягивает и хорошо передает идею автора.

«Чайка», А. П. Чехов

Фильмы без намека на величие, но смотрятся легко и знакомят зрителя с первоисточником. Режиссеры не стали отступать от текста, стараясь максимально «приблизить» экранизации к пьесе. Американская версия выделяется своим звездным актерским составом с Элизабет Мосс, Сиршей Ронан и Аннетт Бенинг. В фильме Маргариты Тереховой актеры тоже на высоте, но возникают вопросы к подбору актрис по возрасту.

Можно начинать удивляться, но, согласно зрительским оценкам, лучшая экранизация «Чайки» снята в ЮАР. Режиссер этого фильма адаптировал события чеховской пьесы под реалии жизни в африканской стране.

«Доктор Живаго», Б. Л. Пастернак

«Доктор Живаго» из Великобритании примечателен присутствием совсем молодой Киры Найтли в роли Лары. Актерский состав в российской версии тоже интересен: Олег Меньшиков, Олег Янковский и Чулпан Хаматова хорошо вписались в образы героев. Каждую из экранизаций с положительной стороны отмечают как критики, так и зрители.

«Белые ночи», Ф. М. Достоевский

Фильм «Любовники» с Хоакином Фениксом и Гвинет Пэлтроу в главных ролях был вполне заслуженно номинирован на «Золотую пальмовую ветвь». Стоит принять во внимание, что это самостоятельное произведение с вольной интерпретацией повести. Фильм «Белые ночи» российского производства не рассчитан на широкую аудиторию, так как получился артхаусным. Рейтинга для оценки нет, но картину можно отметить лишь с положительной стороны. События перенесены в реальное время, герои импровизируют в диалогах, а на фоне всего происходящего звучит музыка группы «Сплин».

«Война и мир», Л. Н. Толстой

Британский сериал с Энтони Хопкинсом в образе Пьера Безухова так же хорош, как и фильм в 4 частях от Сергея Бондарчука, сыгравшего главную роль. Обе экранизации можно назвать сверхуспешными. Они полюбились нескольким поколениям, но кинематограф не стоит на месте, а поэтому искушенному зрителю все сложнее воспринимать кино 1960–1970-х годов.

Именно поэтому мы не можем не отметить самую свежую экранизацию эпичного романа Льва Толстого от BBC. Сериал 2016 года от Тома Харпера и Эндрю Дэвиса сокращает дистанцию между далеким 1812 годом и современным зрителем. Конечно, находятся критики нового видения «Войны и мира», но они есть всегда. И все же новый сериал вызывает интерес к 4-томному роману, пугающему всех еще со школьной скамьи, и это большой его плюс.

Бонус: «Евгений Онегин», А. С. Пушкин

Отдельно хочется отметить британский фильм «Онегин», где главные роли исполнили Рэйф Файнс и Лив Тайлер. Отзывы зрителей хоть и двоякие, но оценки получены высокие. К тому же это единственная современная экранизация «Евгения Онегина», оттого она и заслуживает внимания.