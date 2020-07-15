11 сказочных героев, которых авторы списали с реальных людей

Оказывается, у большинства сказочных героев есть реальные прототипы. Это люди с интересной и подчас непростой судьбой, которым довелось пережить немало опасных моментов. Но именно такие жизненные истории послужили прекрасным сюжетом для сказок, с большинством из которых человечество знакомо не один век.

AdMe.ru всегда было интересно, как рождаются сказки. И мы почти разгадали этот секрет: чудесные истории рождаются благодаря умению сказочников придавать реальным людям волшебные черты. В чем вы сегодня убедитесь сами, прочитав эту статью.

Древобород из «Властелина колец» — Клайв Стейплз Льюис

Толкин и Льюис познакомились 11 мая 1926 года на собрании преподавателей Оксфорда. Поначалу оба относились друг к другу довольно скептически, но вскоре их объединил общий интерес к языкам, поэзии и мифическим историям. Именно Льюис помог Толкину поверить в свой писательский талант.

Писатели были настолько дружны (и это не всегда нравилось жене Толкина Эдит), что создавали некоторых персонажей своих книг похожими друг друга. Например, образ Древоборода частично списан с Льюиса, которому от писателя достался глубокий и гулкий голос.

Гадкий утенок — Ханс Кристиан Андерсен

Ханс Кристиан Андерсен написал сказку «Гадкий утенок» в 1842 году, вдохновившись красотами природы во время отдыха на одном из датских островов. Но не только это подтолкнуло писателя на создание истории о несчастном лебеде, который, находясь еще в яйце, случайно скатился в гнездо утки. Оказывается, гадкий утенок — это автопортрет Андерсена. Ходят слухи, что великий сказочник был незаконнорожденным сыном датского кронпринца Кристиана Фредерика, а нищие родители его просто усыновили. Скорее всего, такая версия — плод фантазий писателя, но он признавался, что история об утенке была отражением его собственной жизни. Во всяком случае себя Андерсен считал благородным лебедем, а не бедным селезнем. Однажды датский литературовед Георг Брандес спросил Андерсена о том, будет ли он писать свою автобиографию, а сказочник ответил, что она уже написана — это «Гадкий утенок».

Злая ведьма из сказки «Гензель и Гретель» — Катарина Шредерин

Благодаря братьям Гримм нам известно, что злые ведьмы живут в пряничных домиках, заманивают детишек свежей выпечкой и откармливают на убой. Но существует версия, что реальная история героев этой сказки куда страшнее. И ведьма была совсем не злая, а вот про Гензеля и Гретель сказать такое язык не поворачивается. Катарина Шредерин родилась в 1618 году в Германии и прославилась своими безупречными пряниками, которые она продавала на рынках и ярмарках. На одной из таких ярмарок ей встретился местный пекарь Ханс Метцлер, торговля которого сильно страдала, когда в город приезжала Катарина. Пекарь даже пытался ухаживать за конкуренткой, чтобы выведать секрет приготовления вкусных пряников, но Катарина его отвергла. Метцлеру пришлось публично заявить, что она ведьма, а время было такое, что ему поверили. На этом Ханс не успокоился и сделал все, чтобы уничтожить конкурентку, в чем ему помогла сестра Грета. Парадокс, но в сказочном варианте брат и сестра оказались невинными детьми, а Катарина — злодейкой. До сих пор никто не знает, правдива ли история про Катарину, но эта версия существует, и она довольно необычна для восприятия старинной сказки.

Чудовище из сказки «Красавица и Чудовище» — Петрус Гонсалвус

Реальный прототип сказочного Чудовища родился в XVI веке. Его тоже полюбила красавица, несмотря на отталкивающую внешность. Звали его Петрус Гонсалвус. С рождения Петрус страдал гипертрихозом. Из-за необычной внешности его отправили французскому королю Генриху II как диковинную зверушку. Однако король отнесся к мальчику сердечно, дал прекрасное образование и держал при дворе, а позже отослал в Нидерланды, где Петруса усыновила Маргарита Пармская, исполнявшая обязанности главы государства. Женился Петрус на дочери купца Катрин Рафеллин, а некоторые их дети унаследовали заболевание отца. Старшая дочь Петруса Катрин Тоньина также страдала гипертрихозом, но была настоящей любимицей двора. Несмотря на то что Катрин Рафеллин была настоящей красавицей, она искренне любила своего необычного мужа — все как в сказке.

Фриц и Мари из «Щелкунчика» — дети друга Эрнста Теодора Амадея Гофмана, Фриц и Мари Гитциг

Сказка «Щелкунчик и Мышиный король» появилась из-под пера Гофмана благодаря дружбе писателя с немецким юристом и издателем Юлианом Гитцигом и его детьми. Сам Гофман в сказке — это волшебник Дроссельмейер, ведь он играл в семье Гитцигов ту же роль, что и дядя заколдованного Щелкунчика, — рассказывал сказки и в самом деле был крестным Мари Гитциг. Фридрих Гитциг вырос и стал архитектором. Позже переехал в Берлин и был избран в члены Берлинской академии искусств. А вот его сестра Мари хоть и выросла красавицей, но, к сожалению, прожила очень короткую жизнь.

Снежная королева — Енни Линд

Джоанна Мария Линд была одной из самых известных в Европе оперных певиц XIX века. В одной из поездок по Дании она познакомилась со сказочником Хансом Кристианом Андерсеном. Мало того что Линд вдохновила писателя на некоторые сказки, среди которых «Соловей», так еще и послужила прототипом для главного персонажа истории про Снежную королеву. Андерсен влюбился в новую знакомую, но она не отвечала ему взаимностью. И после того, как Линд отвергла сказочника, он изобразил ее в виде Снежной королевы с ледяным сердцем.

Питер Пэн — братья Ллуэлин Дэвис

Джеймс Мэтью Барри — автор сказки о Питере Пэне — был младшим сыном в простой семье. В 6-летнем возрасте погиб его брат Дэвид, и это отложило в сознании будущего писателя образ мальчика, который навсегда останется ребенком. Долгое время считалось, что именно погибший брат Джеймса Барри был прототипом Питера Пэна, но это не так. В один из дней 1897 года 37-летний писатель прогуливался со своей собакой в Кенсингтонских садах (Лондон), где познакомился с братьями Ллуэлин Дэвис, а вскоре и с их родителями. Писатель очень сблизился с новыми знакомыми, став для их детей главным сказочником и выдумщиком игр про пиратов и страну Неверленд. Так что Питер Пэн — это собирательный образ, прототипом которого были дети семьи Ллуэлин Дэвис, а вот книгу Барри действительно посвятил своему брату.

Эльфийская царевна Лютиэнь Тинувиэль из «Властелина колец» — жена Толкина, Эдит Мэри Толкин

Создатель «Властелина колец» был счастлив в браке с Эдит Мэри Толкин (Бретт). Именно жене он обязан написанием легенды об эльфийской царевне Лютиэнь Тинувиэль, которую полюбил смертный юноша Берен. Однажды супруги решили погулять в лесу, где Эдит танцевала и пела для мужа. Ее черные волосы под залитыми солнцем деревьями казались еще чернее. Писатель так вдохновился этим зрелищем, что придумал образ прекрасной эльфийки и целую мифологию «Сильмариллион».

Барон Мюнхгаузен — Карл Фридрих Иероним фон Мюнхгаузен

Карл Фридрих Иероним барон фон Мюнхгаузен родился 11 мая 1720 года в Германии. В 1739 году судьба занесла барона на военную службу в Россию, где он состоял целых 15 лет. Вернувшись в родной Боденвердер, он принялся рассказывать знакомым истории, которые случались с ним во время службы, но дополнял их разными небылицами. Среди слушателей барона был начинающий писатель Эрих Рудольф Распе. Он решил использовать эти истории с определенной корыстью, объединив их в книгу «Рассказы барона Мюнхгаузена о его удивительных путешествиях и походах». Приключениями барона заинтересовался еще один немецкий писатель, Готфрид Август Бюргер, который перевел книгу на немецкий язык, добавив несколько историй собственного сочинения. Благодаря книгам настоящий барон получил такую популярность, что ему приходилось прогонять от своего дома толпы людей.

Дуремар из сказки про Буратино — доктор Жак Булемард

Есть версия, что у продавца пиявок из сказки «Золотой ключик, или Приключения Буратино» был реальный прототип — востребованный доктор французского происхождения по имени Жак Булемард. В некоторых источниках пишут, что он жил и практиковал в Москве в 1895 году. Булемард пользовался большой популярностью скорее как комический персонаж. Дело в том, что в то время лечение с использованием пиявок считалось довольно экзотическим, а врач еще и демонстрировал их действие на себе. Шутили над Жаком и дети, когда тот в странном длинном балахоне ловил свое «лекарство», вооружившись сачком. Дети коверкали его французскую фамилию, обзывая Дуремаром. Но согласно другому источнику, прототипом Дуремара был театральный режиссер и педагог Владимир Соловьев, которого все называли «Вольдемар (Вольмар) Люсциниус».

Данила-мастер — камнерез Данила Зверев

В сказах Павла Бажова гармонично сосуществовали мифические персонажи и живые русские люди. Одним из самых запоминающихся образов его известнейшей книги «Малахитовая шкатулка» («Уральские сказы») был Данила-мастер — труженик-ремесленник, водивший дружбу с самой Хозяйкой Медной горы. Оказывается, у персонажа был реальный прототип — уральский камнерез Данила Зверев. И хоть мастер никогда не работал с малахитом да и с хранительницей горы не встречался, но именно он вдохновил Бажова на работу над книгой своими рассказами о натуральных камнях. А писатель, как известно, слыл талантливым фольклористом, собирающим реальные истории о жизни и быте на Урале. Не все литературоведы согласны, что Данила Зверев был прообразом главного героя бажовских сказок. Так это или нет — судить сложно, но то, что он был знаком с писателем, известно достоверно.