Серж Генсбур — провокатор и прожигатель жизни, своим талантом влюбивший в себя всю Францию

Непростое детство и российские корни

Первые творческие разочарования и победы на любовном фронте

Начало творческого пути и скандал, прогремевший на всю Францию

В объятиях прекраснейшей из женщин

Самая стильная и отвязная пара Франции

С ней он записал свою самую известную и самую скандальную песню «Je t’aime... moi non plus» («Я тебя люблю... Я тебя тоже нет»). Композиция была под запретом в нескольких странах, ее осудил сам папа римский, однако это не помешало ее широкой экспансии. Миллионы копий песни с провокационными стонами влюбленных разлетелись по всему миру и сделали Генсбура и Биркин настоящими звездами французской сексуальной революции.

Во все тяжкие

После расставания с Биркин Генсбур пустился во все тяжкие. Увлечение алкоголем, женщинами и эксцентричными выходками он вывел на новый уровень. Изменилось и творчество музыканта: в альбомах «Love on the Beat» (1984) и «You’re under Arrest» (1987) поднимаются темы о смерти, сексе и насилии.

В то же время он нашел спасение в общении с противоположным полом. Катрин Денев — еще одна великая женщина в жизни Сержа Генсбура. Им приписывают роман, но доподлинно известно только то, что Катрин была его музой и близким другом.

Ходили слухи о романе композитора и молоденькой на тот момент звезды французской эстрады Ванессы Паради, но певица их связь отрицает. Однако всегда подчеркивает, что Серж оказал огромное влияние на ее жизнь и творчество.

С Каролин фон Паулюс (сценический псевдоним Бамбу) Серж провел последние годы жизни. В 1986 году у них родился сын, названный в честь отца Люсьеном.