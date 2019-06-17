Серж Генсбур — провокатор и прожигатель жизни, своим талантом влюбивший в себя всю Францию

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Серж Генсбур — знаковая фигура для Франции, выразившая дух времени, музыкант, заслуживший любовь современников и потомков. Добившись признания вопреки неказистой внешности, грубым манерам и пренебрежению общественным мнением, он стал олицетворением богемной жизни, свободы и сексуальной революции 1960-х годов. Яркое творчество, страстные романы с роскошными женщинами, провокационные выходки и череда пережитых инфарктов — вот жизнь, которую избрал для себя знаменитый композитор, певец, актер и режиссер.

AdMe.ru проникся историей жизни и творчества этого неординарного и, безусловно, талантливого человека.

Непростое детство и российские корни

«Из детства я помню, что все семейные истории были о том, как им удалось сбежать от нацистов и в итоге спасти свою жизнь. Папа тоже иногда рассказывал, через что ему пришлось пройти» . Шарлотта Генсбур, дочь Сержа Генсбура

Будущий кумир Франции родился 2 апреля 1928 года в еврейской семье, покинувшей Российскую империю после Октябрьской революции. Тогда он еще был Люсьеном (домашнее прозвище — Лулу), одним из четверых детей в большой семье Гинзбургов. Только в конце 50-х годов, на пути к славе и признанию, он изменил фамилию (Ginsburg на Gainsbourg) и взял псевдоним Серж — отдав дань уважения великому композитору Сергею Рахманинову. Родители Люсьена окончили Санкт-Петербургскую консерваторию: Иосиф Карлович был блестящим пианистом и композитором, Ольга Борисовна — камерной певицей. Именно они дали своим детям музыкальное образование, научили слышать и чувствовать музыку. До того как стать знаменитым, Генсбур прошел суровую школу жизни. Когда мальчику было 11 лет, началась Вторая мировая война. Люсьен пережил немецкую оккупацию, носил еврейский опознавательный символ. Годы фашистского режима во Франции, унизительные и страшные, навсегда отпечатались в памяти музыканта и повлияли на его личность. После войны Гинзбург какое-то время преподавал в школе для детей, чьи родители погибли в концлагерях. Этот опыт также дался ему тяжело.

Первые творческие разочарования и победы на любовном фронте

«Если бы я был более красивым мальчиком, я бы уже сейчас умер от переутомления». Серж Генсбур

В 1947 году Люсьен поступил в Академию Монмартр на класс живописи, но успеха и признания не нашел. Мечта стать художником разбилась о камни действительности. Впоследствии он сжег большую часть своих картин. Многие годы музыканту приходилось подрабатывать пианистом в прокуренных барах и кабаре, прежде чем его песни начали доноситься из каждого радиоприемника. В начале своего пути Люсьен не был ни богат, ни красив, ни знаменит. Однако женщины определенно находили в нем нечто неуловимо притягательное. Намек на гениальность? Печать звездного будущего? Многие сходятся во мнении, что артисту всегда была присуща недюжинная харизма. Вероятно, именно ей Генсбур покорил свою первую жену, Елизавету Левицкую, с которой вместе обучался в академии. Он — неудачливый художник и простой преподаватель. Она — красивая женщина, модель и звезда богемы. К тому же Елизавета происходила из старинного дворянского рода и водила знакомство с самим Сальвадором Дали. Брак с аристократкой продлился с 1951 по 1957 год. Вторая жена Сержа, Франсуаз-Антуанетт Панкрацци, (в браке с 1964 по 1966 год) подарила Сержу двух детей Наталью и Павла (Поля).

Начало творческого пути и скандал, прогремевший на всю Францию

Серж Генсбур и Франс Галль, 1965.

В 1958 году вышел первый альбом Генсбура «Du chant a la une!», который не принес ему мгновенного успеха. Непривычная манера исполнения, провокационные тексты и непрезентабельная внешность поначалу не полюбились французской публике. Но потихоньку Серж подобрался к сердцам любителей музыки, завоевал лояльность, научился нравиться слушателям, оставаясь при этом самим собой. В 1965 году на конкурсе «Евровидение» победила Франс Галль с песней «Poupée de cire, poupée de son» («Восковая поющая кукла»), которую для нее написал Генсбур. На миловидную 18-летнюю девушку обрушилась слава, ставшая скандальной, как только вышла ее следующая песня "Les Sucettes «(«Анисовые леденцы»). Бедняжка не сразу осознала, что Генсбур вложил в композицию скрытый эротический подтекст.

В объятиях прекраснейшей из женщин

Кадр из клипа на песню «Bonnie & Clyde».

В 1967 году в прессу просочилась информация о романе Генсбура и легенды французского кино Брижит Бардо. Cитуация пикантная: актриса была замужем. Гюнтер Сакс — муж Бардо, плейбой, миллионер и красавец — никак не мог поверить, что жена сбежала от него к неказистому Генсбуру. Он был убежден, что Брижит притворяется ему назло. Но звезда экрана не играла. Магия Сержа Генсбура поразила и ее. «То была безумная любовь — такая любовь бывает только во сне, любовь, которая останется в памяти...» — вспоминала позже актриса. Плодом этой любви стали несколько песен, самой популярной из которых оказалась «Bonnie & Clyde».

Самая стильная и отвязная пара Франции

Серж Генсбур и Джейн Биркин.

После разрыва с Бардо Серж долгое время был в депрессии. Обрести почву под ногами композитору помог роман с английской красоткой Джейн Биркин, который продлился больше 10 лет. С ней он записал свою самую известную и самую скандальную песню «Je t’aime... moi non plus» («Я тебя люблю... Я тебя тоже нет»). Композиция была под запретом в нескольких странах, ее осудил сам папа римский, однако это не помешало ее широкой экспансии. Миллионы копий песни с провокационными стонами влюбленных разлетелись по всему миру и сделали Генсбура и Биркин настоящими звездами французской сексуальной революции.

Вместе они стали одной из самых знаменитых и обсуждаемых пар Европы. В 1971 году у них родилась дочь Шарлотта (ныне популярная французская актриса). Причиной разрыва, по словам брата Джейн Эндрю Биркина, послужило пьянство Генсбура, которое переросло в серьезную проблему.

Во все тяжкие

Серж Генсбур и Катрин Денев.

После расставания с Биркин Генсбур пустился во все тяжкие. Увлечение алкоголем, женщинами и эксцентричными выходками он вывел на новый уровень. Изменилось и творчество музыканта: в альбомах «Love on the Beat» (1984) и «You’re under Arrest» (1987) поднимаются темы о смерти, сексе и насилии. В то же время он нашел спасение в общении с противоположным полом. Катрин Денев — еще одна великая женщина в жизни Сержа Генсбура. Им приписывают роман, но доподлинно известно только то, что Катрин была его музой и близким другом. Ходили слухи о романе композитора и молоденькой на тот момент звезды французской эстрады Ванессы Паради, но певица их связь отрицает. Однако всегда подчеркивает, что Серж оказал огромное влияние на ее жизнь и творчество. С Каролин фон Паулюс (сценический псевдоним Бамбу) Серж провел последние годы жизни. В 1986 году у них родился сын, названный в честь отца Люсьеном.

Серж Генсбур и Каролин фон Паулюс, 1987.

Каждое появление Генсбура в эфире популярных теле- и радиопередач сопровождалось скандалом. Самым показательным был даже не перформанс со сжиганием 500-франковой купюры, а эпизод с 22-летней начинающей певицей Уитни Хьюстон, которой он делал непристойные предложения в прямом эфире. Если «Je t’aime...» все обсуждали из-за ее откровенности, то с переделкой «Марсельезы» в стиле регги Серж перешел все границы. После выхода песни его подкараулили возле дома и избили. Генсбур в ответ назначил концерт. На него пришли толпы воинствующих патриотов — музыканты в страхе отказались выступать. Генсбур вышел на сцену в одиночестве. И несмотря ни на что исполнил свою версию французского гимна. Годы курения и злоупотребления алкоголем не прошли даром, и в 45 лет Генсбур пережил первый инфаркт. Но близость к смерти никак не повлияла на привычки музыканта.

Творческие плоды и неувядающая память

Серж Генсбур и Ванесса Паради, 1990.

Но скандалы и эксцентричные выходки были не единственным, чем запомнился Серж Генсбур. Без своего таланта, умения экспериментировать, без тонкого чутья и революционного подхода к сочинительству у него бы не было миллионов поклонников по всему миру. За всю жизнь Генсбур написал несколько сотен композиций. Помимо Галь, Бардо, Биркин песни французского мэтра исполняли Франсуаза Арди, Зизи Жанмер, Катрин Денев, Ванесса Паради, Шарлотта Генсбур (его дочь), Анна Карина, Жюльетт Греко, Изабель Аджани и другие известные певицы. Генсбур снимался во французском кино, писал саундтреки и срежиссировал несколько картин. Его дебютный фильм «Je t’aime... moi non plus» с Джейн Биркин в главной роли повествовал о любви официантки и гомосексуалиста. Концептуальные альбомы знаменитого певца и композитора славились своей раскрепощенностью. Вышедший в 1976 году «L’Homme à tête de chou», по мнению ценителей, является вершиной творчества музыканта и поэта. Герой альбома попадает в психиатрическую лечебницу после того, как убивает любовницу, доведшую его до разорения.

«Стена Генсбура» в Париже.

2 марта 1991 года Серж Генсбур скончался в своей постели от очередного (пятого по счету) сердечного приступа. Проститься с ним пришли его друзья и близкие, среди которых были Изабель Аджани, Франсуаза Арди, Патрис Шеро, Эдди Митчелл, Джонни Холлидей. Президент Франции Франсуа Миттеран в своей надгробной речи отметил, что Генсбур «возвел популярную песню в ранг искусства», а министр культуры Франции Жак Ланг назвал его «идеалом свободы». Верная подруга музыканта Катрин Денев прочла над могилой написанное им грустное стихотворение «Fuir le bonheur de peur qu’il ne se sauve» («Бежать от счастья»). Его могила является одной из самых посещаемых наряду с могилами Жан-Поля Сартра, Симоны де Бовуар и Шарля Бодлера. За минувшие 28 лет культ Сержа Генсбура не утратил своей силы — музыкант лишь обрел новых почитателей. Во Франции он был и остается легендой, символом свободного и страстного времени, как Джон Леннон в Англии или Виктор Цой в России.

А как вы относитесь к творчеству Сержа Генсбура?