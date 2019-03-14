Как сейчас выглядят звезды 1900-х и 2000-х, постерами которых мы обклеивали свои комнаты

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В жизни большинства артистов наступает звездный час: к ним приходит слава, их узнают на улицах, появляется много поклонников. Сегодня нам захотелось вспомнить кумиров 1990-х и 2000-х, чьи имена в свое время не сходили с афиш и чьи фильмы и песни не обсуждал только ленивый. Интересно, а вы всех сразу узнаете?

Мы в AdMe.ru заинтересовались тем, как изменились звезды, которые были популярны в наши школьные и студенческие годы. Чтобы это выяснить, нам пришлось совершить небольшое фотопутешествие, результаты которого сейчас перед вами.

Эванджелин Лилли («Остаться в живых» — Кейт)

Мэнди Мур («Спеши любить» — Джейми Салливан)

Руперт Гринт (серия фильмов о Гарри Поттере — Рон Уизли)

Теа Леони («Парк юрского периода — 3» — Аманда Кирби)

Вайнона Райдер («Осень в Нью-Йорке» — Шарлотт Филдинг)

Дженнифер Лав Хьюитт («Сердцеедки» — Венди)

Мэгги Грейс («Остаться в живых» — Шеннон)

Том Фелтон (серия фильмов о Гарри Поттере — Драко Малфой)

Шейн Уэст («Спеши любить» — Лэндон Картер)

Тери Хэтчер («Отчаянные домохозяйки» — Сьюзан)

Дениз Ричардс («Звездный десант» — Кармен)

Эйч Пи Бакстер (Scooter)

Доминик Суэйн («Лолита» — Долорес Гейз)

Николь Шерзингер (Pussycat Dolls)

Мэттью Фокс («Остаться в живых» — Джек)

Пита Уилсон («Ее звали Никита» — Никита)

Джери Холлиуэлл (Spice Girls)

Мэттью Льюис (серия фильмов о Гарри Поттере — Невилл Долгопупс)

Эмили де Рэвин («Остаться в живых» — Клэр)

Эмма Бантон (Spice Girls)

Крейг Дэвид

Клэр Дэйнс («Ромео и Джульетта» — Джульетта)