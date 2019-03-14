Как сейчас выглядят звезды 1900-х и 2000-х, постерами которых мы обклеивали свои комнаты
В жизни большинства артистов наступает звездный час: к ним приходит слава, их узнают на улицах, появляется много поклонников. Сегодня нам захотелось вспомнить кумиров 1990-х и 2000-х, чьи имена в свое время не сходили с афиш и чьи фильмы и песни не обсуждал только ленивый. Интересно, а вы всех сразу узнаете?
Мы в AdMe.ru заинтересовались тем, как изменились звезды, которые были популярны в наши школьные и студенческие годы. Чтобы это выяснить, нам пришлось совершить небольшое фотопутешествие, результаты которого сейчас перед вами.
Эванджелин Лилли («Остаться в живых» — Кейт)
Мэнди Мур («Спеши любить» — Джейми Салливан)
Руперт Гринт (серия фильмов о Гарри Поттере — Рон Уизли)
Теа Леони («Парк юрского периода — 3» — Аманда Кирби)
Вайнона Райдер («Осень в Нью-Йорке» — Шарлотт Филдинг)
Дженнифер Лав Хьюитт («Сердцеедки» — Венди)
Мэгги Грейс («Остаться в живых» — Шеннон)
Том Фелтон (серия фильмов о Гарри Поттере — Драко Малфой)
Шейн Уэст («Спеши любить» — Лэндон Картер)
Тери Хэтчер («Отчаянные домохозяйки» — Сьюзан)
Дениз Ричардс («Звездный десант» — Кармен)
Эйч Пи Бакстер (Scooter)
Доминик Суэйн («Лолита» — Долорес Гейз)
Николь Шерзингер (Pussycat Dolls)
Мэттью Фокс («Остаться в живых» — Джек)
Пита Уилсон («Ее звали Никита» — Никита)
Джери Холлиуэлл (Spice Girls)
Мэттью Льюис (серия фильмов о Гарри Поттере — Невилл Долгопупс)
Эмили де Рэвин («Остаться в живых» — Клэр)
Эмма Бантон (Spice Girls)
Крейг Дэвид
Клэр Дэйнс («Ромео и Джульетта» — Джульетта)
Как вы думаете, кому из этих звезд время пошло только на пользу?