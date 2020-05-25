Как сейчас выглядят 11 отечественных звезд, которых мы обожали в нулевые

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Эпоха нулевых прошла лихо и ярко. Множество музыкантов выпустили тогда свои лучшие хиты, а мы с замиранием сердца ждали, когда же в эфире MTV покажут клип любимого исполнителя. И надо сказать, что звезды из России для нас ничуть не уступали зарубежным. Во всяком случае, любили мы их так же сильно, а песни Линды напевали с тем же энтузиазмом, что и хиты Рианны.

Мы в AdMe.ru включили свои старые плееры и решили вспомнить тех звезд, чьи песни звучали буквально отовсюду.

Антон Лиссов (Jane Air, Little Big)

Мало кто знает, что харизматичный гитарист из Little Big когда-то играл совсем другую музыку да и выглядел иначе. Его первая группа Jane Air по-прежнему выступает в изначальном составе, и в 2020 году у них вышел новый сингл. А вот Little Big, как все уже знают, собирались в этом году представлять Россию на «Евровидении».

Дмитрий «Фео» Порубов («Психея»)

Состав «Психеи» несколько раз менялся, но основные участники остались в группе и продолжают музыкальную деятельность. Например, в 2019 году у них вышел клип, а Фео иногда проводит прямые эфиры в Instagram, где рассказывает о своем творчестве.

Линда

Последний полноценный альбом у Линды вышел 5 лет назад, но вот новые синглы по-прежнему появляются. В 2019 году она выпустила песню «Трещины», а чуть позже на нее был снят клип.

UMA2RMAN

Новых песен от ребят, что создали хиты «Прасковья» и «Проститься», не слышно уже 2 года. Зато Сергей Кристовский, бас-гитарист группы, недавно выпустил уже 3-й сольный альбом.

Дмитрий Бикбаев и Влад Соколовский («БиС»)

Каждый из бывших участников группы «БиС» по-прежнему занимается творчеством, но уже по отдельности. Влад Соколовский планирует выпустить мини-альбом в 2020 году и уже пишет материал, чем с радостью делится в своем Instagram. А Дмитрий Бикбаев с головой ушел в театральное искусство и сейчас занимает должность художественного руководителя в «Арт-платформе».

PLAZMA

В составе команды по-прежнему 2 бессменных участника — Роман Черницын и Максим Постельный. Полноценный альбом PLAZMA выпустила 2 года назад, и с тех пор новых песен еще не было. Однако со старой программой группа, например, ездила в тур по России этой зимой.

«Animal ДжаZ»

«Джинсы порезаны, лето, три полоски на кедах...» — эту строчку, кажется, знают даже те, кто не слушал «Animal ДжаZ». Участники группы продолжают писать музыку, а в 2020 году у них вышел клип на песню «Мистика».

Иракли (Ираклий Пирцхалава)

Хиты, которые звучали когда-то на всех дискотеках, — «Лондон-Париж», «Вова-чума» и «Капли абсента» — мы теперь включаем лишь иногда, в порыве ностальгии. Новых столь же цепляющих песен Иракли не выпускает, но зато записал отличный кавер на Depeche Mode.

«Братья Грим»

В 2009 году группа объявила о своем распаде. Оба брата, Константин и Борис, продолжают писать музыку и давать концерты, но уже по отдельности. Константин недавно спел вживую для «Нового радио», а Борис снялся в фильме «Смотри как я».

Дмитрий «Сид» Спирин («Тараканы!»)

Дмитрий Спирин остается единственным бессменным участником группы. Главные панки страны, хоть и не в первоначальном составе, продолжают ездить по России с концертами, а сам Дмитрий недавно выпустил книгу.

Артем Лоцких (Stigmata)

Ребята, из-за которых горит сентябрь, по-прежнему выпускают песни и клипы. За последние 2 года у них вышел альбом «Калейдоскоп» и сингл «Поколение Z».