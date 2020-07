История жены Боба Марли, которая отдала ему всю себя, а он считал, что они не женаты

Молодая мать-одиночка и сын офицера ВМС Великобритании

Рай в шалаше на Ямайке

Влюбленные занимались музыкой, пели в разных группах и записывались на студии. Постепенно на пластинки появился спрос на Ямайке, но особого дохода они не приносили. Впрочем, это не помешало паре вскоре пожениться, и Рита начала рожать детей одного за другим. Женщина как могла справлялась с нищенским бытом — таскала ведра с водой, готовила на костре, каждую ночь стирала единственный комплект белья мужа, чтобы наутро он надел его, уже чистый, и отправился в студию. Помимо бытовых вопросов Рита также занималась продажей пластинок их группы.

Семейная жизнь обрастала отягощающими обстоятельствами. В своей книге «No Woman No Cry: My Life with Bob Marley» Рита поделилась, как однажды Боб поднял на нее руку из-за того, что она слишком долго готовила еду: «Произошло это потому, что у нас не было кухни. Мне приходилось готовить на земле перед дверью. Каждое утро и каждый вечер я должна была зажечь угли, раздуть их, чтобы появилось пламя, и дождаться, пока оно разгорится как следует. Это было непросто, если учесть, что один ребенок даже не умел сидеть, а другой все еще держался за юбку. В тот вечер ужин я приготовила особенно поздно, мы подрались».