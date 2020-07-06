История жены Боба Марли, которая отдала ему всю себя, а он считал, что они не женаты

Боб Марли — известнейший музыкант Ямайки, который родился в разгар тропической зимы и навсегда сделал ритмы родного острова достоянием всей планеты. Но до того, как стать кумиром миллионов, Марли встретил Риту — свою будущую жену, верную подругу и соратницу. Именно она испытала на себе, каково быть супругой живой легенды, и, несмотря на все тяготы этого непростого бремени, прожила с ним до конца его дней.

Мы в AdMe.ru прониклись историей Риты и делимся незаурядной биографией этой женщины, которая достойна не меньшего внимания широкой публики, чем ее знаменитый муж.

Молодая мать-одиночка и сын офицера ВМС Великобритании

Они встретились в середине 1960-х, когда Рите было 18, а Бобу — 19. Произошло это на Ямайке, в районе Тренчтаун. Это для европейца Ямайка — остров из романтической песни, тропический рай, место для отдыха, а для местных жителей — это бедная страна, где жизнь порой тяжела и невесела. Ямайская молодежь 1960-х развлекала себя музыкой. Марли — сын ямайки и офицера с шотландскими корнями. От отца, которого он видел лишь дважды, он унаследовал чуть более светлый, чем у соотечественников, оттенок кожи и чуть более европеоидный тип внешности. По этой причине музыкант часто чувствовал себя изгоем. В 1965 году Марли играл в малоизвестной группе, где Рита была бэк-вокалисткой. Когда они познакомились, у Риты уже была грудная дочка Шэрон, родившаяся от недолгих отношений с возлюбленным, который вскоре их бросил и уехал с острова. Боб всегда любил детей, но в самом начале их знакомства молодая женщина скрывала, что у нее есть ребенок. Однажды во время работы в студии у нее потекло молоко, и Боб это заметил. Он буквально засыпал ее вопросами, в которых чувствовалась забота: стал спрашивать, можно ли посмотреть на малышку, и удивился, почему она не рассказала о ней раньше. После этого Марли стал отпускать ее домой пораньше, а едва у него появлялись деньги, он сразу же тратил их на детское питание для девочки. «Знала ли я, что через несколько коротких месяцев этот Робби Марли, застенчивый гитарист, станет любовью всей моей жизни? Подозревала ли я, что он будет движущей силой музыкальной истории, всемирно признанным ее героем? Нет и нет!» — признавалась позже Рита.

Рай в шалаше на Ямайке

Дом Боба Марли на Ямайке.

Влюбленные занимались музыкой, пели в разных группах и записывались на студии. Постепенно на пластинки появился спрос на Ямайке, но особого дохода они не приносили. Впрочем, это не помешало паре вскоре пожениться, и Рита начала рожать детей одного за другим. Женщина как могла справлялась с нищенским бытом — таскала ведра с водой, готовила на костре, каждую ночь стирала единственный комплект белья мужа, чтобы наутро он надел его, уже чистый, и отправился в студию. Помимо бытовых вопросов Рита также занималась продажей пластинок их группы. Семейная жизнь обрастала отягощающими обстоятельствами. В своей книге «No Woman No Cry: My Life with Bob Marley» Рита поделилась, как однажды Боб поднял на нее руку из-за того, что она слишком долго готовила еду: «Произошло это потому, что у нас не было кухни. Мне приходилось готовить на земле перед дверью. Каждое утро и каждый вечер я должна была зажечь угли, раздуть их, чтобы появилось пламя, и дождаться, пока оно разгорится как следует. Это было непросто, если учесть, что один ребенок даже не умел сидеть, а другой все еще держался за юбку. В тот вечер ужин я приготовила особенно поздно, мы подрались».

Средств к существованию им катастрофически не хватало, и они жили у тети Риты. «Я беспокоилась о еде, потому что многие друзья Боба начали приходить к нам домой, и всех нужно было кормить. Тетушкин дом стал салоном, ребята обретались там круглый день, музицировали, разговаривали, играли в футбол. Но мне приходилось думать о практических вещах: заботиться о том, чтобы хватило еды, платить за электричество, которое мы расходовали, — хотя мы и не платили тетушке за квартиру, было справедливо и правильно, что мы оплачивали электричество. А когда мои мысли не были заняты следующим обедом или счетом за свет, я беспокоилась о том, как мы расплатимся за кровать и шкаф, купленные в кредит в мебельном магазине в Кроссроудз», — рассказывала Рита. Все трудности не прошли даром: в 1972 году Марли заметили, и он заключил первый контракт с серьезной студией звукозаписи Island Records. Тогда его группа выпустила альбом «Catch a Fire», ставший их первым проектом, который вышел за пределы Ямайки.

Через нищету — к звездам

Группа I Threes — бэк-вокал Боба Марли. В центре — Рита Марли.

Новые испытания настигли Риту, когда к мужу пришла известность. Нет, он никогда не собирался разводиться с женой. Но вместе с деньгами и популярностью в его жизнь вошли другие женщины. И свои бесконечные любовные похождения на гастролях Марли не скрывал. Да и как он мог их утаить, если его супруга была бэк-вокалисткой в его же группе? Очередная серия концертов превращалась в сущий ад. Но она ездила с ним на гастроли, стояла на сцене и продолжала улыбаться зрителям своей белозубой улыбкой. «В каждом городе, куда мы приезжали, Боб должен был участвовать в фотосъемке с „Мисс чего-нибудь“, это было частью рекламы: „Привет, Боб, „Королева чего-то там“ едет в гостиницу, чтобы сфотографироваться с тобой“, — рассказывала Рита. — И потом оказывалось, что днем-то они фотографируются, а ночью девица все еще болтается в спальне, а то и застревает на следующую ночь». Причем Марли нередко просил жену выгнать женщин из его гримерки, когда те ему надоедали. И она это делала.

Любовниц становилось все больше, и Рита уже не видела в них угроз. А в один прекрасный день они вообще показались ей сущей мелочью. Тогда Боб привел в дом не женщину, а ребенка. Оказалось, любовницы мужа стали с завидной регулярностью рожать от него детей. И всех младенцев, появившихся от связей с легкомысленными красавицами, Марли предпочитал вручать жене. Всего у него было 11 кровных детей от 7 женщин, а законная супруга только одна. Он был неглуп и отлично понимал: Рита порядочная и ответственная, она никогда не бросит малышей на произвол судьбы. Впрочем, Рита тоже изменяла супругу. Когда муж какое-то время жил в США, она родила дочь от другого мужчины, и Боб принял ее как свою. Таким образом, всего на попечении у Марли было 13 детей, включая 2 приемных от Риты. Марли постоянно изменял супруге, но не разводился. В одном интервью его спросили, женат ли он. Он ответил, что нет, и добавил: «Понимаете, западный стиль жизни мне не подходит. Если уж я должен жить по закону — это будет закон Бога. А если закона Бога нет, то я могу придумать свой закон».

Вместе до конца несмотря ни на что

Страшное известие застигло Марли на пике славы — злокачественная опухоль на большом пальце ноги. Считается, что этот вид рака редко бывает у темнокожих, и многие отмечали иронию в том, что Боба сгубила «болезнь белых». Он прожил всего 36 лет. Когда Боб умирал, с ним была не только Рита, но и другие его женщины, в том числе канадско-ямайская джазовая певица Синди Брейкспир — мать его ребенка и обладательница титула «Мисс мира — 1976». Они состригли его дреды, когда большая часть выпала из-за химиотерапии. Рите Марли сейчас 73. После смерти мужа она начала сольную карьеру исполнительницы регги, а все оставшееся время посвятила семье и добрым делам. Рита возглавляет «Фонд Боба Марли» на Ямайке и руководит собственным благотворительным обществом, которое помогает детям из бедных семей в Гане (Западная Африка).

Одной из последних фраз Марли было: «За деньги жизнь не купишь». Примерно такую же точку зрения относительно финансов разделяет и его вдова. «Бриллианты и жемчуга — это замечательно, но сама я ни за что не стала бы их покупать. Богатство и слава — это вещи, которые я понимаю как приправу, а не основное блюдо. Основное блюдо — это жизнь, остальное лишь добавка. Если выходит так, что мне добавили побольше, я и отдаю побольше. И чем больше отдаешь, тем больше получишь в ответ. Это большая радость — понять, что тебе позволено делать людей немного счастливее. Мне кажется, совершая добрые поступки, я доросла до понимания ценности добра», — поделилась она в своей книге. Одну из своих самых знаменитых песен — «No Woman, No Cry» — Боб Марли посвятил, конечно же, Рите. Вопреки распространенному мнению, в песне поется совсем не о том, как хорошо живется на свете без женщин. В оригинальной версии композиции пелось «No, Woman, Nuh Сry». Слово «nuh» на ямайском диалекте — это аналог английского «don’t», то есть фраза означает: «Не надо, женщина, не плачь». В песне Марли рассказывает о непростых временах жизни в кингстонском гетто Тренчтауне, о том, как Рите и Бобу приходилось делить кашу на двоих и, конечно, о том, что все будет хорошо.