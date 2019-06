Большинство поп-хитов написано одними и теми же людьми. И вы их никогда не видели

Швеция — это не только IKEA и книги Астрид Линдгрен

Если вы прямо сейчас включите радио или музыкальный канал, то с высокой долей вероятности наткнетесь на песню, которая была написана при участии шведских продюсеров и композиторов, и так продолжается уже больше 20 лет. Помните громкие хиты Бритни Спирс «Baby One More Time» и «Oops!.. I Did It Again»? Эти песни принадлежат авторству шведа Макса Мартина. А бодрый хит популярной ныне певицы Тейлор Свифт «Shake It Off»? Все верно, и эта песня, как и большинство остальных треков с альбома певицы, были сочинены шведом Юханом «Шеллбак» Шустером. Лирическая композиция «A Sky Full of Stars» группы Coldplay была сделана в соавторстве с еще одним шведом — Тимом Берглингом, более известным под псевдонимом Avicii.