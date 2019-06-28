Большинство поп-хитов написано одними и теми же людьми. И вы их никогда не видели

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Известно, что среди современных исполнителей лишь единицы самостоятельно пишут для себя песни. Но знали ли вы, что многие поп-хиты, которые мы заслушиваем «до дыр», были написаны шведами?

AdMe.ru углубился в историю и попробовал разобраться, как же так вышло, что эта небольшая скандинавская страна стала чуть ли не мировым центром современной музыки.

Швеция — это не только IKEA и книги Астрид Линдгрен

Если вы прямо сейчас включите радио или музыкальный канал, то с высокой долей вероятности наткнетесь на песню, которая была написана при участии шведских продюсеров и композиторов, и так продолжается уже больше 20 лет. Помните громкие хиты Бритни Спирс «Baby One More Time» и «Oops!.. I Did It Again»? Эти песни принадлежат авторству шведа Макса Мартина. А бодрый хит популярной ныне певицы Тейлор Свифт «Shake It Off»? Все верно, и эта песня, как и большинство остальных треков с альбома певицы, были сочинены шведом Юханом «Шеллбак» Шустером. Лирическая композиция «A Sky Full of Stars» группы Coldplay была сделана в соавторстве с еще одним шведом — Тимом Берглингом, более известным под псевдонимом Avicii.

Еще одно доказательство того, что в Швеции живут талантливые музыканты и композиторы: в конкурсе «Евровидение» страна побеждала 6 раз, из которых 3 победы случились за последние 20 лет. Более того, даже если Швеция не побеждает в конкурсе, то все равно оставляет свой след на пьедестале почета. В разные годы песни, победившие в конкурсе и представленные от различных стран, тоже были созданы либо целиком шведами, либо при участии шведов: так, песня Полины Гагариной «A Million Voices» написана в соавторстве со шведскими композиторами. В чем же секрет шведской поп-фабрики? Как в такой небольшой стране появилось столько музыкантов? Чтобы ответить на этот вопрос, мы изучили тему и нашли некоторые объяснения этому феномену.

Причина № 1: Как диджеи научились делать 100%-е хиты и создали «фабрику хитов»

В конце 1980-х в небольшой студии звукозаписи SweMix в Стокгольме несколько талантливых диджеев, среди которых был парень по имени Денниз Поп, стали создавать мастерские ремиксы известных поп-композиций, а потом продавали их клубам. Дело было довольно прибыльное, но амбициозному Деннизу этого явно было мало: он мечтал, что однажды будет создавать собственные хиты. Секрет был вот в чем: Поп понимал, что, для того чтобы песня стала хитовой, необходимо соединить цепляющую мелодию и классный припев. Грубо говоря, он раскрыл секрет настоящего хита и понял, что из этой идеи можно построить успешный бизнес, а песни продавать исполнителям. Вряд ли кто-то мог тогда подумать, что очень скоро мечты Денниза Попа сбудутся и в Швецию станут приезжать лучшие американские поп-певцы.

Денниз Поп и Макс Мартин с участниками группы ’N Sync.

Поп основал собственную студию звукозаписи Cheiron Studios и собрал свою команду профессионалов: кто-то писал классные биты, кто-то сочинял трогательные тексты, а кто-то писал запоминающиеся и хитовые мелодии. Американский культуролог и журналист Джон Сибрук провел настоящее исследование, взял интервью у участников тех событий и в своей книге «Машина песен. Внутри фабрики хитов» подробно рассказал о том, как создавалась шведская «фабрика хитов». В 1998 году Денниз Поп скоропостижно скончался от рака, но студия, основанная им, продолжала процветать: к тому времени они уже успели сделать скромную шведскую поп-группу E-Type настоящим мировым феноменом, а также написать хиты для Backstreet Boys и ’N Sync. Исполнители прилетали в Стокгольм, записывали там песни и возвращались в Америку с хитами, готовыми взрывать чарты. Важную роль в создании этих треков сыграл Макс Мартин, талантливый продюсер и автор песен.

Макс Мартин и 16-летняя Бритни Спирс записывают первый альбом певицы.

Именно к нему в 1998 году привели молодую и никому не известную Бритни Спирс: так в репертуаре девушки появилась песня «Baby One More Time», вмиг сделавшая ее суперзвездой. Кстати, изначально трек предлагали другим артистам, в числе которых была популярная в то время группа TLC, но все они от нее отказались из-за неудачной строчки, которая в переводе звучала так: «Ударь меня, детка, еще раз». В дальнейшем Макс и Бритни не раз сотрудничали: были написаны «Oops!.. I Did It Again», «If U Seek Amy» и некоторые другие треки.

За всю свою карьеру Макс Мартин написал больше хитов, чем Майкл Джексон или The Beatles. Он сотрудничал с Pink, Кэти Перри, Келли Кларксон, Аврил Лавин, Кристиной Агилерой, Селин Дион и многими другими исполнителями и продолжает активно работать и по сей день. Для музыкальной индустрии это абслютно невиданный результат — писать хиты на протяжении более 20 лет!

Но Мартин, конечно же, не единственный швед, который пишет крепкие хиты. Еще один композитор с длинными волосами и идеальным чутьем на хиты — швед Юхан «Шеллбак» Шустер, написавший хиты для Тейлор Свифт, Maroon 5, Адель, Лилли Ален, Арианы Гранде и Джастина Тимберлейка. И Мартин, и Шеллбак получили от правительства Швеции награду за вклад в музыкальный экспорт страны. Еще одни скандинавы — продюсерская команда Stargate из Норвегии — написали некоторые хиты для Рианны, Бейонсе, Дженнифер Лопес и других. Так с 1990-х и по сей день и работает шведская «фабрика хитов», когда-то основанная Деннизом Попом. Но успех Швеции на мировом музыкальном рынке кроется не только в этом.

Юхан «Шеллбак» Шустер, Джастин Тимберлейк и Макс Мартин на церемонии вручения премии «Оскар», 2017 г.

Причина № 2: В Швеции много хороших музыкальных школ

В 40-е годы прошлого века по всей стране стали открываться бесплатные музыкальные школы как мера борьбы с «глупой американской музыкой». Обучение в них было необязательным, зато бесплатным и довольно качественным. Сейчас в шведских музыкальных школах учат не только игре на инструментах, но и продюсированию и микшированию. Даже если студенты не связывают свою жизнь с музыкой, они могут петь в хоре. В этой небольшой стране поет около 600 тыс. хористов, которые числятся в 500 хорах. Больше певческих ансамблей на душу населения попросту больше нет нигде в мире.

Причина № 3: Правительство помогает музыкантам

Как понятно из пункта выше, само государство заинтересовано в том, чтобы в стране было как можно больше талантливых исполнителей и композиторов. Существует даже специальная организация Export Music Sweden, продвигающая шведских исполнителей. Некоторым группам удается получить гранты, которые покрывают затраты на создание альбомов и гастроли.

Причина № 4: Эффект ABBA

Нельзя не упомянуть и о самом известном музыкальном коллективе Швеции — группе ABBA. Благодаря победе в конкурсе «Евровидение» и последовавшей всемирной известности, она стала образцом для остальных шведских музыкантов и исполнителей, создала пример для подражания и увеличила интерес к музыке. За ней последовали Roxette, Ace of Base и The Cardigans.

Причина № 5: «Евровидение» как способ популяризации шведских исполнителей

Для отбора на конкурс шведы проводят конкурс Melodifestivalen, и проходит он весьма масштабно: участники отбираются в нескольких городах, а финал проходит в Стокгольме. Трансляция отбора невероятно популярна в стране, а к тому времени, как участник для конкурса будет наконец-то выбран, все жители страны уже чуть ли не наизусть будут знать слова песни. О результате такого отбора мы уже упоминали выше — успех шведских исполнителей на конкурсе и шанс прославиться за рубежом.

Причина № 6: Шведы следуют трендам

IKEA, H&M — самые популярные шведские бренды подчеркивают свою доступность и простоту. В этой стране как нельзя лучше научились быстро осваивать новые технологии. Кстати, один из самых известных стриминговых сервисов Spotify был создан именно в Швеции. Более того, сами шведы всегда следят за трендами, в том числе и за музыкальными, и в этом им помогает знание английского языка — многие шведские группы поют на английском. Влияние MTV также сказалось на формировании «шведского музыкального чуда»: канал был настолько популярен в стране, что руководство MTV Europe стало ставить все больше шведских клипов, тем самым помогая им в популяризации.

Как видите, мастерство шведов в создании поп-хитов не имеет ничего общего с генетикой, но все сложилось как нельзя лучше, чтобы страна стала одним из крупнейших музкальных экспортеров. А вы уже были знакомы с историей «шведского музыкального чуда»? Какие шведские группы вы знаете и, возможно, слушаете?