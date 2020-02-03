3-летняя девочка написала песню о влюбленных динозаврах и разбила сердце всему интернету

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3-летняя Фенн из Великобритании мгновенно стала знаменитой после того, как вместе со своим папой, британским исполнителем Томом Розенталем, спела песню о влюбленных динозаврах — «Dinosaurs in Love». Розенталь выложил запись песни в Twitter, где ее послушали почти 6 млн раз.

Признаемся, что еще ничего не доводило нас в AdMe.ru до слез так быстро, как эта простая короткая песенка с очень грустным финалом.

Том опубликовал трек с подписью: «Фенн, моя почти 4-летняя дочь, сегодня записала свою первую песню. Слова она придумала сама, а я немного помог ей с мелодией. Песня называется „Влюбленные динозавры“».

Fenn, my nearly 4 year old daughter, recorded her first ever solo song today. She came up with all the words herself and I helped her a little bit with the tune. It’s called ‘Dinosaurs in Love’. 🦕❤️🦕 pic.twitter.com/erCgG0sUvP — Tom Rosenthal (@tomrosenthal) January 28, 2020

Вот перевод: «Динозавры едят людей. Динозавры влюблены. Динозавры устраивают вечеринку. Они едят фрукт и огурец. Они влюбились. Они говорят „спасибо“. Произошел Большой взрыв, И динозавры умерли. Динозавры, динозавры влюбились. Но не сказали друг другу „прощай“. Не сказали „прощай“». Аниматор Ханна Джейкобс с помощью еще 9 художников за сутки создала мультипликационный клип о влюбленных динозаврах.

Папа девочки говорит, что до этого дочь не слишком интересовалась динозаврами, но в тот день она зашла в его домашнюю музыкальную студию, взяла микрофон и наушники и решила спеть. Слова сложились сами собой, Фенн записала несколько коротких отрывков, которые Том затем соединил. Пост с песней набрал 267 тыс. лайков и 6 тыс. комментариев, им поделились 72 тыс. пользователей Twitter, в том числе лондонский Музей естественной истории, а Джимми Фэллон исполнил произведение на своем ТВ-шоу.



Слушатели писали под постом Тома, что были так растроганы песней, что заплакали. Вот некоторые комментарии: «Черт, почему я плачу?» © itsDanBull

«Не ожидал, что мое сердце разобьется, но это произошло». © genderpunksap

«Вот так вот ешь фрукт и огурец, а потом берешь и вымираешь. Трудные времена». © Langoh

«Концовка песни ударила по мне как метеорит». © geckoofficial

Музыкальный сервис Spotify опубликовал песню на своей платформе, назвав ее «самым душераздирающим треком 2020 года». Отец девочки сказал, что Фенн за один день добилась больше, чем он за всю свою музыкальную карьеру, но о своей славе она не подозревает.



Вот как поет сам Том Розенталь.

А какие песни заставляют плакать вас?