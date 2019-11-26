20 сыновей известных российских мужчин, которые скоро обгонят по популярности своих отцов

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Как только в семье начинает подрастать ребенок, вспыхивают жаркие споры о том, кем же он станет в будущем. Но бывает и так, что дети решают пойти по стопам своих известных родителей и продолжить их славное дело. Правда, не у всех получается повторить их успех.

Мы в AdMe.ru радуемся тому, что у многих детей популярных медийных персон тоже хорошо складывается карьера. Герои нашей сегодняшней подборки — сыновья известных отечественных мужчин, которые уверенно делают первые шаги в публичных профессиях.

1. Александр и Матвей Лыковы

Сын всем известного Казановы из «Улицы разбитых фонарей» выбрал модельную карьеру. Матвей впервые появился на подиуме в 2007 году на Нью-Йоркской неделе моды, а уже на следующий год вошел в рейтинг 50 самых популярных мужчин-моделей мира. Спустя несколько лет юноша подписал контракт с модным домом Gucci, с которым сотрудничает и сегодня. Также Матвей успел попробовать себя в качестве актера, сыграв роль Армана в фэнтезийной мелодраме «Он — дракон».

2. Владимир и Никита Пресняковы

Никита пошел по стопам своего отца, также выбрав карьеру в шоу-бизнесе. Он начал с кино, дебютировав в 2008 году в фантастическом триллере «Индиго», а сейчас всерьез занялся музыкой. Молодой человек является солистом группы MULTIVERSE, первый альбом которой увидел свет в прошлом году.

3. Дмитрий и Кирилл Нагиевы

Сын популярного телеведущего и актера уже успел попробовать себя и в кино, и в театре. В 2015 году Кирилл также появился в клипе группы «Марсель» на песню «Предубеждение и гордость», по сюжету спасая провалившуюся под лед девушку. Годом позже он занялся телевизионной карьерой, став ведущим телепрограммы «Ревизорро-шоу» на пару с Еленой Летучей.

4. Андрей и Иван Макаревичи

Сын знаменитого рок-музыканта стал известен еще в 2005 году, появившись в криминальной драме «Бой с тенью». А в фильме «Дом солнца», который вышел на экраны в 2010 году, Иван сыграл своего отца в молодости. Актер не ограничивается кинематографом: 2 года назад он исполнил главную роль в клипе «Машины времени» на песню «Пой».

5. Михаил и Никита Ефремовы

Никита продолжил дело своего известного отца и зарекомендовал себя как разноплановый актер, представая в самых разных амплуа как на экране, так и на сцене. Одной из знаковых работ стала кинокартина «Баллада о бомбере» по мотивам одноименной повести Михаила Веллера. Молодому актеру досталась роль советского летчика, которую он сыграл очень убедительно. Также Никита попробовал себя в озвучке: его голосом говорит Иван Царевич в мультфильме «Иван Царевич и серый волк». В свободное время юноша занимается рок-музыкой вместе с друзьями.

6. Игорь и Григорий Верники

Григорий продолжил мощную актерскую династию, впервые появившись на экранах в многосерийной мелодраме «Избранница», где играл и его отец. Молодому и харизматичному актеру посчастливилось поработать с Федором Бондарчуком и Владимиром Епифанцевым на съемках сериала «Год культуры», а также с Павлом Деревянко, с которым они участвовали в другом популярном проекте ТНТ — «Домашний арест». Среди свежих работ Григория — роль в сериале «Мамы чемпионов», показ которого начался в этом году на канале СТС.

7. Олег и Родион Газмановы

Музыкальная карьера Родиона началась еще в детстве, когда он исполнил знаменитый шлягер о дворовой собаке по кличке Люси. Сегодня он является фронтменом и автором текстов группы «ДНК», которую Родион создал в 2012 году. Также молодой человек занимается сольным творчеством: в 2013 году вышел его дебютный альбом «Противофазы». А несколько лет назад музыкант поучаствовал в 2 телешоу: «Точь-в-точь», где появился в образе своего отца, и «Голос», исполнив песню R.Kelly «I Believe I Can Fly».

8. Сергей и Аполлон Шнуровы

Сына лидера группы «Ленинград» назвали в честь русского поэта Аполлона Григорьева. Молодой человек уже проявил себя как творческая личность: он отлично рисует и планирует стать художником в будущем. За плечами Аполлона 2 выставки: одну из них провели в Санкт-Петербурге, а другую — в Барселоне.

9. Михаил Пореченков и Владимир Любимцев

Владимир пошел по стопам своего отца и стал актером. Он окончил щепкинский институт и в 2017 году стал стажером МХАТа. В этом же году Любимцев сыграл в фэнтезийном боевике «Легенда о Коловрате».

10. Федор и Сергей Бондарчуки

Сергей продолжил творческую династию Бондарчуков, став актером. Среди известных кинокартин в его послужном списке — сериал «Оттепель», в котором он сыграл своего дедушку, а также военная драма «Сталинград», где Сергею досталась роль лейтенанта Астахова. Кроме того, молодой актер снялся в спортивном остросюжетном фильме «Воин». Ему удалось прекрасно вжиться в образ, так как юноша сам занимается боевыми искусствами.

11. Илья и Игорь Лагутенко

Сын основателя группы «Мумий тролль» добился больших высот, несмотря на молодой возраст. Игорь — тренер и действующий игрок в регби, также он занимается музыкальным продюсированием. Молодой человек помогает отцу, так, например, благодаря ему состоялся тур Ильи с группой по британским городам.

12. Владимир и Василий Симоновы

Василий, как и его отец в свое время, избрал для себя актерскую стезю. В основном молодой человек играет в театре, за его плечами уже больше 15 ролей в различных постановках. Что касается кино, то зачастую он появлялся в сериалах, а в этом году актер сыграл в драме «Это не навсегда», посвященной судьбам сирот.

13. Денис и Тимофей Кляверы

Недавно Тимофею исполнилось 18 лет, с чем отец трогательно поздравил его на своей странице в инстаграме. Юноша пока определяется с выбором жизненного пути, но уже успел сняться в 2 клипах Дениса. В видео на песню «Как ты была красива» он сыграл роль Дениса Клявера в молодости.

14. Николай Расторгуев и Николай Расторгуев — младший

Сын солиста группы «Любэ» занимается сетевым бизнесом. Также Николай активно путешествует по миру и делится с подписчиками фотографиями из разных уголков мира. Отец признался в одном из интервью, что младший Расторгуев похож на него не только внешне: "Сыновья часто перенимают повадки отцов — вплоть до походки, манеры поведения и, кстати, то, что перенимать не стоит. К примеру, Колька, как и я, раздражителен по мелочам"‎.

15. Сосо и Леван Павлиашвили

Леван окончил Суворовское училище, а затем военно-технический университет. Правда, свою жизнь молодой человек решил связать с другим и занялся ресторанным бизнесом. Также вместе с отцом он открыл караоке-клуб «‎Небо на ладони», названный по одной из песен Сосо Павлиашвили.

16. Федор, Виктор и Иван Добронравовы

Сыновья звезды популярного сериала «Сваты» дружно продолжили его дело. На счету Виктора множество ролей в театре и кино, а еще он является лидером группы "Ковер-квартет«‎. Этот коллектив, состоящий из актеров и музыкантов, исполняет кавер-версии известных песен в таких стилях, как джаз, соул и фанк. А Иван стал известен после роли в сериале «Кадетство», также он появлялся в драме Алексея Звягинцева «Возвращение» и лирической комедии «Мамы». Молодой актер уже был удостоен награды за лучшую мужскую роль на фестивале «Кинотавр», сыграв в авторской картине «Перемирие».

17. Олег и Павел Табаковы

Павел начал кинокарьеру в 19 лет. Одной из первых его работ стала эпизодическая роль гитариста в мелодраме Анны Меликян «Звезда». Он сыграл бунтующего подростка, который конфликтует со своим отцом-миллионером в исполнении Андрея Смолякова. Юноша и сегодня продолжает делать успехи в авторском кино, а несколько лет назад в качестве модели поучаствовал в показе коллекции Джорджио Армани.

18. Виктор и Василий Рыбины

Сын лидера группы «Дюна» с детства серьезно занимался карате, но был вынужден забыть о спортивной карьере из-за неоднократных травм. Сегодня Василий учится во МГИКе на театрального режиссера, а также является барабанщиком группы KODI. С недавних пор юноша покоряет модельный бизнес и часто снимается в рекламных кампаниях различных брендов.

19. Михаил и Егор Трухины

Егор мог запомниться зрителям по роли в сериале «90-е. Весело и громко». Еще в 5-летнем возрасте мальчик появился на съемочной площадке «Улиц разбитых фонарей», тогда и началась его актерская карьера.

20. Филипп и Иван Янковские

Иван является достойным продолжателем известной династии актеров. Его первой работой стала роль мальчика-ангела в комедийной мелодраме «Приходи на меня посмотреть». Среди ярких проектов Ивана — участие в фильме Юрия Быкова «Завод», который вышел на экраны в прошлом году. А недавно актер сыграл в одноименной экранизации романа Дмитрия Глуховского «Текст».