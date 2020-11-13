20+ российских звезд, которые не стесняются предстать перед подписчиками без макияжа

Есть такие девушки, которые без макияжа не выйдут даже в продуктовый магазин около дома. Но есть и другие — те, что в современной моде на естественную красоту нашли отдушину. Они, к примеру, не прочь разбавить свои тюнингованные снимки в инстаграме кадрами, на которых на их лицах нет ни грамма косметики. И среди них встречаются те, кого от подобных публикаций не останавливает даже статус звезды и тысячи подписчиков, которые пристально следят за каждым их шагом.