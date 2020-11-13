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20+ российских звезд, которые не стесняются предстать перед подписчиками без макияжа

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Есть такие девушки, которые без макияжа не выйдут даже в продуктовый магазин около дома. Но есть и другие — те, что в современной моде на естественную красоту нашли отдушину. Они, к примеру, не прочь разбавить свои тюнингованные снимки в инстаграме кадрами, на которых на их лицах нет ни грамма косметики. И среди них встречаются те, кого от подобных публикаций не останавливает даже статус звезды и тысячи подписчиков, которые пристально следят за каждым их шагом.

AdMe.ru находит пример этих отечественных знаменитостей крайне заразительным. Они доказывают, что здорово можно выглядеть, как проведя час в кресле визажиста, так и не нанеся на лицо ровным счетом ничего.

Юлианна Караулова

© yulianna_karaulova / Instagram, © yulianna_karaulova / Instagram

Светлана Пермякова

© s_permyakova / Instagram, © s_permyakova / Instagram

Яна Чурикова

© yana_chu / Instagram, © yana_chu / Instagram

Сюзанна

© siuzannavarnina / Instagram, © siuzannavarnina / Instagram

Ирина Тонева

© toneva_official / Instagram, © toneva_official / Instagram

Варвара Шмыкова

© barbaraska_92 / Instagram, © barbaraska_92 / Instagram

Ида Галич

© galichida / Instagram, © galichida / Instagram

Елена Летучая

© elenapegas / Instagram, © elenapegas / Instagram

Ингеборга Дапкунайте

© d.ingeborga / Instagram, © d.ingeborga / Instagram

Ирина Горбачева

© irina_gorbacheva / Instagram, © irina_gorbacheva / Instagram

Мария Кравченко

© kravacomedy / Instagram, © kravacomedy / Instagram

Дана Борисова

© danaborisova_official / Instagram, © danaborisova_official / Instagram

Манижа

© manizha / Instagram, © manizha / Instagram

Виктория Исакова

© v_isakova / Instagram, © v_isakova / Instagram

Глюкоза

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Елена Лядова

© lyadovalena / Instagram, © lyadovalena / Instagram

KATERINA (Катя Кищук)

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Яна Троянова

© troyanovayana / Instagram, © troyanovayana / Instagram

Монеточка

© monetochkaliska / Instagram, © monetochkaliska / Instagram

Настя Задорожная

© stasya_ru / Instagram, © stasya_ru / Instagram

Настя Ивлеева

© _agentgirl_ / Instagram, © _agentgirl_ / Instagram

Линда

© lindageyman / Instagram, © lindageyman / Instagram

А часто ли вы даете своему лицу отдохнуть от косметики? Публикуете ли в интернете снимки без макияжа?

Фото на превью lindageyman / Instagram, lindageyman / Instagram
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