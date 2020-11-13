20+ российских звезд, которые не стесняются предстать перед подписчиками без макияжа
Есть такие девушки, которые без макияжа не выйдут даже в продуктовый магазин около дома. Но есть и другие — те, что в современной моде на естественную красоту нашли отдушину. Они, к примеру, не прочь разбавить свои тюнингованные снимки в инстаграме кадрами, на которых на их лицах нет ни грамма косметики. И среди них встречаются те, кого от подобных публикаций не останавливает даже статус звезды и тысячи подписчиков, которые пристально следят за каждым их шагом.
AdMe.ru находит пример этих отечественных знаменитостей крайне заразительным. Они доказывают, что здорово можно выглядеть, как проведя час в кресле визажиста, так и не нанеся на лицо ровным счетом ничего.
Юлианна Караулова
Светлана Пермякова
Яна Чурикова
Сюзанна
Ирина Тонева
Варвара Шмыкова
Ида Галич
Елена Летучая
Ингеборга Дапкунайте
Ирина Горбачева
Мария Кравченко
Дана Борисова
Манижа
Виктория Исакова
Глюкоза
Елена Лядова
KATERINA (Катя Кищук)
Яна Троянова
Монеточка
Настя Задорожная
Настя Ивлеева
Линда
А часто ли вы даете своему лицу отдохнуть от косметики? Публикуете ли в интернете снимки без макияжа?