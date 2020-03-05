20+ фактов о группе Little Big, которая будет представлять нашу страну на «Евровидении»
2 марта стало известно, что на «Евровидении» в 2020 году Россию представит рейв-группа Little Big. Событие беспрецедентное потому, что впервые за долгое время на музыкальный конкурс едут настоящие народные любимчики, которые мечтают вывести российскую музыкальную индустрию на новый уровень благодаря YouTube и честным лайкам.
Мы в AdMe.ru, пританцовывая под «Skibidi», разбирались, как они стали звездами мировой сцены, и нашли немало интересного.
История успеха «сатирической арт-коллаборации»
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Группа впервые заявила о себе 1 апреля 2013 года, выпустив клип «Every Day I’m Drinking». Внезапно для всех тот «выстрелил». И все стали говорить: «Может, вы группу сделаете?» Но группы все равно могло не быть, если бы ребят не позвали на разогрев к коллективу Die Antwoord. За месяц они написали 6 песен, и те стали популярны. «Никто не думал, что мы будем на этих песнях зарабатывать. Так вышло».
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Первый альбом «сатирической арт-коллаборации», как именуют себя участники коллектива, назывался «With Russia from Love» и был выпущен в 2014 году. Без рекламы, продюсеров и раскрутки от лейблов коллектив стал очень популярным. Фронтмен группы Илья Прусикин не считает успех внезапным и уверяет, что они шли к нему долго и мелкими шагами: «Не было щелчка, после которого на нас обрушилась слава. Все происходило шаг за шагом». Сейчас у Little Big 4 студийных альбома и почти 3 десятка видеороликов.
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По-русски Little Big не поют из принципа: «Мы на мир работаем». А то, что поют на английском, трудно назвать текстами песен. Это просто выражения, часто исковерканные. Чем-то это смахивает на язык миньонов — помесь всех языков мира, понятная каждому.
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Многие обвиняют коллектив в том, что ребята издеваются над национальными стереотипами. «Мы хотели сделать мировой вирус. Мы взяли все стереотипы — вы нас такими видите? Окей. Самое смешное, что люди в Европе понимают, что мы смеемся над ними».
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В Европе Little Big выступают с аншлагами. Многие западные звезды фанатеют от коллектива, например барабанщик группы Guano Apes. Недавно «скибиди-танец» Илья станцевал с Элайджей Вудом.
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Сингл «Skibidi» за 2 дня набрал 10 млн просмотров и стал вирусным, а позже получил платиновый статус. Сегодня видео посмотрели 364 млн раз. Был выпущен специальный альбом ремиксов «по мотивам», в который вошли 5 треков.
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Каждый их клип балансирует на грани абсурда и становится вирусным. Бессменный клипмейкер группы Алина Пязок создает уникальные образы и не боится брать смелые темы вроде любви северокорейского диктатора к атомной бомбе. Возможно, благодаря тому что коллектив сделал ставку одновременно на музыку, визуальный ряд и шоу, получается такой классный материал.
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Бюджет всех клипов — копеечный для индустрии. Первое видео сняли на последние деньги клипмейкера: «На последние 15 тысяч с моей кредитки мы снимали „Everyday Iʼm Drinking“. Кто-то еще нам 15 тысяч подкинул — бюджет был 30 тысяч. В тот момент мы думали: а тем ли мы занимаемся?». 4 млн рублей стоил самый дорогой клип группы на песню «Punks Not Dead», а «Skibidi» обошелся в 1,5 млн рублей.
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Коллектив имеет свой неформальный лейбл — Little Big Family, в котором состоят российская группа The Hatters, трэп-исполнительница Tatarka — жена Ильи Прусикина, группа «Хлеб», LIZER и израильская рейв-группа Orgonite.
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Цель коллектива — стать самой популярной российской группой в мире.
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Формула успеха от Little Big: «Чтобы стать популярным, ты не должен быть банальным и в то же время заумным. Нам хочется верить, что мы стали примером того, что можно спокойно попасть „туда“, просто нужно верить в свое дело и работать».
Илья Прусикин (Ильич) — лидер и основатель группы
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Родился 34 года назад в Забайкалье, жил в поселке Усть-Борзе. У семьи было свое хозяйство с огородом и скотом. «У нас была корова Красуля, я с самого детства пытался на ней кататься. Она выросла и ненавидела меня. Для того чтобы мне пройти к дому, надо было лезть по заборам, крышам, потому что она меня постоянно пыталась забодать».
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Когда Илье было 11 лет, родители с сыном переехали в город Сосновый Бор Ленинградской области. В детстве Илья играл в бейсбол, увлекался футболом и ходил в кружок авиамоделирования. Стал чемпионом школьной лиги КВН. Посещал музыкальную школу по классу фортепиано.
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Он влюбился в музыку под влиянием Nirvana. Эта группа показала, что рамок в творчестве нет и можно делать яркую музыку. «Я первый раз услышал их, когда мне было 11 лет, и я был под таким сильным впечатлением, это просто стало пунктиком».
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По образованию будущий солист всемирно популярной группы — психолог, он окончил психолого-педагогический факультет Санкт-Петербургского государственного института культуры. Однако до 27 лет Илья не мог найти себе работу: «Я жил на деньги своей девушки, работавшей воспитательницей за 20 тыс. рублей. Пытался даже разносчиком пиццы устроиться — меня не брали! В магазин продавцом, курьером тоже не взяли. Я выпал из жизни и думал, что стану бомжом».
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Мама Прусикина мечтала, чтобы сын работал по профессии, и даже советовала уйти из музыки. «Мама говорила: „Найди работу. Пойми, не будешь ты музыкантом!“» — поделился Илья.
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До Little Big он был участником многих музыкальных проектов, в том числе эмо-группы Tenkorr. Уверяет, что никогда не шел на компромиссы ради денег, а делал только то, что нравится.
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Илья прославился на просторах интернета благодаря «Великой рэп-битве», сериалу «Полицейские будни» и «Шоу Гаффи Гафа» — стилизации под детскую передачу, только вот смотреть вместе с детьми ее не стоит — лучше вместе с друзьями в пятницу вечером. Также он ведет сообщество «КЛИККЛАК», выпускающее шоу «Дай леща», «Сыграл в ящик» и «Зашкварные истории». Если по названиям вы будете судить и об уровне трешовости шоу, вы не ошибетесь.
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Илья считает, что в России шоу-бизнес начал развиваться в 2015 году, а до этого все было похоже на большой «корпоратив». «В старом шоу-бизнесе все определяли телеканалы и радиостанции, которые „дружили“ с конкретными продюсерами. И у них стоял фильтр — туда нужно было заходить через определенных людей. Сейчас же этого фильтра просто не стало, потому что есть YouTube».
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У Ильи музыкальная семья: его жена Ирина Смелая выступает под псевдонимом Tatarka. Ирина читает рэп на татарском языке, а клипы у нее получаются не хуже, чем у супруга: сельский шик, огромные пуховики, цветастые ковры, российский автопром и съемка будто на камеру из 90-х.
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Успех группы Илья объясняет тем, что, пока все боялись, он пробовал: «Мне все говорили: „Ильич, ну ты же понимаешь, что ни черта не получится“. А я тогда думал: „Не получится и не получится. Какая разница?“ А все остальные боялись попробовать и оказаться ненужными».
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В 2015 году жена подарила Ильичу главный подарок — сына Добрыню. Ильич признается, что все, что он делает, — ради него. «Я все время помню тот период своей жизни, когда не знал, будут ли у меня деньги на завтрашний день. И совсем не хочу туда возвращаться. Тем более что у меня теперь есть сын. Для меня самое главное — чтобы он никогда не был вынужден биться за существование».
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В прошлом году Илья начал писать саундтреки и первым из них стал официальный саунд к сериалу «Туристическая полиция» с Настей Ивлеевой. Он даже выпустил клип «Димкино тело» под псевдонимом Антон Либидо.
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В 2019 году Прусикин попал в список «Главные российские знаменитости» по версии Forbes, заняв 35-е место с доходом $ 1 млн. Комментировал он это так: «Не думаю, что это сегодня означает какое-то признание. Для нас признание — это многотысячные толпы на сольниках и многомилионные просмотры клипов на YouTube. Вот это настоящая отдача».
Остальные участники «банды»
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Софья Таюрская пришла на замену Анне Каст. А в 2018 году вторая вокалистка — миниатюрная Олимпия Ивлева — объявила об уходе из группы, потому что решила идти своим путем. Так Софья стала единственной девушкой в коллективе.
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Софья окончила Санкт-Петербургский институт культуры и искусств, по образованию она режиссер театрализованных представлений. О семье не думает, довольна карьерой. В одном из постов в инстаграме Таюрская написала: «Когда мы с сестрами были маленькие, средняя мечтала о свадьбе, старшая мечтала о детях, я младшая и никогда не хотела выйти замуж — я хотела скейтерские тапки».
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Фронтвумен не всегда была стройной. Став частью Little Big, она похудела на 10 кг, сменила стиль одежды, прическу и макияж. Сегодня, чтобы поддерживать себя в форме, Софья занимается спортом.
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Парень с черными губами Антон Лиссов — фигура в музыкальной тусовке известная. Он является фронтменом группы Jane Air и стал известен еще в начале нулевых. А с 2013 года является вокалистом Little Big.
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Как и Илье Прусикину, Лиссову пришлось долго искать свое место под солнцем: он был курьером, пекарем, охранником, торговал на рынке, разрисовывал потолки в сауне. «Мне с рождения нравилась мультизадачность. Сегодня — водитель звездного крейсера, завтра — вождь краснокожих. Во мне все это уживалось одновременно».
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Настоящее имя Лиссова — Антон Буренин. В начале музыкальной карьеры он взял фамилию прабабушки и создал сценическое имя. Любовь к музыке ему привила мама: «Она выдала мне гитару и сказала: если научусь играть — все девчонки будут моими. Это был отличный стимул, и я втянулся».
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4-й участник коллектива — Сергей Макаров — бас-гитарист питерской инди-рок-группы Jane Air. Он помог Little Big записать первый материал и стал диджеем, бэк-вокалистом и саунд-продюсером коллектива.
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Попытка попасть на европейский конкурс у ребят не первая. Они заявлялись в прошлом году, но участника от нашей страны выбирал канал «Россия-1», и решение было принято в пользу Сергея Лазарева. «У нас был трек „You are My Love“, который можно было отправить на конкурс. Саша Гудков взялся передать его Филиппу Бедросовичу, но ничего не выгорело. Мы были готовы!» — комментирует Илья.
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2 марта стало известно, что в этом году представят Россию на «Евровидении» Little Big. Среди претендентов были Полина Гагарина, Александр Панайотов и Zivert. Песню, с которой группа отправится на 65-й международный конкурс «Евровидение» в Нидерланды, музыканты презентуют широкой публике через несколько дней.
Как вы считаете, есть ли у Little Big шансы на победу в международном конкурсе?
Фото на превью Little Big - BIG DICK / youtube