20+ фактов о группе Little Big, которая будет представлять нашу страну на «Евровидении»

Успех группы Илья объясняет тем, что, пока все боялись, он пробовал : «Мне все говорили: „Ильич, ну ты же понимаешь, что ни черта не получится“. А я тогда думал: „Не получится и не получится. Какая разница?“ А все остальные боялись попробовать и оказаться ненужными».

В 2015 году жена подарила Ильичу главный подарок — сына Добрыню. Ильич признается, что все, что он делает, — ради него. «Я все время помню тот период своей жизни, когда не знал, будут ли у меня деньги на завтрашний день. И совсем не хочу туда возвращаться. Тем более что у меня теперь есть сын. Для меня самое главное — чтобы он никогда не был вынужден биться за существование».