20+ детских снимков российских звезд, которые они откопали в своих семейных фотоальбомах

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В своих инстаграм-аккаунтах звезды отечественного кино и шоу-бизнеса, как правило, очень редко выкладывают снимки, сделанные в их детстве. Поэтому каждое такое фото производит мини-сенсацию, раздуваемую многочисленными СМИ. Ведь всем интересно, как выглядел, например, маленький Дима Нагиев или что это за дядька рядом с Максимом Галкиным.