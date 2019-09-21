20+ детских снимков российских звезд, которые они откопали в своих семейных фотоальбомах

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В своих инстаграм-аккаунтах звезды отечественного кино и шоу-бизнеса, как правило, очень редко выкладывают снимки, сделанные в их детстве. Поэтому каждое такое фото производит мини-сенсацию, раздуваемую многочисленными СМИ. Ведь всем интересно, как выглядел, например, маленький Дима Нагиев или что это за дядька рядом с Максимом Галкиным.

AdMe.ru изучил аккаунты некоторых российских знаменитостей и выяснил, что кое-кто с возрастом практически не изменился.

Дмитрий Нагиев

Дмитрий с дедушкой и бабушкой.

Тина Канделаки

Максим Галкин

Максим со старшим братом Дмитрием.

Ляйсан Утяшева

Дмитрий Маликов

Лолита Милявская

Владимир Яглыч

Дмитрий Хрусталев

Дмитрий с мамой.

Эвелина Бледанс

Андрей Мерзликин

Андрей с младшей сестрой Еленой.

Надежда Мейхер-Грановская

Андрей Григорьев-Апполонов

Андрей с двоюродной сестрой.

Анфиса Чехова

Елизавета Боярская

Елизавета со старшим братом Сергеем.

Тимур Батрутдинов

Марина Александрова

Наталья Рудова

Стас Костюшкин

Юлия Меньшова

Юлия Меньшова с родителями — Верой Алентовой и Владимиром Меньшовым.

Алсу

Тимур Родригез

Равшана Куркова

Ольга Бузова

Как вы думаете, кто из этих известных людей изменился больше всех?

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