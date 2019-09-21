20+ детских снимков российских звезд, которые они откопали в своих семейных фотоальбомах
В своих инстаграм-аккаунтах звезды отечественного кино и шоу-бизнеса, как правило, очень редко выкладывают снимки, сделанные в их детстве. Поэтому каждое такое фото производит мини-сенсацию, раздуваемую многочисленными СМИ. Ведь всем интересно, как выглядел, например, маленький Дима Нагиев или что это за дядька рядом с Максимом Галкиным.
AdMe.ru изучил аккаунты некоторых российских знаменитостей и выяснил, что кое-кто с возрастом практически не изменился.
Дмитрий Нагиев
Дмитрий с дедушкой и бабушкой.
Тина Канделаки
Максим Галкин
Максим со старшим братом Дмитрием.
Ляйсан Утяшева
Дмитрий Маликов
Лолита Милявская
Владимир Яглыч
Дмитрий Хрусталев
Дмитрий с мамой.
Эвелина Бледанс
Андрей Мерзликин
Андрей с младшей сестрой Еленой.
Надежда Мейхер-Грановская
Андрей Григорьев-Апполонов
Андрей с двоюродной сестрой.
Анфиса Чехова
Елизавета Боярская
Елизавета со старшим братом Сергеем.
Тимур Батрутдинов
Марина Александрова
Наталья Рудова
Стас Костюшкин
Юлия Меньшова
Юлия Меньшова с родителями — Верой Алентовой и Владимиром Меньшовым.
Алсу
Тимур Родригез
Равшана Куркова
Ольга Бузова
Как вы думаете, кто из этих известных людей изменился больше всех?