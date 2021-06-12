18 человек вспомнили свои встречи со звездами, которые ясно дают понять, какие знаменитости в реальной жизни

Кому-то встреча со знаменитостью кажется несбыточной мечтой, особенно если ты живешь в небольшом городке. Хотя в целом это не такое уж редкое явление, ведь многие из звезд ведут весьма скромный образ жизни: ходят в продуктовые магазины и цветочные лавки, пользуются общественным транспортом и сидят в самолетах рядом с «простыми смертными». И стоит вам столкнуться с кем-то из звезд в неформальной обстановке, тут же станет ясно, что они из себя представляют.