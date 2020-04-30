15+ знаменитостей, которые так похожи, что их можно было бы принять за родственников

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На Земле живет более 7 млрд человек, и шанс случайно встретить кого-то, кто очень похож на вас, есть практически у каждого. А знаменитостям, которых знают в лицо в разных уголках мира, найти своего «близнеца», конечно, намного проще. Хотя порой кажется, что некоторые звезды намеренно стараются копировать образы знаменитостей первой величины, чтобы привлечь к себе еще больше внимания со стороны своих фанатов.

Мы в AdMe.ru сравнили между собой десятки фотографий известных людей и нашли, как нам показалось, определенное сходство между ними. А в бонусе будут две звезды, которые вызвали у нас немало споров. Мы так и не смогли единогласно решить, все же они больше похожи друг на друга или на кого-то еще.

Стас Михайлов и кронпринц Норвегии Хокон

Егор Крид и Роберт Паттинсон

Елена Летучая и Гвинет Пэлтроу

Натали и Мадонна в молодости

Маша Кравченко и Зои Таппер

Анна-София Робб и Кейт Миддлтон

Ян Цапник и Джереми Реннер

Митя Фомин и Павел Буре

Гвендолин Кристи и Маттиас Швайгхёфер

Никита Ефремов и Джон Бон Джови

Елена Перова и Мег Райан

Тутта Ларсен и Фрейя Мейвор

Мария Берсенева и Меган Фокс

Дмитрий Харатьян и Евгений Плющенко

Мэтт Даллас и Джастин Трюдо

Павел Майков и Дмитрий Песков

Бонус: Николай Расторгуев и Джон Траволта