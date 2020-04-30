15+ знаменитостей, которые так похожи, что их можно было бы принять за родственников
На Земле живет более 7 млрд человек, и шанс случайно встретить кого-то, кто очень похож на вас, есть практически у каждого. А знаменитостям, которых знают в лицо в разных уголках мира, найти своего «близнеца», конечно, намного проще. Хотя порой кажется, что некоторые звезды намеренно стараются копировать образы знаменитостей первой величины, чтобы привлечь к себе еще больше внимания со стороны своих фанатов.
Мы в AdMe.ru сравнили между собой десятки фотографий известных людей и нашли, как нам показалось, определенное сходство между ними. А в бонусе будут две звезды, которые вызвали у нас немало споров. Мы так и не смогли единогласно решить, все же они больше похожи друг на друга или на кого-то еще.
Стас Михайлов и кронпринц Норвегии Хокон
Егор Крид и Роберт Паттинсон
Елена Летучая и Гвинет Пэлтроу
Натали и Мадонна в молодости
Маша Кравченко и Зои Таппер
Анна-София Робб и Кейт Миддлтон
Ян Цапник и Джереми Реннер
Митя Фомин и Павел Буре
Гвендолин Кристи и Маттиас Швайгхёфер
Никита Ефремов и Джон Бон Джови
Елена Перова и Мег Райан
Тутта Ларсен и Фрейя Мейвор
Мария Берсенева и Меган Фокс
Дмитрий Харатьян и Евгений Плющенко
Мэтт Даллас и Джастин Трюдо
Павел Майков и Дмитрий Песков
Бонус: Николай Расторгуев и Джон Траволта
Как вам кажется, нам удалось найти звездных близнецов или эти знаменитости не очень-то и похожи друг на друга? Пожалуйста, поделитесь своим мнением, есть ли все-таки общие черты у Расторгуева и Траволты?