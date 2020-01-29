11 звезд, которые сменили имидж, но не всем поклонникам это понравилось

5 5 6 7

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Знаменитости очень любят экспериментировать с образами: то прическу изменят, то форму носа исправят. Но иногда даже звезды теряют контроль над мерой и становятся немного похожими друг на друга. Согласитесь, индивидуальность важнее идеальных пропорций. Наверняка многие признают, что Мерьем Узерли идет новая стрижка. Но длинные волосы звезды «Великолепного века» были ее фирменной фишкой. Небольшая щербинка между зубами делала Дакоту Джонсон немного беззащитной и такой милой, а Кайли Дженнер хороша в любом образе. В общем, решать вам, какая из двух фотографий каждой звезды в списке вам нравится больше.

Мы в AdMe.ru выбрали 11 показательных примеров, когда с легкой руки стилиста и пластического хирурга можно изменить не только себя, но и немного — себе.

11. Дакота Джонсон

Голливудским звездам — голливудскую улыбку. Вот и Дакота Джонсон решила избавиться от диастемы между передними зубами. Только не все поклонники оценили такую попытку актрисы стать еще красивее.

10. Майли Сайрус

Майли Сайрус не привыкать к переменам как во внешности, так и в личной жизни. Вот и 2020 год звезда решила обозначить новой прической с рваной челкой и удлиненным каре. Хотя многие поклонники считали ее фишкой короткую стрижку.

9. Дейкр Монтгомери

Ничто человеческое не чуждо звезде сериала «Очень странные дела» Дейкру Монтгомери. Любимец миллионов решил поэкспериментировать с имиджем и украсил себя усами в стиле «карандаш». А нам кажется, что владелец таких ярких глаз в усах не нуждается.

8. Николь Кидман

Только ленивый не обсуждал, как изменилось лицо Николь Кидман за последние несколько лет. А мы уверены, что австралийская актриса будет прекрасно выглядеть в любом возрасте.

7. Кортни Кокс

С момента выхода последней серии «Друзей» прошло 16 лет, а звезда сериала Кортни Кокс все так же прекрасна. Кортни, как и все женщины, хочет всегда оставаться молодой и не боится пластической хирургии. Лучшая подруга Дженнифер Энистон кардинально изменила контур лица, и некоторые поклонники перестали ее узнавать.

6. Кайли Дженнер

Младшая из сестер Кардашьян не уступает знаменитым родственницам в любви к пластическим операциям и сейчас уже мало похожа на милую девушку со школьного выпускного. Зато эффектная и яркая.

5. Мерьем Узерли

Мерьем очень идет новый образ, но длинные волосы были ее изюминкой. Интересно, что бы сказал султан Сулейман о ее новом стиле?

4. Ани Лорак

Стоит мельком взглянуть на эти две фотографии, чтобы понять, насколько сильно изменилась Ани Лорак за короткое время. Хищный взгляд и томная улыбка делают ее взрослее, но не все поклонники довольны переменами во внешности певицы.

3. Хайди Монтаг

Звезда реалити-шоу «Голливудские холмы» в ноябре 2009 года сделала 10 пластических операций за один день. Смело, что тут скажешь.

2. Нюша

Нюша недавно удалила фирменную родинку над губой. По словам певицы, образование начало расти, и Нюша приняла решение избавиться от него.

1. Игги Азалия

Игги Азалия была такой милой до пластических операций, а сейчас она взрослая и красивая представительница американского хип-хопа.

Бонус: Лариса Гузеева

Знаменитая телеведущая всегда была брюнеткой, но в 2019 году решила изменить привычному образу, а спустя время вернулась к родному темному.