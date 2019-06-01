В Алена Делона влюблены целые поколения женщин со всего мира. Но сам актер отдал свое сердце животным

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Недавно 83-летний Ален Делон получил почетную «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля. Легендарный актер не смог сдержать слез и сказал, что этот момент — яркая точка в его карьере и жизни. Француз, в чертах лица которого до сих пор можно узнать всех красавчиков, которых он сыграл, прощался с миллионами преданных поклонников.

Мы в AdMe.ru смотрели трогательное выступление Алена в Каннах и захотели рассказать вам историю его жизни. Кстати, в ней больше всего поражает даже не талант и популярность Делона у женщин, а искренняя любовь знаменитости к животным.

Колбасник, который стал новым Джеймсом Дином

Ален Делон родился 8 ноября 1935 года в пригороде Парижа. Его папа управлял кинозалом, а мама была фармацевтом. Когда мальчику было 3 года, родители развелись, вскоре мама снова вышла замуж — на этот раз за владельца колбасной лавки. Ален должен был помогать отчиму и планировал тоже стать колбасником. Все изменила случайная афиша об учебе на летчиков-испытателей. Мечта о небе помогла ему избежать уготованной рутины. Летчиком Делон не стал, но пошел служить и смог поработать матросом. Об актерстве парень не думал, отправить фото в киностудии ему посоветовали друзья.

Как ни странно, продюсеры не спешили предлагать Алену роли. «Вы слишком красивы», — объясняли они, опасаясь, что за незабываемой внешностью нет никакой глубины. Потенциал Делона разглядел американец Гарри Уилсон, который как раз искал нового Джеймса Дина.

Как актер Ален дебютировал в фильме «Когда вмешивается женщина» 1957 года. Режиссер картины Ива Аллегре дала новичку совет, который он вспоминает и сейчас: «Не играй, а живи. Смотри так, как смотришь, говори так, как говоришь, слушай так, как слушаешь. Делай все так, как делаешь. Будь собой».

Для того чтобы стать звездой, Делону и правда было достаточно показать настоящего себя.

Признание и любовь

«Все женщины были одержимы мной», — без тени смущения говорит француз. И это чистая правда. В Делона влюблялись сразу. Как простые зрительницы со всего мира, так и главные красавицы того времени.

Пожалуй, его история любви с Роми Шнайдер — одна из самых ярких в XX веке. Девушка, которую фанаты называли «австрийской булочкой», приехала во Францию, чтобы играть вместе с Аленом в фильме «Кристина». Он встретил ее в аэропорту с букетом красных роз. Симпатии с первого взгляда не было, напротив, в первые месяцы после знакомства двое не переносили друг друга. Но потом, как это часто бывает, неприязнь сменилась любовью. После съемок Делон предложил Шнайдер переехать к нему в Париж. Она согласилась.

Их чувства не выдержали испытания расстоянием и изменой, но актер считал Роми одной из двух главных женщин в своей жизни. Второй была актриса, модель и режиссер Мирей Дарк, с которой он познакомился на съемках фильма «Джеф» и был вместе 13 лет.

Верные друзья

Сейчас Ален Делон предпочитает не общество людей, а компанию 8 собак, которые живут в его поместье. Любовь к животным у актера с детства. В молодости он даже носил большие военные куртки, чтобы было удобнее согревать всех бездомных щенков, которых француз встречал на пути. Кошки и собаки напоминают ему детей, о которых нужно заботиться. К тому же они не смотрят на хозяина как на легенду мирового кинематографа, а видят в нем просто друга. «Они совсем как люди, только обладают меньшим числом недостатков», — уверен любимец миллионов.

Ален не жалеет денег на то, чтобы помочь братьям нашим меньшим. Однажды Делон даже вызвал вертолет, чтобы доставить больную кошку к своему парижскому ветеринару. Примечателен и случай 2009 года, когда актер использовал все свое влияние, чтобы добиться суда над подростками, которые издевались над собакой. Француз выступает за то, чтобы была введена должность адвоката для животных, ведь они не могут сами за себя постоять. Сейчас Ален содержит 5 питомников для бездомных кошек и собак.

На территории поместья знаменитости находится кладбище, где похоронены все 35 животных, которые были у Делона. В своем завещании Ален попросил похоронить его на этом же месте. Однажды у актера спросили, кем он хочет быть в следующей жизни. Француз ответил: «Собакой Алена Делона».