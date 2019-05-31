Создатели «Фантастических тварей» объявили дату релиза третьей части. А пока разберем 6 фатальных ошибок второй

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В прошлом месяце студия Warner Bros. объявила о том, что третья часть «Фантастических тварей» выйдет в прокат в ноябре 2021 года. Ее с нетерпением ждут фанаты, особенно в свете того, что фильм «Преступления Грин-де-Вальда» стал огромным разочарованием как минимум для половины зрителей. К сожалению, Джоан Роулинг не справилась с ролью сценариста, и лента сильно уступает ее же адаптированным книгам.

Редакция AdMe.ru вдогонку новости о релизе решила выступить в роли строгого зрителя. При помощи сайтов Rotten Tomatoes и Metacritic мы вспомнили основные промашки франшизы, которые вызвали немало вопросов к столь ожидаемой премьере. Присоединяйтесь к разбору! (Осторожно, спойлеры!)

1. В фильме много лишних персонажей

Наверное, самая заметная проблема фильма — это множество персонажей, среди которых в конечном итоге теряются и сюжет, и зритель, и интрига... Объективно фильм ничего не потерял бы без: Куинни и Ковальски. Хотя в первой части это была очаровательная пара, во второй персонажи смяты.

Хотя в первой части это была очаровательная пара, во второй персонажи смяты. Нагайны. Хотя ее появление и эффектно, сюжету она не нужна. Она ничего не делает весь фильм, да и сочувствовать ей сложно, ведь именно она спустя десятилетия убьет Северуса.

Хотя ее появление и эффектно, сюжету она не нужна. Она ничего не делает весь фильм, да и сочувствовать ей сложно, ведь именно она спустя десятилетия убьет Северуса. Юсуфа. Мало кто вообще после фильма понял, кем был этот человек, что и зачем он делал, откуда появился...

Мало кто вообще после фильма понял, кем был этот человек, что и зачем он делал, откуда появился... Николаса Фламеля. Персонаж вызывает смешанные чувства: с одной стороны, приятно слышать знакомое имя. С другой — он ничего не делает весь фильм, только произносит одно заклинание, которое могли произнести и мракоборцы.

Персонаж вызывает смешанные чувства: с одной стороны, приятно слышать знакомое имя. С другой — он ничего не делает весь фильм, только произносит одно заклинание, которое могли произнести и мракоборцы. Няни Литы. Совершенно непонятно, зачем этот персонаж в фильме.

Совершенно непонятно, зачем этот персонаж в фильме. Тесея Саламандера. Приятно увидеть знакомое лицо, но он никак не влияет на сюжет.

2. В картине переизбыток скучных любовных линий

Лита Лестрейндж и Тесей . Тепла в их отношениях не видно, даже ее финальное «я тебя люблю» оставляет открытым вопрос, кому из братьев она это сказала.

. Тепла в их отношениях не видно, даже ее финальное «я тебя люблю» оставляет открытым вопрос, кому из братьев она это сказала. Куинни и Якоб могли стать любимой парой фанатов, но за весь фильм у них всего несколько общих сцен. Добавить к этому глупое, истеричное поведение Куинни — и все, романтическое настроение улетучивается.

могли стать любимой парой фанатов, но за весь фильм у них всего несколько общих сцен. Добавить к этому глупое, истеричное поведение Куинни — и все, романтическое настроение улетучивается. Ньют и Тина — самая скучная пара века. Она ведет себя как учительница младших классов, он вообще предпочитает общаться с животными.

— самая скучная пара века. Она ведет себя как учительница младших классов, он вообще предпочитает общаться с животными. Криденс и Нагайна. Как эти двое познакомились, почему влюбились, планируют ли совместное будущее — все это остается за кадром. Плюс Криденс спокойно бросает любимую женщину, чтобы пойти за маньяком-психопатом, который к тому же один раз его уже использовал и предал.

Дамблдор и Грин-де-Вальд. Довольно важная романтическая часть франшизы упоминается как бы вскользь, оставляя недоумение: почему, если в фильм включили гомосексуальную связь, о ней не говорят открыто?

3. Многие персонажи ведут себя глупо

Куинни. Она отбирает у любимого человека свободу воли. Она без спроса читает мысли близких. Но главный вопрос — почему она поверила Грин-де-Вальду? Не понимает, что ей не позволят выйти замуж за маггла в идеальном мире магов?

Она отбирает у любимого человека свободу воли. Она без спроса читает мысли близких. Но главный вопрос — почему она поверила Грин-де-Вальду? Не понимает, что ей не позволят выйти замуж за маггла в идеальном мире магов? Библиотекарь архива. Она пропустила в засекреченные архивы пособника Геллерта, потом Ньюта. Но когда в архив идет Лита за собственными документами, она тут же врывается туда с матаготами.

Она пропустила в засекреченные архивы пособника Геллерта, потом Ньюта. Но когда в архив идет Лита за собственными документами, она тут же врывается туда с матаготами. Окружение Лестрейнджа. Это же просто ужасно: белый аристократ просто увозит, как вещь, чернокожую женщину и насильно женит на себе. И это никого не смутило?

4. Ньют и его твари будто бы совсем и не нужны фильму

В фильме мало фантастических тварей. Первая часть показала, что их можно использовать даже круче заклинаний, а вот второй их катастрофически не хватает. Ньют хорош как главный герой, но сюжет он совсем не двигает и приносит скорее больше вреда, нежели пользы. Если в двух словах, за весь фильм он просто отказывается помочь и Министерству, и Дамблдору; пытается спасти Тину и сам попадается; бездействует, когда Куинни и Криденс переходят на сторону зла. Складывается впечатление, что и он сам, и его твари нужны лишь для оправдания названия.

5. В сценарии много несостыковок

Вот что заметили наблюдательные фанаты: Макгонагалл, по подсчетам фанатов, родилась в 1935 году и уж никак не могла преподавать в 1920-х годах.

по подсчетам фанатов, году и уж никак не могла преподавать в 1920-х годах. К овальски помнит все после заклятия, стирающего память.

после заклятия, стирающего память. В канонической версии Нагайна была просто змеей , а не маледиктусом.

, а не маледиктусом. В Хогвартсе нельзя было трансгрессировать, это сделано для безопасности учеников. Видимо, в прошлом веке о безопасности не так заботились.

это сделано для безопасности учеников. Видимо, в прошлом веке о безопасности не так заботились. Родители Дамблдора умерли раньше, чем родился Криденс.

Никто даже не пытается скрыться от маглов. В первом фильме это было действительно важно. Но во втором герои спокойно трансгрессируют, где хотят, насылают ураганы, а над Парижем летают синие драконы. Французы настолько более расслабленные, чем американцы?

В первом фильме это было действительно важно. Но во втором герои спокойно трансгрессируют, где хотят, насылают ураганы, а над Парижем летают синие драконы. Французы настолько более расслабленные, чем американцы? Сценарист злоупотребляет оборотным зельем. В фильме его используют трижды: во время побега злодея, визита Ньюта в Министерство и при изъятии документов Лестрейнджей. Но почему представители закона не проверяют его использование? Почему в Министерстве нет какого-то маячка, который сигнализировал бы о попытке обмана?

В фильме его используют трижды: во время побега злодея, визита Ньюта в Министерство и при изъятии документов Лестрейнджей. Но почему представители закона не проверяют его использование? Почему в Министерстве нет какого-то маячка, который сигнализировал бы о попытке обмана? Побег Грин-де-Вальда выглядит эффектно, но неубедительно. Почему его перевозят в ненадежной карете? Почему Абернети вообще имеет доступ к Геллерту, да еще в роли охранника? Почему в качестве охраны выступают несколько человек в карете и совершенно бесполезный кортеж на метлах?

Хотя некоторые моменты можно простить и даже посмеяться над ними. Например, посмотрите, как сильно за 10 лет жизнь потрепала профессора Дамблдора.

6. Самая необъяснимая часть фильма — это финал

Самая эффектная визуальная сцена и, увы, одна из самых слабых в логическом плане. Вот несколько вопросов, которые так и хочется задать: Почему мракоборцы не разгоняют толпу? Здесь находится сбежавший опасный преступник, его нужно схватить любой ценой. А каждый, кто попытается мешать мракоборцам, тоже должен быть арестован. Но вместо этого они дают толпе дослушать речь, проникнуться идеями Грин-де-Вальда, а уже потом пытаются что-то делать.

Здесь находится сбежавший опасный преступник, его нужно схватить любой ценой. А каждый, кто попытается мешать мракоборцам, тоже должен быть арестован. Но вместо этого они дают толпе дослушать речь, проникнуться идеями Грин-де-Вальда, а уже потом пытаются что-то делать. Зачем убили рыжую сторонницу Грин-де-Вальда? Она не совершила преступления, просто пришла послушать. К тому же во вселенной Гарри Поттера есть множество заклинаний, которые могут обезоружить, связать, обезвредить... Но ее сразу же убили.

Она не совершила преступления, просто пришла послушать. К тому же во вселенной Гарри Поттера есть множество заклинаний, которые могут обезоружить, связать, обезвредить... Но ее сразу же убили. Зачем Лита напала на Грин-де-Вальда? Ведь она должна понимать, что вряд ли одолеет сильнейшего мага с Бузинной палочкой и кучей сторонников под рукой. Что это было? Оригинальное самоубийство из-за чувства вины?

Ведь она должна понимать, что вряд ли одолеет сильнейшего мага с Бузинной палочкой и кучей сторонников под рукой. Что это было? Оригинальное самоубийство из-за чувства вины? В чем вообще преступления Грин-де-Вальда? За весь фильм главный злодей убил одну семью (и то не сам) и полуэльфа, плюс охрану во время побега. В конце ленты погибло несколько мракоборцев, но даже это не оправдывает громкого названия.

Правда, есть 3 пункта, за которые стоит отдать должное фильму

Красота. Действие перенесено во Францию, что позволяет зрителям увидеть, как живет европейский магический мир. Будем надеяться, остальные фильмы продолжат эту приятную традицию.

Действие перенесено во Францию, что позволяет зрителям увидеть, как живет европейский магический мир. Будем надеяться, остальные фильмы продолжат эту приятную традицию. Спецэффекты. Благодаря им в фильме много эффектных, завораживающих сцен, запоминающихся надолго, например момент, когда Грин-де-Вальд призывает сторонников.

Благодаря им в фильме много эффектных, завораживающих сцен, запоминающихся надолго, например момент, когда Грин-де-Вальд призывает сторонников. Актеры. Сложно представить на месте молодого Дамблдора кого-то, кроме Джуда Лоу, пускай даже он со временем сменит элегантные костюмы на странные фиолетовые мантии. Удалась ли Джонни Деппу роль злодея, можно обсуждать долго, но в любом случае приятно увидеть любимого актера за рамками образа Джека Воробья.