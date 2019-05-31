Создатели «Фантастических тварей» объявили дату релиза третьей части. А пока разберем 6 фатальных ошибок второй
В прошлом месяце студия Warner Bros. объявила о том, что третья часть «Фантастических тварей» выйдет в прокат в ноябре 2021 года. Ее с нетерпением ждут фанаты, особенно в свете того, что фильм «Преступления Грин-де-Вальда» стал огромным разочарованием как минимум для половины зрителей. К сожалению, Джоан Роулинг не справилась с ролью сценариста, и лента сильно уступает ее же адаптированным книгам.
Редакция AdMe.ru вдогонку новости о релизе решила выступить в роли строгого зрителя. При помощи сайтов Rotten Tomatoes и Metacritic мы вспомнили основные промашки франшизы, которые вызвали немало вопросов к столь ожидаемой премьере. Присоединяйтесь к разбору! (Осторожно, спойлеры!)
1. В фильме много лишних персонажей
Наверное, самая заметная проблема фильма — это множество персонажей, среди которых в конечном итоге теряются и сюжет, и зритель, и интрига... Объективно фильм ничего не потерял бы без:
- Куинни и Ковальски. Хотя в первой части это была очаровательная пара, во второй персонажи смяты.
- Нагайны. Хотя ее появление и эффектно, сюжету она не нужна. Она ничего не делает весь фильм, да и сочувствовать ей сложно, ведь именно она спустя десятилетия убьет Северуса.
- Юсуфа. Мало кто вообще после фильма понял, кем был этот человек, что и зачем он делал, откуда появился...
- Николаса Фламеля. Персонаж вызывает смешанные чувства: с одной стороны, приятно слышать знакомое имя. С другой — он ничего не делает весь фильм, только произносит одно заклинание, которое могли произнести и мракоборцы.
- Няни Литы. Совершенно непонятно, зачем этот персонаж в фильме.
- Тесея Саламандера. Приятно увидеть знакомое лицо, но он никак не влияет на сюжет.
2. В картине переизбыток скучных любовных линий
- Лита Лестрейндж и Тесей. Тепла в их отношениях не видно, даже ее финальное «я тебя люблю» оставляет открытым вопрос, кому из братьев она это сказала.
- Куинни и Якоб могли стать любимой парой фанатов, но за весь фильм у них всего несколько общих сцен. Добавить к этому глупое, истеричное поведение Куинни — и все, романтическое настроение улетучивается.
- Ньют и Тина — самая скучная пара века. Она ведет себя как учительница младших классов, он вообще предпочитает общаться с животными.
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Криденс и Нагайна. Как эти двое познакомились, почему влюбились, планируют ли совместное будущее — все это остается за кадром. Плюс Криденс спокойно бросает любимую женщину, чтобы пойти за маньяком-психопатом, который к тому же один раз его уже использовал и предал.
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Дамблдор и Грин-де-Вальд. Довольно важная романтическая часть франшизы упоминается как бы вскользь, оставляя недоумение: почему, если в фильм включили гомосексуальную связь, о ней не говорят открыто?
3. Многие персонажи ведут себя глупо
- Куинни. Она отбирает у любимого человека свободу воли. Она без спроса читает мысли близких. Но главный вопрос — почему она поверила Грин-де-Вальду? Не понимает, что ей не позволят выйти замуж за маггла в идеальном мире магов?
- Библиотекарь архива. Она пропустила в засекреченные архивы пособника Геллерта, потом Ньюта. Но когда в архив идет Лита за собственными документами, она тут же врывается туда с матаготами.
- Окружение Лестрейнджа. Это же просто ужасно: белый аристократ просто увозит, как вещь, чернокожую женщину и насильно женит на себе. И это никого не смутило?
4. Ньют и его твари будто бы совсем и не нужны фильму
В фильме мало фантастических тварей. Первая часть показала, что их можно использовать даже круче заклинаний, а вот второй их катастрофически не хватает.
Ньют хорош как главный герой, но сюжет он совсем не двигает и приносит скорее больше вреда, нежели пользы. Если в двух словах, за весь фильм он просто отказывается помочь и Министерству, и Дамблдору; пытается спасти Тину и сам попадается; бездействует, когда Куинни и Криденс переходят на сторону зла. Складывается впечатление, что и он сам, и его твари нужны лишь для оправдания названия.
5. В сценарии много несостыковок
Вот что заметили наблюдательные фанаты:
- Макгонагалл, по подсчетам фанатов, родилась в 1935 году и уж никак не могла преподавать в 1920-х годах.
- Ковальски помнит все после заклятия, стирающего память.
- В канонической версии Нагайна была просто змеей, а не маледиктусом.
- В Хогвартсе нельзя было трансгрессировать, это сделано для безопасности учеников. Видимо, в прошлом веке о безопасности не так заботились.
- Родители Дамблдора умерли раньше, чем родился Криденс.
- Никто даже не пытается скрыться от маглов. В первом фильме это было действительно важно. Но во втором герои спокойно трансгрессируют, где хотят, насылают ураганы, а над Парижем летают синие драконы. Французы настолько более расслабленные, чем американцы?
- Сценарист злоупотребляет оборотным зельем. В фильме его используют трижды: во время побега злодея, визита Ньюта в Министерство и при изъятии документов Лестрейнджей. Но почему представители закона не проверяют его использование? Почему в Министерстве нет какого-то маячка, который сигнализировал бы о попытке обмана?
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Побег Грин-де-Вальда выглядит эффектно, но неубедительно. Почему его перевозят в ненадежной карете? Почему Абернети вообще имеет доступ к Геллерту, да еще в роли охранника? Почему в качестве охраны выступают несколько человек в карете и совершенно бесполезный кортеж на метлах?
Хотя некоторые моменты можно простить и даже посмеяться над ними. Например, посмотрите, как сильно за 10 лет жизнь потрепала профессора Дамблдора.
© Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald / Warner Bros. © Harry Potter and the Order of the Phoenix / Warner Bros.
6. Самая необъяснимая часть фильма — это финал
Самая эффектная визуальная сцена и, увы, одна из самых слабых в логическом плане. Вот несколько вопросов, которые так и хочется задать:
- Почему мракоборцы не разгоняют толпу? Здесь находится сбежавший опасный преступник, его нужно схватить любой ценой. А каждый, кто попытается мешать мракоборцам, тоже должен быть арестован. Но вместо этого они дают толпе дослушать речь, проникнуться идеями Грин-де-Вальда, а уже потом пытаются что-то делать.
- Зачем убили рыжую сторонницу Грин-де-Вальда? Она не совершила преступления, просто пришла послушать. К тому же во вселенной Гарри Поттера есть множество заклинаний, которые могут обезоружить, связать, обезвредить... Но ее сразу же убили.
- Зачем Лита напала на Грин-де-Вальда? Ведь она должна понимать, что вряд ли одолеет сильнейшего мага с Бузинной палочкой и кучей сторонников под рукой. Что это было? Оригинальное самоубийство из-за чувства вины?
- В чем вообще преступления Грин-де-Вальда? За весь фильм главный злодей убил одну семью (и то не сам) и полуэльфа, плюс охрану во время побега. В конце ленты погибло несколько мракоборцев, но даже это не оправдывает громкого названия.
Правда, есть 3 пункта, за которые стоит отдать должное фильму
- Красота. Действие перенесено во Францию, что позволяет зрителям увидеть, как живет европейский магический мир. Будем надеяться, остальные фильмы продолжат эту приятную традицию.
- Спецэффекты. Благодаря им в фильме много эффектных, завораживающих сцен, запоминающихся надолго, например момент, когда Грин-де-Вальд призывает сторонников.
- Актеры. Сложно представить на месте молодого Дамблдора кого-то, кроме Джуда Лоу, пускай даже он со временем сменит элегантные костюмы на странные фиолетовые мантии. Удалась ли Джонни Деппу роль злодея, можно обсуждать долго, но в любом случае приятно увидеть любимого актера за рамками образа Джека Воробья.
А что вам понравилось или не понравилось в фильме?