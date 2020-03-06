Сколько получают актеры популярных сериалов за съемки в одном эпизоде

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Самым высокооплачиваемым актером ушедшего года был признан Дуэйн «Скала» Джонсон. Он заработал $ 89,4 млн. Основным доходом знаменитости стал сериал «Футболист», который приносит Скале по $ 700 тыс. за эпизод. Неудивительно, что съемки в сериалах становятся все более популярными среди актеров, а их гонорары растут от серии к серии.

Мы в AdMe.ru узнали, сколько зарабатывают звезды за съемки в популярных сериалах. А в качестве бонуса вас ждет информация о новом эпизоде культового сериала «Друзья».

1. Милли Бобби Браун, «Очень странные дела»

За роль Одиннадцать в сериале «Очень странные дела» Милли Бобби Браун получила $ 350 тыс. за эпизод. Несмотря на то что ее гонорар один из самых маленьких в этом списке, надо помнить, что актрисе 15 лет. Ее коллега Вайнона Райдер получает аналогичную зарплату, несмотря на все заслуги.

2. Генри Кавилл, «Ведьмак»

Генри Кавилл за главную роль в сериале «Ведьмак» получает по $ 400 тыс. за каждый эпизод. К съемкам Кавилл долго и тщательно готовился. Чтобы безупречно выглядеть в кадре, он много тренировался и за 2 дня до съемок перестал пить воду. Рабочий день актера длился 12 часов, еще 2 часа уходило на грим. Второй сезон «Ведьмака» запланирован на 2021 год, в нем будет 8 серий по 60 минут.

3. Элизабет Мосс, «Рассказ служанки»

Экранизация романа «Рассказ служанки» стала популярной в одно мгновение и принесла «Золотой глобус» исполнительнице главной роли Элизабет Мосс. Актриса может похвастаться одной из самых высоких зарплат среди звезд сериалов. Ее гонорар составляет $ 1 млн за эпизод. «Рассказ служанки» был хорошо воспринят зрителями и критиками, поэтому в скором времени на экраны выйдет 4-й сезон.

4. Николь Кидман, «Большая маленькая ложь»

Премьера мини-сериала «Большая маленькая ложь» состоялась в 2017 году, а 2-й сезон вышел спустя 2 года. Изначально гонорар Николь Кидман составлял $ 350 тыс. за серию. Но популярность сериала росла, росла и зарплата актрисы. Сейчас за съемочный день Кидман зарабатывает $ 1 млн.

5. Джулия Робертс, «Возвращение домой»

Создатели веб-сериала «Возвращение домой» платят Джулии Робертс по $ 650 тыс. за один эпизод. Актриса играет роль психолога, работающего в центре поддержки военнослужащих. Сериал был тепло принят зрителями, поэтому его было решено продлить еще на один сезон.

6. Норман Ридус, «Ходячие мертвецы»

Норман Ридус входит в число самых высокооплачиваемых актеров сериала «Ходячие мертвецы», ему платят $ 1 млн за каждую серию. Гонорар Ридуса повышался от сезона к сезону. Изначально он получал $ 90 тыс. за эпизод. Но известность сериала росла, а с ней выросли и зарплаты ведущих актеров.

7. Дженнифер Энистон, «Утреннее шоу»

Премьера нового сериала «Утреннее шоу» состоялось 1 ноября 2019 года. Главную роль популярной ведущей новостной программы играет Дженнифер Энистон. Она получает по $ 1,25 млн за серию. У ее партнерши по шоу Риз Уизерспун аналогичная зарплата. К слову, Энистон не привыкать к высоким гонорарам в сериалах. Примерно такую же сумму она получала за участие в последних эпизодах сериала «Друзья».

8. Кей Джей Апа, «Ривердэйл»

Молодой начинающий актер Кей Джей Апа проснулся мировой знаменитостью после съемок в «Ривердэйле». Он сыграл главную роль учащегося средней школы, который вместе с друзьями попадает в водоворот таинственных событий. Гонорар ведущих актеров сериала, в том числе и Апы, составил $ 40 тыс.

9. Юэль Киннаман, «Видоизмененный углерод»

Шведский актер Юэль Киннаман получает за одну серию «Видоизмененного углерода» $ 350 тыс. Научно-фантастический сериал рассказывает о мире в XXVII веке, в котором появилась возможность перемещать человеческое сознание из одного тела в другое. Премьера 2-го сезона сериала прошла 27 февраля 2020 года.

10. Дэвид Теннант, «Благие знамения»

Сериал «Благие знамения» снят по одноименному роману Терри Пратчетта и Нила Геймана. Одну из главных ролей, демона Кроули, сыграл шотландский актер Дэвид Теннант. Сообщалось, что за съемки в одной серии «Благих знамений» Теннанту платили $ 250 тыс.

Бонус: новая серия «Друзей»

Ожидается, что сайт стримингового видео HBO Max выпустит новую серию легендарного ситкома «Друзья» спустя 25 лет после выхода последнего эпизода. После длительных и сложных переговоров актеры вновь соберутся вместе. За съемки в сериале каждому заплатят от $ 3 до $ 4 млн.