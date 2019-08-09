Посмотрите на актеров, которым Тарантино доверил роли легенд старого Голливуда

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«Однажды в... Голливуде» — один из самых ожидаемых фильмов этого лета. В своей новой ленте Квентин Тарантино показывает зрителям 1969 год — закат золотого века кино. Главными героями картины становятся Рик Далтон (Леонардо Ди Каприо) и его дублер Клифф Бут (Брэд Питт). Эти парни пытаются найти себя в быстро меняющемся мире.

AdMe.ru уверен, что не последнюю роль в успехе фильма сыграла историческая правдоподобность. Именно поэтому мы решили обратить внимание на современных актеров, которым удалось так талантливо передать дух 60-х годов. И, кстати, дочитайте статью до конца, ведь в бонусе мы расскажем о живой легенде классического кино, которая появляется в фильме «Однажды в... Голливуде».

1. Марго Робби — Шэрон Тейт

Марго Робби досталась роль второй жены Романа Полански Шэрон Тейт. Последняя была талантливой актрисой и моделью, но, к сожалению, большую известность приобрела после трагической смерти. Шэрон убила преступная коммуна Чарльза Мэнсона.

2. Майк Мо — Брюс Ли

Хоть роль Майка Мо в фильме Квентина Тарантино и эпизодическая, зато одна из самых ярких. Сам актер признался, что сначала был разочарован тем, как режиссер представил в картине великого мастера боевых искусств, но потом понял, что именно такой образ Брюса Ли важен для развития сюжета.

3. Люк Перри — Уэйн Мондер

Фильм «Однажды в... Голливуде» особенно важен для фанатов Люка Перри. Сыграть звезду телевестернов Уэйна Мондера Дилан из сериала «Беверли-Хиллз, 90210» успел незадолго до своей смерти в марте этого года.

4. Тимоти Олифант — Джеймс Стэйси

В Джеймса Стэйси, которого многие запомнили после главной роли в вестерне «Лансье», перевоплотился Тимоти Олифант.

5. Дэмиэн Льюис — Стив Маккуин

Стив Маккуин — один из главных американских актеров золотого века Голливуда. Сыграть его доверили Дэмиэну Льюису.

6. Рафаль Заверуха — Роман Полански

31-летнему поляку Рафалю Заверухе идеально подошла роль режиссера Романа Полански. До этого фильма о Рафале слышали немногие, но после сьемок у Тарантино у парня точно не будет проблем с новыми ролями.

7. Дэймон Херриман — Чарльз Мэнсон

Чарльз Мэнсон — едва ли не самый опасный преступник в американской истории. Он стал главным антигероем ленты «Однажды в... Голливуде». Мэнсона сыграл 49-летний австралиец Дэймон Херриман.

8. Дакота Фэннинг — Линетт «Сквики» Фромм

Линетт «Сквики» Фромм — член «семьи» Чарльза Мэнсона. Эта хрупкая девушка готовила покушение на президента США Джеральда Форда в 1975 году и была приговорена к пожизненному лишению свободы. В новом фильме преступницу сыграла Дакота Фэннинг.

9. Брэд Питт (Клифф Бут) — Хэл Нидэм

Героя Брэда Питта Клиффа Бута на самом деле не существовало. Зато существовал легендарный каскадер Хэл Нидэм, чья история вдохновила создателей фильма «Однажды в... Голливуде». Нидэм выполнял опасные трюки в 310 фильмах и 4 500 телевизионных эпизодах. Пожалуй, самая безумная его выходка — прыжок с 10-метрвого выступа на движущийся дилижанс.

10. Леонардо Ди Каприо (Рик Далтон) — Тай Хардин

Рик Далтон — тоже вымышленный персонаж, на его создание режиссера вдохновил образ Тая Хардина. Хардин был звездой вестернов, прославился после главной роли в сериале «Бронко».

Бонус: Бренда Ваккаро

В ленте Тарантино есть и настоящая звезда классического кино — американская актриса Бренда Ваккаро. Ее карьера началась с драмы «Полуночный ковбой» в 1969 году. Также Бренду можно увидеть в картинах «Одного раза мало», «Аэропорт 77», «Супердевушка», «У зеркала два лица» и многих других.