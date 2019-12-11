15 звездных половинок, между которыми чувствуется настоящая искра

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Знаменитости тоже люди, и ничто человеческое им не чуждо. Кто-то бесконечно ищет того самого или ту самую, кто-то счастлив в браке десятилетиями, а кто-то лишь недавно обрел свое личное счастье. Многие герои нашей подборки имели печальный опыт не сложившихся отношений в прошлом, однако нашли в себе силы попробовать снова.

AdMe.ru скрупулезно выискивал знаменитые пары, которые только вступят (или недавно вступили) в официальные отношения — и между ними бушуют страсти в полную силу.

Софи Тернер и Джо Джонас

23-летняя актриса и 29-летний певец тайно расписались в мае этого года, сбежав в Лас-Вегас. Но в июле пара устроила романтическое торжество во Франции.

Зои Кравиц и Карл Глусман

Парочка тоже тайно расписалась в мае. Пышное торжество, уже для всех, устроили в центре Парижа, в доме отца невесты, музыканта Ленни Кравица.

Хайди Клум и Том Каулитц

Одна из самых шикарных женщин мира, 1 июня отметившая 45-летие, в спутники жизни выбрала 28-летнего музыканта из группы Tokio Hotel Тома Каулитца.

Джастин Бибер и Хейли Бибер (Болдуин)

Певец и его избранница, год назад зарегистрировавшие свои отношения, обвенчались в церкви лишь в этом году, устроив шикарное торжество в роскошном отеле Южной Каролины.

Джуд Лоу и Филиппа Коан

Актер со своей подругой встречались 4 года, до того как решиться на серьезный шаг. Пара расписалась 30 апреля.

Орландо Блум и Кэти Перри

Хотя влюбленные открыто говорили о своих отношениях с 2016 года, свадебная церемония состоялась лишь недавно. Актер сделал предложение поп-звезде в День святого Валентина.

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес

Звезда MLB Алекс Родригес 6 месяцев продумывал, как сделать предложение своей знаменитой партнерше, и конечно такие старания вознаградились успехом. Пара объявила о помолвке.

Крис Прэтт и Кэтрин Шварценеггер

Только Звездный Лорд не побоялся сделать предложение дочери легендарного Железного Арни, на которое та ответила согласием. Пара была знакома менее года, однако что такое время для настоящих чувств?

Дженнифер Лоуренс и Кук Марони

Дженнифер не пожелала делать свою свадьбу с директором художественной галереи Куком Марони достоянием общественности: ни одна фотография звезды в свадебном платье не просочилась в прессу.

Скарлетт Йоханссон и Колин Джост

Роскошная красавица объявила о помолвке с американским комиком, актером и писателем Колином Джостом. Этот брак станет третьим для нее и первым для него.

Хоакин Феникс и Руни Мара

Необычная пара образовалась после совместной работы над фильмом «Мария Магдалина». Далее последовало много общих проектов и радостная новость о помолвке.

Кейли Куоко и Карл Кук

Кейли и Карл обручились в день рождения девушки — 30 ноября. А расписались молодожены уже 1 июля.

Элизабет Олсен и Робби Арнетт

Звезда «Мстителей» Элизабет Олсен и фронтмен группы «Майло Грин» объявили о помолвке. Ради Робби Арнетта актриса разорвала отношения с актером Бойдом Холбруком.

Джона Хилл и Джанна Сантос

Парочка познакомилась летом 2018 года и уже этой осенью объявила о помолвке. Точная дата свадьбы еще не назначена.

Эмма Стоун и Дэйв Маккэри

4 декабря актриса и писатель-режиссер трогательно объявили о помолвке в своем инстаграме.