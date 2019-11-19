Посмотрите, какие неизвестные факты скрывают наши любимые мультфильмы

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А вы знали, что глава Pixar (а также режиссер студии Walt Disney Animation Studios) Джон Лассетер со своей командой аниматоров придумали идеи для мультфильмов «В поисках Немо», «Корпорация монстров» и «ВАЛЛ-И» на одном-единственном обеденном собрании в 1994 году? А все мультфильмы 90-х годов, созданные в Disney, относятся к периоду, названному «Ренессанс Диснея», так как в эти 10 лет заработок компании превысил $ 3,9 млрд? Да, сами по себе мультики способны поражать воображение, но еще увлекательнее узнавать про них что-то новенькое.