Посмотрите, какие неизвестные факты скрывают наши любимые мультфильмы
А вы знали, что глава Pixar (а также режиссер студии Walt Disney Animation Studios) Джон Лассетер со своей командой аниматоров придумали идеи для мультфильмов «В поисках Немо», «Корпорация монстров» и «ВАЛЛ-И» на одном-единственном обеденном собрании в 1994 году? А все мультфильмы 90-х годов, созданные в Disney, относятся к периоду, названному «Ренессанс Диснея», так как в эти 10 лет заработок компании превысил $ 3,9 млрд? Да, сами по себе мультики способны поражать воображение, но еще увлекательнее узнавать про них что-то новенькое.
Мы в AdMe.ru уверены, что после прочтения нашей статьи вам точно захочется пересмотреть любимые шедевры еще раз.
- Для большей правдоподобности мультика «Суперсемейка» (хотя куда уж больше) аниматоры студии Pixar абсолютно всем героям сделали улыбки на основе реальных моделей зубных слепков работников студии.
- В ленте «Лило и Стич» на шее Дэвида можно заметить тот же крюк, который появится через 14 лет у персонажа Мауи из анимационного фильма «Моана» .
- Сложно поверить, что производство мультфильма «Рапунцель: Запутанная история» ($ 260 млн) обошлось намного дороже, чем съемки фильма «Аватар» Джеймса Кэмерона ($ 237 млн). Кстати, «Рапунцель» является юбилейным, 50-м мультфильмом Disney.
- В мультфильме LEGO вы могли обратить внимание на персонажа, который пробовал заклеить трещину в своем шлеме суперклеем. Этот любопытный факт основан на реальном событии: компания LEGO выпустила партию бракованных человечков, шлемы которых постоянно трескались.
- Настоящее имя маленькой девочки Бу из «Корпорации монстров» — Мэри.
- Чтобы продвинуть свой новый мультик «Рататуй», Disney и Pixar хотели выпустить собственную линию вин, но проект свернули, после того как общественность взбунтовалась.
- Крайне негативно сказался выход мультика «В поисках Немо» на популяции рыб-клоунов. После показа картины эти рыбки стали настолько знаменитыми, что каждый захотел приобрести такого морского обитателя, и это чуть было не привело к исчезновению вида.
- Момент в мультфильме «Леди и Бродяга», когда Джим дарит своей жене шляпную коробку со щенком, автобиографичен. Именно так Уолт Дисней сделал рождественский подарок своей жене. Правда, из коробки выпрыгивал щенок чау-чау.
- Мы могли и не увидеть 2-ю часть «Истории игрушек», так как все материалы этого мультфильма были случайно уничтожены. И лишь по воле случая у аниматора Гэлина Сусмана оказалась копия на домашнем компьютере.
- Любопытная деталь из той же киновселенной. На глобусе, который стоит в комнате Энди, не Россия, а СССР.
- Образ главного героя из «Красавицы и Чудовища» художники создавали, вдохновившись львиной гривой, головой и бородкой буйвола, бровями гориллы, клыками дикого кабана, медвежьим телом и волчьими ногами. Из человеческого у Чудовища остались только глаза.
- А аниматоры мультфильма «Русалочка», для того чтобы достоверно передать движение волос Ариэль, наблюдали за астронавткой Салли Райд в невесомости.
- Когда на большие экраны вышел мультфильм «Принцесса и лягушка», около 50 детей попали в больницу с диагнозом «сальмонеллез». Как вы, наверное, догадались, они пошли искать заколдованных принцев, чтобы расколдовать их поцелуем.
- Имя робота ВАЛЛ-И из одноименного мультика — это аббревиатура. Главного героя назвали так в честь основателя студии Уолтера Элайаса Диснея (Walter Elias — WALL-E).
- Сложно поверить, что Ли Шанг из мультика «Мулан» обязан своей гибкостью и ловкостью Брюсу Уиллису. Именно с этого актера срисовывали движения возлюбленного главной героини.
- Имя принца Филиппа из мультика «Спящая красавица» было выбрано неслучайно. Его так назвали в честь герцога Эдинбургского, мужа королевы Елизаветы II.
А что нового узнали из статьи вы?
Фото на превью gettyimages, Sleeping Beauty / Walt Disney Productions