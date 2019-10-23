Посмотрите, какие актеры покоряли женские сердца в XX веке и какие звезды нам нравятся сейчас

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Американский институт киноискусства (American Film Institute) составил список выдающихся актеров прошлого века. Критики решили почтить звезд старых фильмов и напомнить нам: чтобы получить незабываемые впечатления, необязательно смотреть нашумевший блокбастер; магия кино спрятана в черно-белых лентах, которые снимали почти 100 лет назад.

AdMe.ru любит классические картины, а еще больше — талантливых актеров, которые исполняют в них главные роли. Поэтому мы решили рассказать вам о том, кто влюблял в себя всех женщин в эпоху мужественности. Дочитайте статью до конца, ведь в бонусе мы вспоминаем актеров, которые популярны сейчас.

18. Джеймс Дин

«Бунтарь без причины» Джеймс Дин стал кумиром целого поколения. Оценить талант этого красавчика можно в лентах «К востоку от рая» и «Гигант».

17. Кирк Дуглас

102-летнего Кирка Дугласа называют последним из ныне живущих актеров золотой эры Голливуда. Советуем посмотреть его фильмы «Жажда жизни», «Спартак» и «Тропы славы».

16. Орсон Уэллс

В большинстве фильмов («Гражданин Кейн», «Процесс», «Леди из Шанхая») Орсон Уэллс был не только актером, но и режиссером. Это только подтверждает известную истину: талантливый человек талантлив во всем.

15. Джин Келли

Актера, режиссера, певца, хореографа и сценариста Джина Келли полюбили после роли в мюзикле «Поющие под дождем». А вообще его фильмография насчитывает больше 30 картин.

14. Лоренс Оливье

В репертуаре актера театра и кино Лоренса Оливье были как пьесы Шекспира и античные драмы, так и современные произведения. Оценить его мастерство можно в лентах «Гамлет» и «Гордость и предубеждение».

13. Джон Уэйн

Джона Уэйна называют королем вестернов. Самые популярные фильмы с его участием — «Настоящее мужество» и «Дилижанс».

12. Грегори Пек

Грегори Пек — один из самых востребованных актеров середины прошлого века. За главную роль в драме «Убить пересмешника» ему вручили «Оскар».

11. Гэри Купер

Благодаря природной харизме и универсальной внешности Гэри Куперу удалось за 35 лет карьеры сыграть главные роли в 84 фильмах. Среди них — «Знакомьтесь, Джон Доу», «Прощай, оружие», «Человек с запада» и многие другие.

10. Чарли Чаплин

Чаплин не только придумал один из самых знаменитых образов в мировом кино — бродягу Чарли, но и сделал так, чтобы создание фильмов превратилось в настоящее искусство. Именно с такой формулировкой ему и вручили почетный «Оскар» в 1972 году. Зрителям полюбились его бессмертные комедии «Малыш», «Золотая лихорадка» и «Новые времена».

9. Спенсер Трейси

Спенсер Трейси — один из двух актеров в истории (второй — Том Хэнкс), получивших 2 раза подряд «Оскар» за лучшую мужскую роль. Эту высокую награду ему принесли фильмы «Отважные капитаны» и «Город мальчиков».

8. Джеймс Кэгни

7. Кларк Гейбл

Кларка Гейбла называют королем Голливуда. Его роль Ретта Батлера в фильме «Унесенные ветром» навсегда останется одной из самых знаковых в истории кино.

6. Генри Фонда

Карьера Генри Фонда началась с ролей на Бродвее. Но после съемок в драме «Гроздья гнева» ему удалось покорить и мир великого кинематографа.

5. Фред Астер

Фреда Астера считают одним из величайших мастеров музыкального жанра. Вместе с бессменной партнершей Джинджер Роджерс он сыграл в десятках фильмов. Лучшие среди этих картин — «Полет в Рио» и «Веселый развод».

4. Марлон Брандо

Биограф этого актера написал: «Существовал кинематограф до Брандо и после Брандо». Многочисленные фанаты звезды «Крестного отца» и «Трамвая „Желание“» с этим согласятся.

3. Джеймс Стюарт

Главным фильмом с участием Джеймса Стюарта считают романтическую комедию «Филадельфийская история». Также актера можно увидеть в детективе Хичкока «Окно во двор» и в картине Капры «Эта замечательная жизнь».

2. Кэри Грант

Кэри Грант — кинозвезда и настоящая икона попкультуры 40-60-х годов прошлого века. Он снялся в 72 фильмах, среди которых «Воспитание крошки», «Только у ангелов есть крылья» и «Шарада».

1. Хамфри Богарт

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5. Морган Фримен

4. Джек Николсон

Джек Николсон — один из величайших актеров в истории кино. Он был номинирован на премию «Оскар» рекордные 12 раз. Главной его ролью считают роль Рэндла Патрика Макмерфи в культовой драме «Пролетая над гнездом кукушки».

3. Филип Сеймур Хоффман

Филипа Сеймура Хоффмана называют одним из самых востребованных актеров первого десятилетия XXI века. Он снялся в более чем 60 фильмах, среди которых «Капоте» и «Мастер».

2. Леонардо Ди Каприо

Почти каждый фильм с участием Леонардо Ди Каприо становится хитом кинопроката. Но, пожалуй, ключевыми лентами в его карьере можно назвать романтичный «Титаник» и эпический вестерн «Выживший».

1. Дэниел Дэй-Льюис

Дэниел Дэй-Льюис — единственный актер в истории, который получил аж три «Оскара» за лучшую мужскую роль. Эта высокая награда досталась ему за фильмы «Моя левая нога», «Нефть» и «Линкольн».