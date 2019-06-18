Посмотрите, как выглядели 19 советских актеров в своих первых ролях
За свою блистательную карьеру советские актеры успевали сыграть в десятках, а то и в сотне фильмов. В основном мы помним их по самым ярких ролям и громким успехам. Но ведь были картины, с которых только-только начиналось восхождение звезд СССР на киноолимп. И посмотреть их довольно любопытно.
Мы в AdMe.ru вспомнили первые ленты, в которых появились любимые советские артисты, и сравнили их с самыми поздними появлениями актеров на экране.
1. Александр Абдулов
В картине 1973 года «Возле этих окон...» Александр Абдулов сыграл в эпизодах роль молодого моряка. Его имя даже не значится в титрах. В этом же году вышел фильм «Про Витю, про Машу и морскую пехоту» — здесь актер появился в роли десантника Козлова. А годом позже молодого красавца Абдулова взяли на главную роль в ленте «Вера и Федор». Режиссер Виталий Гоннов позже рассказывал, что пригласил студента Абдулова в свою картину, потому что тот был чертовски красив.
2. Ирина Алферова
Самым первым появлением в кадре для Ирины Алферовой стал эпизод в фильме «Серебряные трубы» (1970). А полноценный дебют состоялся в 1971-м, когда увидела свет короткометражка «Алексеич» — там 20-летняя актриса сыграла сельскую учительницу.
3. Олег Янковский
Олег Янковский в кино попал случайно. Однажды его театр был на гастролях во Львове. Янковский зашел в ресторан пообедать. А поодаль сидела съемочная группа фильма «Щит и меч»: они обсуждали, где же найти актера на роль Генриха Шварцкопфа.
Жена режиссера Владимира Басова вдруг увидела за столиком молодого актера и сказала мужу: «Вот сидит юноша с типичной арийской внешностью». Басов согласился, что юноша подошел бы идеально, но он, конечно, какой-нибудь физик или геолог. А вот где же найти актера с таким умным лицом?
Спустя некоторое время ассистентка Басова встретила Янковского на «Мосфильме» и узнала, что тот, к счастью, как раз таки актер.
4. Ирина Муравьева
© Страница жизни / Главная редакция литературно-драматических программ ЦТ © Китайская бабушка / Мосфильм
Ирина Муравьева в кино с 1972 года. Сперва она поучаствовала в нескольких фильмах-спектаклях. Один из первых — «Страница жизни». А в 1973 году Муравьева появилась в фильме «Письмо из юности» — сыграла работницу завода (но ее имя в титрах не было указано).
5. Михаил Пуговкин
В 1940 году Михаила Пуговкина заметил режиссер Григорий Рошаль и доверил актеру крошечную роль в своем фильме «Дело Артамоновых» — купца Степаши Барского, который пытается переплясать главного героя на свадьбе. Это и был дебют Пуговкина в кино.
6. Елена Проклова
Елена Проклова дебютировала в кино в 11 лет — сыграла роль Тани Нечаевой в картине «Звонят, откройте дверь». Ее дед был вторым режиссером на съемках этого фильма, и в его обязанности входил подбор актеров. Нужна была юная актриса на главную роль. Друг семьи, тоже кинематографист, предложил деду попробовать свою внучку. Тот категорически отказался. Тогда приятель втихомолку привел девочку к режиссеру, и тому она приглянулась.
7. Олег Табаков
Дебютом в кино для Олега Табакова стала роль Саши Комелева в ленте «Тугой узел». Молодой актер тогда учился на 3-м курсе Школы-студии МХАТ.
8. Вера Алентова
Вера Алентова окончила Школу-студию МХАТ в 1965 году. Тогда же состоялся и ее кинодебют в картине о летчиках ВВС «Дни летные». Молодая актриса сыграла в ней учительницу Лидию Федоровну.
9. Георгий Вицин
Считалось, что в 1940-е годы Георгий Вицин появился в эпизодах в 3 фильмах: первым был «Иван Грозный», вторым — «Здравствуй, Москва!», а затем — «Глинка». Правда, позже Вицин признавался своему биографу В. Цукерману, что режиссера «Ивана Грозного» Сергея Эйзенштейна он «в глаза не видел», а значит, и в фильме не играл. Дебютировал же он в эпизодической роли железнодорожника на станции в картине о Москве.
Как бы там ни было, но первая значимая роль актера — Николай Васильевич Гоголь в картинах «Белинский» (1951) и «Композитор Глинка» (1952).
10. Лия Ахеджакова
© Возвращение / Главная редакция лит-драматических программ / Дорогой мой человек / Форвард-Фильм / Студия Панорама / Студия Панорама
Дебютной для Лии Ахеджаковой была роль... мальчика. В фильме «Возвращение» (1968) она сыграла сына старшины Петю. Такая роль была не нова для актрисы: после окончания ГИТИСа ее распределили в ТЮЗ, где она много лет играла мальчиков, зверей и даже избушку на курьих ножках.
11. Владимир Высоцкий
Владимир Высоцкий впервые появился на экране в студенческие годы — в 1959 году он снялся в мелодраме Василия Ордынского «Сверстницы». Позже актер вспоминал, что сильно волновался во время съемок и однажды даже произнес реплику своего персонажа «с кавказским акцентом, высоким голосом и заикаясь».
12. Андрей Мягков
© Похождения зубного врача / Мосфильм © Ирония судьбы. Продолжение / Мосфильм / Первый канал / 20th Century Fox
В 1965 году Андрей Мягков успешно окончил Школу-студию МХАТ. В этом же году вышел фильм, в которой он сыграл главную роль, — «Похождения зубного врача». Эта картина стала дебютной для актера.
13. Леонид Куравлев
© Сегодня увольнения не будет / ВГИК / Центральная студия телевидения / Улицы разбитых фонарей-8 / Русское видео-фильм
В кино Леонид Куравлев дебютировал еще студентом, сыграв солдата Морозова в ленте «Сегодня увольнения не будет» (1959). В следующем году он сыграл матроса Камушкина в историко-революционном фильме «Мичман Панин» и параллельно принял участие в дипломной работе Василия Шукшина «Из Лебяжьего сообщают».
14. Алиса Фрейндлих
В 1955 году Алиса Фрейндлих исполнила эпизодические роли в фильмах «Неоконченная повесть» и «Таланты и поклонники», а в 1957 году появилась в кадре в качестве гимназистки в ленте «Бессмертная песня» (в титрах ее не указали). Первая полноценная роль — Зина Пичикова в фильме «Город зажигает огни» (1958).
15. Александр Збруев
Дебютом в кино для Александра Збруева была лента «Мой младший брат», которая вышла на экраны в 1962 году. Она стала первым успехом не только для Збруева, но также и для других блистательных актеров — Андрея Миронова и Олега Даля.
16. Андрей Миронов
В 1962 году состоялась премьера фильма с участием Андрея Миронова «А если это любовь?», но картина была негативно принята кинокритиками.
В том же году актер снялся в ленте «Мой младший брат» — можно сказать, что был первый значительный успех для восходящей звезды СССР.
17. Наталья Селезнева
Карьера актрисы Натальи Селезневой началась еще в детстве. В 6-летнем возрасте маленькая Наташа уже играла в спектакле Театра Советской армии. А через 2 года девочка получила свою первую роль в кино — Сашеньки в фильме «Алеша Птицын вырабатывает характер».
18. Евгений Леонов
До «Полосатого рейса», который прославил актера, был в жизни Евгения Леонова другой рейс — «Счастливый». Название фильма себя оправдало, ведь «Счастливый рейс» стал отправной точкой для кинокарьеры актера.
19. Олег Басилашвили
В 5 лет Олег Басилашвили появился в кадре знаменитого фильма с Фаиной Раневской — «Подкидыш». Он был просто мальчиком на велосипеде, и в титрах его даже не указали.
А первой взрослой ролью актера стала лента «Невеста» (1956).
А кто ваш любимый советский актер?