14 ремейков последних лет, которые зрители так и не простили создателям

Киноиндустрия регулярно пытается вдохнуть новую жизнь в успешные проекты прошлых лет с помощью ремейков. Иногда новые версии фильмов получаются настолько крутыми, что затмевают оригиналы. Но бывает и так, что зрители остаются недовольны перезапуском любимого кино и не могут скрыть разочарования.

Мы в AdMe.ru прислушались к пользователям, которые в пух и прах разнесли громкие ремейки последнего десятилетия.

Ангелы Чарли

Фильм «Ангелы Чарли» о 3 девушках, которые работают в детективном агентстве под началом некоего Чарли, вышел в 2000 году. Это была полнометражная версия сериала 70–80-х годов, но с уклоном в комедию. В 2019 году проект перезапустили с новыми лицами в качестве неуловимых «ангелов». Пытался увидеть в этом фильме плюсы, но безуспешно. «Ангелы Чарли» 2000-х были веселыми, дерзкими, игривыми. Столько нарядов и костюмов, персонажей и акцентов. А в новом фильме мне не понравился ни один из «ангелов». © smg-06397 / IMDb

Если вы полюбили «Ангелов Чарли» с Кэмерон Диас и прочими, то этот фильм вам, скорее всего, не понравится. Мы с женой очень ждали новую версию. Но остались разочарованы. Это ужасный фильм. © Leakage300 / IMDb

Грязные танцы

Картина «Грязные танцы» с момента своего выхода в 1987 году и по сей день остается культовой историей любви, дополненной зажигательными танцами. Патрик Суэйзи и Дженнифер Грей прочно обосновались в списках ярчайших пар мирового кинематографа. Спустя 30 лет вышел трехчасовой телевизионный ремейк, который не оценили ни зрители, ни критики. Это худший ремейк на свете! Сначала я даже подумал, что это пародия, и до сих пор не уверен, что это не так. Отсутствует не только магия, отсутствует вся история любви. Это кошмар, извините. Я люблю оригинальные «Грязные танцы» 80-х, но эта версия просто ужасна... © topsi91 / IMDb

Я, наверное, минут 10–15 смотрел, но уже думал, что это ужас. Сделайте себе одолжение и посмотрите оригинальный фильм «Грязные танцы». Вы увидите больше магии и химии. © evanvorous / IMDb

Ребекка

В 1940 году легендарный Хичкок снял «Ребекку» по роману Дафны Дюморье, и лента была удостоена 2 «Оскаров». По сюжету вдовствующий аристократ делает предложение небогатой девушке и увозит ее в большое поместье, где та начинает ощущать незримое присутствие своей предшественницы. В 2020 году вышла новая киноверсия «Ребекки» с Арми Хаммером и Лили Джеймс в главных ролях, но, по мнению зрителей, ей бесполезно тягаться с фильмом Хичкока. Зачем было заморачиваться, если вы не можете подарить и 10 % тех эмоций, что дает оригинал? Я считаю, что ремейк — крайне бессмысленная и пустая трата времени. Так обидно. © beethecracker-39679 / IMDb

Я не хочу драматизировать, но классика есть классика. Когда я посмотрел оригинальную версию, я сразу влюбился в фильм. Но этот ремейк... Нет, спасибо. © etoanyusha / IMDb

Конан-варвар

Грозный воин по имени Конан — герой комиксов. Свое экранное воплощение персонаж получил в лице Арнольда Шварценеггера в 1982 году в фильме «Конан-варвар», где герой виртуозно сокрушает недругов, спасая принцессу. В 2011 году кинорежиссеры представили новую версию похождений Конана — уже с Джейсоном Момоа в главной роли. Я большой фанат Конана. Фильм 1982 года я пересматривал раз 20. Когда узнал о ремейке, был очень взволнован. Стоял первым в очереди на премьере, а потом... фильм начался. Я вышел из кинотеатра в полном отвращении, не дожидаясь концовки. © greywolf-65 / IMDb

Мне понравился «Конан-варвар» 1982 года. На новый фильм я пошел без ожиданий, что он будет настолько же хорошим. Но надеялся, что хотя бы смотреть будет интересно. Увы, отметить можно только костюмы и декорации. Все остальное — катастрофа. © TheLittleSongbird / IMDb

Роковое искушение

Сюжет картины «Обманутый» 1971 года основан на книге Томаса Куллинана и выстраивается вокруг солдата США, жившего во времена Гражданской войны. Будучи раненым, он попадает в женский пансион, где становится предметом тайных воздыханий как преподавательниц, так и учениц. В 2017 году эту же историю пересказала София Коппола в ленте «Роковое искушение», сняв в ней Колина Фаррелла, Николь Кидман, Кирстен Данст и Эль Фэннинг. На выходных посмотрел обе версии фильма. Сначала новую, затем старую, с Клинтом Иствудом. Зачем было переснимать? Оригинал намного лучше со всех сторон. © hvkarateclub / IMDb

Я очень разочарован этим ремейком, потому что в нем не было напряженности первого фильма. Актеры хорошие и заслужили сценарий получше. © carchero / IMDb

Зачарованные

Сериал «Зачарованные» о похождениях 3 сестер-ведьм выходил с 1998 по 2006 год и пользовался бешеной популярностью у зрителей. Судя по всему, киностудии захотели повторить успех многосерийной ленты и перезапустили проект уже с новыми актрисами в 2018 году, но сели в лужу. Почему люди не могут работать с собственными идеями? Зачем брать те, что уже были реализованы? Первые «Зачарованные» были потрясающими! А это — ерунда. © nowen-62131 / IMDb

Я дал новому сериалу шанс и посмотрел пилотный эпизод. Пожалуйста, остановите это глупое шоу или переименуйте его. Оно позорит оригинальных «Зачарованных». © mjbrianjr / IMDb

Мумия

Мало кто знает, но «Мумия» 1999 года с Бренданом Фрейзером и Рэйчел Вайс — тоже ремейк фильма, а именно ленты 30-х годов. Но эта версия стала настолько популярной, что зрители проводят параллель именно с ней, когда оценивают новейший фильм о зловещей мумии, который был призван перезапустить франшизу. Он вышел в 2017 году, а главную роль исполнил Том Круз. Ничего не имею против Круза, но это не то. Зачем так рано переснимать отличный фильм? Подождите хотя бы лет 40 после его выхода, чтобы перезапуск казался свежим и завоевал новую аудиторию. © vinker / IMDb

Наверное, было бы намного приятнее смотреть, как студия смывает $ 125 млн в унитаз. Это ужасный фильм во всех отношениях. © ewiep / IMDb

Телекинез

Основанный на романе короля ужасов Стивена Кинга фильм «Кэрри» появился на экранах в 1976 году и на сегодняшний день считается классикой жанра хоррор. Загнанный подросток обнаруживает в себе способности к телекинезу, что приводит к плачевным последствиям. В 2013 году появилась новая экранизация романа под названием «Телекинез». И хотя лента отличается новейшими спецэффектами, напугать она никого не способна. Когда вышла оригинальная лента «Кэрри», она напугала публику и спровоцировала у нее ночные кошмары. Новая же картина рассмешила зрителей ужасными спецэффектами, слабой игрой и в целом плохой постановкой. © abigail-doyle / IMDb

Ремейк доказывает: нельзя починить то, что не сломано. Я почувствовал себя обманутым после просмотра. Но могу винить только себя. Оригинал — шедевр кинематографа, классика, которую невозможно переснять лучше. © MikeWright75 / IMDb

Робокоп

Культовый боевик о роботе-полицейском из мира будущего, который борется с несправедливостью, увидел свет в 1987 году. Зрители горячо полюбили персонажа, что стало отправной точкой для появления нескольких сиквелов. А в 2014 году на экраны вышел ремейк первого фильма. К сожалению, этот «Робокоп» не смог порадовать поклонников героя. Я фанат «Робокопа», и это просто оскорбление. Не считая унылого сценария, спецэффекты так хромают, будто сделаны для низкобюджетного сериала. Оригинальная версия лучше во всех отношениях, даже с устаревшей анимацией. © dom_ti2000 / IMDb

Буду краток. Дайте мне один билет на Марс, пожалуйста, чтобы не видеть таких плохих фильмов. © jasonmcclure19 / IMDb

Охотники за привидениями

Семейная лента о парнях специфической профессии появилась на экранах в 1984 году и стала культурным феноменом, положив начало комедиям с фэнтезийными элементами. В 2016 году франшизу перезапустили новым фильмом «Охотники за привидениями», но устранять потусторонних сущностей поручили уже дамам. Мне понравилась идея женской команды охотников за привидениями, и у актерского состава был потенциал. Но делать ремейк было глупо. Это могло быть просто продолжение оригинальных фильмов. Но вместо этого мы получили жалкий анекдот. © msteder / IMDb

Эта версия «Охотников за привидениями» разрушила мои детские воспоминания о классических фильмах. Все, кто принимал участие в работе над ремейком, должны сейчас от стыда прятать глаза. © woodjwood3 / IMDb

На гребне волны

«На гребне волны» — боевик 1991 года с Патриком Суэйзи и Киану Ривзом в главных ролях. По сюжету сотрудник ФБР расследует дело банды грабителей, попутно обучаясь у талантливого серфингиста. В 2015 году появился ремейк фильма, который, по мнению зрителей, является лишь слабой копией оригинала. Новая версия «На гребне волны» — позор! Им каким-то образом удалось потерять суть, душу первого фильма и заменить ее красивыми видами, боевыми сценами и ужасным сюжетом. © tom_dimaggio / IMDb

В первом фильме «На гребне волны» было что-то особенное, от завязки до кульминации, была тайна. В новом же нет интриги, он не дарит острых ощущений. Понятно, что оригинал не удастся превзойти, но этот ремейк можно было сделать и получше. © Floated2 / IMDb

Вспомнить все

Фантастическая картина по мотивам рассказа Филипа Дика «Вспомнить все» вышла в 1990 году. По сюжету герой Арнольда Шварценеггера забавы ради посещает аттракцион, который генерирует необычные воспоминания. Герой выбирает сюжет об экспедиции на Марс, и тут начинаются приключения. В 2012 году на больших экранах показали новый фильм «Вспомнить все» с Колином Фарреллом в главной роли. Унылый ремейк. Его следовало назвать «Вспомнить Франкенштейна», потому что создатели взяли фрагменты оригинального фильма и сшили из него чудовище. © nbennett-50055 / IMDb

В первом фильме потрясающе показан Марс, есть интересные персонажи, и в целом смотреть увлекательно. Были настоящие злодеи, которые заставляли понервничать. А новый фильм вызывает лишь желание поглядывать на часы. © mistaphill-1 / IMDb

1+1: Голливудская история

Французский кинематограф в 2011 году заставил плакать от умиления весь мир, представив картину «1+1». По сюжету немолодой состоятельный мужчина, который прикован к креслу, ищет себе помощника. Выбор падает на, казалось бы, совсем неподходящую кандидатуру — некоего парня без опыта работы в социальных службах. Но именно он меняет жизнь главного героя. Вдохновившись успехом французских коллег, в 2017 году американцы сняли ленту «1+1: Голливудская история» с таким же сюжетом. Эта картина не очень удачная копия французского фильма. Я не насладился просмотром, потому что все выглядело фальшиво и натянуто. Оригинал был идеален. © riccigiulia88 / IMDb

Ничего особенного. Этот фильм будто несвежее блюдо под кетчупом. Хотите насладиться великим кино — посмотрите французский оригинал. © ealesnj / IMDb

Лето. Одноклассники. Любовь

Французский ромком под названием «LOL [ржунимагу]» увидел свет в 2008 году. Это история об обычной школьнице Лоле, которую все друзья зовут просто Лол. Она встречается с друзьями, влюбляется, совершает ошибки, спорит с матерью — все как и подобает подростку. Спустя 4 года Голливуд представил свою версию истории под названием «Лето. Одноклассники. Любовь» с Майли Сайрус в главной роли, но многим зрителям картина пришлась не по нраву. Я француженка. Я видела наш оригинальный фильм и могу сказать, что это кино просто его плохая копия. Девушки здесь слишком богаты и слишком красивы. Французская же версия больше похожа на жизнь. © melanie-kurdziel / IMDb

Если вы не смотрели оригинал, надеюсь, не нужно объяснять, что лучше предпочесть его этому ремейку. Ничего не имею против Майли Сайрус, но она выглядит слишком взрослой для роли подростка и не может отыграть многие сцены. Чего не скажешь о героине оригинала. © kosmasp / IMDb