14 ремейков последних лет, которые зрители так и не простили создателям
Киноиндустрия регулярно пытается вдохнуть новую жизнь в успешные проекты прошлых лет с помощью ремейков. Иногда новые версии фильмов получаются настолько крутыми, что затмевают оригиналы. Но бывает и так, что зрители остаются недовольны перезапуском любимого кино и не могут скрыть разочарования.
Мы в AdMe.ru прислушались к пользователям, которые в пух и прах разнесли громкие ремейки последнего десятилетия.
Ангелы Чарли
Фильм «Ангелы Чарли» о 3 девушках, которые работают в детективном агентстве под началом некоего Чарли, вышел в 2000 году. Это была полнометражная версия сериала 70–80-х годов, но с уклоном в комедию. В 2019 году проект перезапустили с новыми лицами в качестве неуловимых «ангелов».
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Пытался увидеть в этом фильме плюсы, но безуспешно. «Ангелы Чарли» 2000-х были веселыми, дерзкими, игривыми. Столько нарядов и костюмов, персонажей и акцентов. А в новом фильме мне не понравился ни один из «ангелов». © smg-06397 / IMDb
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Если вы полюбили «Ангелов Чарли» с Кэмерон Диас и прочими, то этот фильм вам, скорее всего, не понравится. Мы с женой очень ждали новую версию. Но остались разочарованы. Это ужасный фильм. © Leakage300 / IMDb
Грязные танцы
Картина «Грязные танцы» с момента своего выхода в 1987 году и по сей день остается культовой историей любви, дополненной зажигательными танцами. Патрик Суэйзи и Дженнифер Грей прочно обосновались в списках ярчайших пар мирового кинематографа. Спустя 30 лет вышел трехчасовой телевизионный ремейк, который не оценили ни зрители, ни критики.
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Это худший ремейк на свете! Сначала я даже подумал, что это пародия, и до сих пор не уверен, что это не так. Отсутствует не только магия, отсутствует вся история любви. Это кошмар, извините. Я люблю оригинальные «Грязные танцы» 80-х, но эта версия просто ужасна... © topsi91 / IMDb
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Я, наверное, минут 10–15 смотрел, но уже думал, что это ужас. Сделайте себе одолжение и посмотрите оригинальный фильм «Грязные танцы». Вы увидите больше магии и химии. © evanvorous / IMDb
Ребекка
В 1940 году легендарный Хичкок снял «Ребекку» по роману Дафны Дюморье, и лента была удостоена 2 «Оскаров». По сюжету вдовствующий аристократ делает предложение небогатой девушке и увозит ее в большое поместье, где та начинает ощущать незримое присутствие своей предшественницы. В 2020 году вышла новая киноверсия «Ребекки» с Арми Хаммером и Лили Джеймс в главных ролях, но, по мнению зрителей, ей бесполезно тягаться с фильмом Хичкока.
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Зачем было заморачиваться, если вы не можете подарить и 10 % тех эмоций, что дает оригинал? Я считаю, что ремейк — крайне бессмысленная и пустая трата времени. Так обидно. © beethecracker-39679 / IMDb
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Я не хочу драматизировать, но классика есть классика. Когда я посмотрел оригинальную версию, я сразу влюбился в фильм. Но этот ремейк... Нет, спасибо. © etoanyusha / IMDb
Конан-варвар
Грозный воин по имени Конан — герой комиксов. Свое экранное воплощение персонаж получил в лице Арнольда Шварценеггера в 1982 году в фильме «Конан-варвар», где герой виртуозно сокрушает недругов, спасая принцессу. В 2011 году кинорежиссеры представили новую версию похождений Конана — уже с Джейсоном Момоа в главной роли.
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Я большой фанат Конана. Фильм 1982 года я пересматривал раз 20. Когда узнал о ремейке, был очень взволнован. Стоял первым в очереди на премьере, а потом... фильм начался. Я вышел из кинотеатра в полном отвращении, не дожидаясь концовки. © greywolf-65 / IMDb
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Мне понравился «Конан-варвар» 1982 года. На новый фильм я пошел без ожиданий, что он будет настолько же хорошим. Но надеялся, что хотя бы смотреть будет интересно. Увы, отметить можно только костюмы и декорации. Все остальное — катастрофа. © TheLittleSongbird / IMDb
Роковое искушение
Сюжет картины «Обманутый» 1971 года основан на книге Томаса Куллинана и выстраивается вокруг солдата США, жившего во времена Гражданской войны. Будучи раненым, он попадает в женский пансион, где становится предметом тайных воздыханий как преподавательниц, так и учениц. В 2017 году эту же историю пересказала София Коппола в ленте «Роковое искушение», сняв в ней Колина Фаррелла, Николь Кидман, Кирстен Данст и Эль Фэннинг.
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На выходных посмотрел обе версии фильма. Сначала новую, затем старую, с Клинтом Иствудом. Зачем было переснимать? Оригинал намного лучше со всех сторон. © hvkarateclub / IMDb
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Я очень разочарован этим ремейком, потому что в нем не было напряженности первого фильма. Актеры хорошие и заслужили сценарий получше. © carchero / IMDb
Зачарованные
Сериал «Зачарованные» о похождениях 3 сестер-ведьм выходил с 1998 по 2006 год и пользовался бешеной популярностью у зрителей. Судя по всему, киностудии захотели повторить успех многосерийной ленты и перезапустили проект уже с новыми актрисами в 2018 году, но сели в лужу.
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Почему люди не могут работать с собственными идеями? Зачем брать те, что уже были реализованы? Первые «Зачарованные» были потрясающими! А это — ерунда. © nowen-62131 / IMDb
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Я дал новому сериалу шанс и посмотрел пилотный эпизод. Пожалуйста, остановите это глупое шоу или переименуйте его. Оно позорит оригинальных «Зачарованных». © mjbrianjr / IMDb
Мумия
Мало кто знает, но «Мумия» 1999 года с Бренданом Фрейзером и Рэйчел Вайс — тоже ремейк фильма, а именно ленты 30-х годов. Но эта версия стала настолько популярной, что зрители проводят параллель именно с ней, когда оценивают новейший фильм о зловещей мумии, который был призван перезапустить франшизу. Он вышел в 2017 году, а главную роль исполнил Том Круз.
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Ничего не имею против Круза, но это не то. Зачем так рано переснимать отличный фильм? Подождите хотя бы лет 40 после его выхода, чтобы перезапуск казался свежим и завоевал новую аудиторию. © vinker / IMDb
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Наверное, было бы намного приятнее смотреть, как студия смывает $ 125 млн в унитаз. Это ужасный фильм во всех отношениях. © ewiep / IMDb
Телекинез
Основанный на романе короля ужасов Стивена Кинга фильм «Кэрри» появился на экранах в 1976 году и на сегодняшний день считается классикой жанра хоррор. Загнанный подросток обнаруживает в себе способности к телекинезу, что приводит к плачевным последствиям. В 2013 году появилась новая экранизация романа под названием «Телекинез». И хотя лента отличается новейшими спецэффектами, напугать она никого не способна.
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Когда вышла оригинальная лента «Кэрри», она напугала публику и спровоцировала у нее ночные кошмары. Новая же картина рассмешила зрителей ужасными спецэффектами, слабой игрой и в целом плохой постановкой. © abigail-doyle / IMDb
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Ремейк доказывает: нельзя починить то, что не сломано. Я почувствовал себя обманутым после просмотра. Но могу винить только себя. Оригинал — шедевр кинематографа, классика, которую невозможно переснять лучше. © MikeWright75 / IMDb
Робокоп
Культовый боевик о роботе-полицейском из мира будущего, который борется с несправедливостью, увидел свет в 1987 году. Зрители горячо полюбили персонажа, что стало отправной точкой для появления нескольких сиквелов. А в 2014 году на экраны вышел ремейк первого фильма. К сожалению, этот «Робокоп» не смог порадовать поклонников героя.
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Я фанат «Робокопа», и это просто оскорбление. Не считая унылого сценария, спецэффекты так хромают, будто сделаны для низкобюджетного сериала. Оригинальная версия лучше во всех отношениях, даже с устаревшей анимацией. © dom_ti2000 / IMDb
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Буду краток. Дайте мне один билет на Марс, пожалуйста, чтобы не видеть таких плохих фильмов. © jasonmcclure19 / IMDb
Охотники за привидениями
Семейная лента о парнях специфической профессии появилась на экранах в 1984 году и стала культурным феноменом, положив начало комедиям с фэнтезийными элементами. В 2016 году франшизу перезапустили новым фильмом «Охотники за привидениями», но устранять потусторонних сущностей поручили уже дамам.
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Мне понравилась идея женской команды охотников за привидениями, и у актерского состава был потенциал. Но делать ремейк было глупо. Это могло быть просто продолжение оригинальных фильмов. Но вместо этого мы получили жалкий анекдот. © msteder / IMDb
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Эта версия «Охотников за привидениями» разрушила мои детские воспоминания о классических фильмах. Все, кто принимал участие в работе над ремейком, должны сейчас от стыда прятать глаза. © woodjwood3 / IMDb
На гребне волны
«На гребне волны» — боевик 1991 года с Патриком Суэйзи и Киану Ривзом в главных ролях. По сюжету сотрудник ФБР расследует дело банды грабителей, попутно обучаясь у талантливого серфингиста. В 2015 году появился ремейк фильма, который, по мнению зрителей, является лишь слабой копией оригинала.
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Новая версия «На гребне волны» — позор! Им каким-то образом удалось потерять суть, душу первого фильма и заменить ее красивыми видами, боевыми сценами и ужасным сюжетом. © tom_dimaggio / IMDb
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В первом фильме «На гребне волны» было что-то особенное, от завязки до кульминации, была тайна. В новом же нет интриги, он не дарит острых ощущений. Понятно, что оригинал не удастся превзойти, но этот ремейк можно было сделать и получше. © Floated2 / IMDb
Вспомнить все
Фантастическая картина по мотивам рассказа Филипа Дика «Вспомнить все» вышла в 1990 году. По сюжету герой Арнольда Шварценеггера забавы ради посещает аттракцион, который генерирует необычные воспоминания. Герой выбирает сюжет об экспедиции на Марс, и тут начинаются приключения. В 2012 году на больших экранах показали новый фильм «Вспомнить все» с Колином Фарреллом в главной роли.
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Унылый ремейк. Его следовало назвать «Вспомнить Франкенштейна», потому что создатели взяли фрагменты оригинального фильма и сшили из него чудовище. © nbennett-50055 / IMDb
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В первом фильме потрясающе показан Марс, есть интересные персонажи, и в целом смотреть увлекательно. Были настоящие злодеи, которые заставляли понервничать. А новый фильм вызывает лишь желание поглядывать на часы. © mistaphill-1 / IMDb
1+1: Голливудская история
Французский кинематограф в 2011 году заставил плакать от умиления весь мир, представив картину «1+1». По сюжету немолодой состоятельный мужчина, который прикован к креслу, ищет себе помощника. Выбор падает на, казалось бы, совсем неподходящую кандидатуру — некоего парня без опыта работы в социальных службах. Но именно он меняет жизнь главного героя. Вдохновившись успехом французских коллег, в 2017 году американцы сняли ленту «1+1: Голливудская история» с таким же сюжетом.
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Эта картина не очень удачная копия французского фильма. Я не насладился просмотром, потому что все выглядело фальшиво и натянуто. Оригинал был идеален. © riccigiulia88 / IMDb
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Ничего особенного. Этот фильм будто несвежее блюдо под кетчупом. Хотите насладиться великим кино — посмотрите французский оригинал. © ealesnj / IMDb
Лето. Одноклассники. Любовь
Французский ромком под названием «LOL [ржунимагу]» увидел свет в 2008 году. Это история об обычной школьнице Лоле, которую все друзья зовут просто Лол. Она встречается с друзьями, влюбляется, совершает ошибки, спорит с матерью — все как и подобает подростку. Спустя 4 года Голливуд представил свою версию истории под названием «Лето. Одноклассники. Любовь» с Майли Сайрус в главной роли, но многим зрителям картина пришлась не по нраву.
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Я француженка. Я видела наш оригинальный фильм и могу сказать, что это кино просто его плохая копия. Девушки здесь слишком богаты и слишком красивы. Французская же версия больше похожа на жизнь. © melanie-kurdziel / IMDb
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Если вы не смотрели оригинал, надеюсь, не нужно объяснять, что лучше предпочесть его этому ремейку. Ничего не имею против Майли Сайрус, но она выглядит слишком взрослой для роли подростка и не может отыграть многие сцены. Чего не скажешь о героине оригинала. © kosmasp / IMDb
А ремейком какого фильма были разочарованы вы?