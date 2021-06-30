В чем беда взрослых в картине «Вам и не снилось...» и почему этот фильм важнее посмотреть родителям, чем детям

Мелодрама «Вам и не снилось...» вышла на экраны 40 лет назад. Фильм имел оглушительный успех: только в 1981 году его посмотрели более 26 млн зрителей. Обыкновенные школьники Роман и Катя стали советскими Ромео и Джульеттой, а их трагическая история любви покорила сердца не одного поколения зрителей.

Мы в AdMe.ru решили разобраться, почему картина «Вам и не снилось...» на самом деле гораздо глубже, чем просто история о первой влюбленности.

Что не так с родителями Ромы?

С первых кадров фильма мы знакомимся с семьей Лавочкиных. Глава семейства Вера приходит домой после ночного дежурства, водружает на стол авоськи, ставит чайник, нагревает утюг, энергично будит мужа и сына. На ходу снимая шапку и шарф, она бежит «лечить» супругу поясницу, пока тот беспечно валяется в постели. Все в семье строится вокруг этой деятельной женщины: вечно хворающий муж сидит на больничном, сын вот-вот окончит школу — за всеми нужен глаз да глаз.

Вера содержит всю семью. При этом она успевает готовить, стирать, убирать и даже посещать собрания родительского комитета. Героиню такое положение дел устраивает: только опекая и контролируя своих близких, она чувствует себя значимой. Ей удобно держать рядом инфантильного мужчину, который, как ей кажется, без нее не справится, и принимать решения за сына, будущее которого вполне предопределено. И пусть в отношениях нет должных любви и уважения, но зато в жизни Веры есть смысл: быть кому-то нужной и следить, чтобы все было «как у людей».

Вера по-настоящему пугается, когда видит, как муж, встретив школьную любовь, «скачет козликом», забыв о радикулите. Ее страшит вовсе не многолетняя любовь Кости к другой женщине, а то, что она может перестать быть для него незаменимой. Вот почему Вера так злится, когда замечает улучшение здоровья супруга (о ком она теперь будет заботиться?). И вот почему она с облегчением вздыхает, когда узнает, что соперница родила ребенка (гарантия того, что Костя там не ко двору). Властная на первый взгляд мама Ромы на самом деле глубоко несчастна. Она настолько уязвлена, что боится признаться в этом даже самой себе. Жизнь Веры не наполнена ничем, кроме гиперопеки над мужем и сыном. Страх, что она может потерять над ними контроль, толкает ее на ужасные поступки: манипуляции, ложь о болезни матери.

Роман любит и тоталитарную мать, и бесхребетного отца. Хотя они, по сути, решают личные проблемы за его счет: тайком переводят в другую школу, обманом высылают в Ленинград. Чувства мальчика стоят для родителей на последнем месте. «Ты пока еще для себя ничего не сделал. И долго еще не сделаешь, — произносит отец, который, к слову, уже давно толком не работает и месяцами сидит дома. — Ты о матери подумал? Знаешь ведь, что у нее больное сердце». Манипуляция действует безотказно: юноша хоть и хочет, но не может протестовать против родителей.

Нетрудно представить, как сложно будет Роману сепарироваться в будущем от мамы и папы и научиться жить своим умом. Стоит ему выбрать не ту специальность, профессию, девушку (как это вышло с Катей) — и родители сделают все, чтобы сын, чувствуя себя виноватым, пошел у них на поводу.

Почему мама Кати вовсе не такая уж и понимающая?

На фоне все контролирующей Веры Люся выглядит весьма прогрессивной мамой. Она не ложится костьми на пути влюбленных, ничего не запрещает и не лезет с советами. На самом деле Люся так увлечена новым молодым мужем и вторым поздним ребенком, что попросту забыла о 16-летней дочери.

Впервые она приходит в школу к дочке только зимой. А ведь смена места учебы в переходном возрасте — дело непростое: непонятно, примет ли девочку коллектив, как к ней отнесутся учителя. От классной руководительницы Люся с удивлением узнает, что Катя и Рома дружат. Решив поговорить с дочерью, она мягко говорит: «Надеюсь, эта семья тебе не нужна и не интересна».

Мама Кати так же, как и родители Ромы, не придает чувствам ребенка никакого значения. Замечая, что дочь стала задумчивее, Люся не интересуется тем, что произошло, а лишь предлагает съездить вместе с ней и дядей Володей в отпуск — «помочь с Павликом управиться». Ее не волнует, что на девочке нет лица, что она скатилась в учебе и что «учителя ставят ей тройки из жалости». Лишь когда страдания дочери становятся невыносимыми, женщина наконец решает по-настоящему провести время с ребенком. «Прости меня, мам, — говорит Катя. — Я думала, что ты занимаешься только собой и что тебе нет до меня дела».

В, казалось бы, полной семье — мама, отчим, младший брат — Катя чувствует себя одинокой. Поэтому, когда в ее жизни появляется внимательный и заботливый Рома, она цепляется за него, как за спасательный круг. И если юноше влюбленность не мешает ни учиться, ни готовиться к поступлению в институт, то для Кати остальная жизнь словно перестает существовать. Когда влюбленным приходится на время расстаться, девушка заявляет: «Ради тебя я живу! Рома, давай умрем вместе?..» Такое поведение является признаком созависимых отношений, в которых один из партнеров впадает в болезненную зависимость от другого. Может быть, Кате повезло: она встретила доброго и порядочного Рому. Но ведь ей мог попасться куда менее надежный человек. И что тогда? Смогла бы она противостоять неуважительному отношению к себе или попросить кого-то о помощи?

Несчастье Танечки: что случается, когда родители не слышат своих детей

Учитель русского языка и литературы Танечка едва ли не единственный взрослый, который действительно переживает за ребят и воспринимает их чувства всерьез. Она даже приходит к директору школы, чтобы заступиться за Рому и Катю. «Не мне вам говорить, что такое детское горе...» — начинает Таня. «Горе? — перебивает ее директриса в строгом костюме. — Голод, война надеть нечего? Им, нынешним, терять лицо. С какой беды?» Эти слова наиболее точно описывают то, с каким обесцениванием и пренебрежением относятся взрослые к проблемам детей в этом фильме.

Сама Танечка представляет собой яркий пример того, как ребенок, оказавшись во власти жесткого, всезнающего родителя, вырастает в несчастного взрослого. Таня хотела играть в театре, но мама посчитала это увлечение несерьезным, поэтому пока приятели Танечки мотаются по гастролям, та смиренно проверяет школьные тетради. Таня хотела выйти замуж в 17 лет, но маме не нравилась фамилия ухажера — Рыженький, и теперь Танечке приходится проводить время с Мишей, который ни в грош ее не ставит.

В начале фильма мама говорит Тане сакральную фразу: «Я скажу, а ты стерпи». Она терпит. И добрые советы матери в стиле: «Роди мне мальчика и девочку. Ну хоть от первого встречного». И «ласковые» комплименты Миши: «Мисс, вы деревяшка. Шкрабина». И попытки близких людей ее переделать.

Таня пыталась быть хорошей дочерью, но мама так и не смогла принять ее такой, какая она есть. Она не замечает боли дочери, не слышит ее желаний и даже не пытается ее понять. Ей нужно лишь, чтобы Таня, уже взрослая женщина, соответствовала ее ожиданиям. Так ли отличается мама Танечки от родителей Кати и Ромы? Сделало ли подобное воспитание хоть кого-то счастливым?

Почему этот фильм важно смотреть родителям

Изначально повесть, по которой был снят фильм, имела вполне конкретный, мрачный финал: падение Ромы с высоты заканчивалось трагедией. Редактору журнала «Юность» Борису Полевому такая концовка не понравилась. И автор Галина Щербакова переписала последние несколько предложений, оставив финал произведения открытым. В любом случае исход истории нельзя назвать оптимистичным: в фильме выпавшему из окна Роме так и не удается подняться на ноги. И даже если травмы героя не столь опасны и его здоровью ничего не грозит, мальчику вряд ли удастся сохранить доверительные отношения с родителями. Фильм просит нас, взрослых, внимательнее относиться к своим детям, не обесценивать их чувства, страхи и переживания. Не ждать, пока случится что-то непоправимое, а быть рядом тогда, когда это действительно нужно. И, возможно, тогда по-настоящему страшной беды никогда не случится.