Почему фильм «Шоу Трумана» становится все более актуальным в XXI веке и отвечает на вопрос, правильно ли мы живем

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В 1998 году на экраны вышла научно-фантастическая трагикомедия «Шоу Трумана» о человеке, чья жизнь транслируется в режиме реалити-шоу на весь мир, а он единственный, кто об этом не догадывается. Изначально в успех фильма мало кто верил, поскольку жанр антиутопии казался создателям слишком сложным для массового зрителя. Тем не менее зрители картину оценили: при бюджете в $ 60 млн она собрала $ 264 млн. Но самое удивительное, что картина со временем стала еще более актуальной, чем 20 лет назад.

Мы в AdMe.ru решили пересмотреть еще раз этот фильм, чтобы понять, почему многие критики и зрители считают его по-настоящему гениальным. А в конце статьи вы сможете найти несколько любопытных фактов про «Шоу Трумана».

1. Фильм опередил свое время, затронув очень перспективную тему

«Шоу Трумана» стал одним из первых проектов, который поднял вопрос о реальности того мира, в котором мы живем. Через год на эту же тему была снята культовая «Матрица». Но с философской и художественной точки зрения первый оказался более убедительным. Вскоре после выхода фильма в прокат весь мир буквально помешался на всевозможных реалити-шоу разного качества и содержания, но суть была одна: наблюдать за героями нон-стоп в режиме реального времени. То есть картина точно определила запрос аудитории. Тема оказалась настолько перспективной, что по этому же принципу стали снимать сериалы. Например, популярный сериал «Остаться в живых» был ближе к реалити-шоу, чем к кино. Впоследствии феномен «жизни напоказ» породил множество звезд, начиная от Ким Кардашьян и заканчивая Кайли Дженнер. Наконец, «Шоу Трумана» дало старт такому массовому современному явлению, как продакт-плейсмент. Если вы помните, то «жена» главного героя постоянно как бы невзначай рекламирует те или иные товары. Сегодня очень сложно представить нашу жизнь без скрытой рекламы.

2. «Шоу Трумана» заставляет задуматься о действительно важных вещах

Труман — единственный «настоящий» человек во всем фильме. Об этом нам говорит даже его имя — true man. Он старается найти свое место в насквозь фальшивом мире, так что зритель невольно пытается ответить на вопрос: а что вообще реально? Где та грань, которая отделяет живое от постановочного? Параллельно режиссер высмеивает различные социальные клише, которые преследуют каждого человека. Например, просматривая альбом с фотографиями, «жена» Трумана произносит шаблонную фразу о том, что это счастливейший день их жизни. Так это на самом деле или это внушенный стереотип? Также фильм намекает зрителям на то, что иногда мы сами загоняем себя в жесткие рамки и не выходим из зоны комфорта, а ведь так можно прожить всю жизнь — не выезжая за пределы своего родного города и не меняя в своей жизни ничего. Но герой все-таки делает шаг навстречу своему собственному выбору, то есть создатели как бы говорят нам, что не стоит бояться что-то изменить. Наконец, картина заставляет подумать о том, можно ли лишить отдельно взятого человека свободы воли и выбора, руководствуясь при этом добрыми намерениями.

3. Создатели использовали новаторский прием: как будто зритель подсматривает за героем

Вся история состоит из трех блоков: жизнь Трумана, закулисье шоу и взаимодействие двух этих сфер. Создатели фильма изначально не скрывают от зрителей, что с жизнью главного героя явно что-то не то. Здесь стоит отметить отличную операторскую работу: кадры на экране делятся на две категории. В первом случае мы видим обычную картинку, во втором — мы как будто наблюдаем за героем посредством скрытой камеры. Также режиссер придумал интересный заход с титрами в самом начале фильма. Если присмотреться, то становится понятно, что это титры к телевизионному шоу. То есть нам сразу же намекают, что Труман — это единственный человек, который не догадывается, что люди вокруг него — это статисты, город — специально построенная декорация и даже небо над головой искусственное.

В конце фильма, когда главный герой собирается покинуть мир шоу и общается со своим «создателем» Кристофом, оператор использует прием под названием «глаз бога», когда камера показывает Трумана сверху, как будто на него смотрит Всевышний. В данном случае получилось очень эффектно: расступаются небеса, выглядывает солнце и герой, сделав свой выбор, делает шаг в неизвестность.

4. С помощью этой картины можно разбирать этические и философские вопросы

Например, в финальной сцене создатель реалити-шоу говорит Труману: «Я видел, как ты родился. Я помню тебя таким, каким ты сам себя не помнишь. Я знаю тебя лучше, чем ты сам». То есть это можно интерпретировать как вечный конфликт отцов и детей. Кристоф создал вокруг своего «ребенка» идеальный мир, а тот все равно хочет из него вырваться. Ведь в жизни нами часто тоже руководят: выбирают за нас одежду, школу, вуз и будущее. Еще интересный факт заключается в том, что не только главный герой — заложник этого реалити-шоу, ведь все актеры живут не своей жизнью. Они вынуждены безвылазно сидеть в городе-декорации, причем они пошли на это добровольно. Однако еще более тонкий момент — это взаимоотношения Трумана и его телевизионной жены Мерил. Ведь по сути она занимается с ним любовью за деньги — что это, профессионализм или продажа себя? Кстати, фильм даже изучается на курсах медиаэтики — там разбирают конкретные эпизоды с участием Кристофа, Марлона и Мерил.

5. Фильм предсказал будущее

Сегодня этот фильм почти не воспринимается как фантастический, поскольку соцсети так прочно вошли в нашу жизнь, что многие добровольно превратили свою жизнь в «Шоу Трумана». Подумайте, когда мы рассказываем всему миру о том, с кем мы встречаемся, куда мы поехали, что у нас в тарелке и прочую личную информацию — чем мы отличаемся от героев реалити-шоу? Также картина наглядно демонстрирует тот факт, что современное общество очень сильно зависит от СМИ, которые порабощают людей по обе стороны экрана и внушают им определенные ценности. То есть лента заставляет зрителей посмотреть на себя со стороны и ответить на вопрос, кто на самом деле является заложником ситуации — главный герой, живущий в декорациях, или массовый зритель, прикованный к экрану, который тратит свою жизнь на то, чтобы наблюдать за чужой. Да, сегодня мы почти не смотрим телевизор, но зато его нам с успехом заменил интернет.

Бонус: мы нашли несколько подсказок и пасхалок, которые вы могли не заметить в фильме

Многие герои фильма названы в честь звезд Голливуда. Супруга главного героя Мерил, это отсылка к Мерил Стрип. Его возлюбленная Лорен Гарланд получила имя в честь актрис Лорен Бэколл и Джуди Гарленд. Лучший друг Трумана Луи Колтрейн — дань уважения джазовым музыкантам Луи Армстронгу и Джону Колтрейну. В одной из сцен Луи даже играет на трубе, как и его тезка.

Девиз на арке в центре города звучит как Unus pro omnibus et omnes pro uno — «Один за всех, все за одного». То есть каждый актер и участник шоу всегда готов прикрыть остальных, чтобы Труман ни о чем не догадался.

По сюжету Труман очень боится воды, но в то же время на его рабочем столе можно увидеть сувениры — маяк и надувную лодку. Это своеобразный намек на то, где закончится история.

Яхта Трумана называется «Санта-Мария». Так же назывался один из кораблей Христофора Колумба, открывшего новые земли.

Вам нравится фильм «Шоу Трумана»? Как думаете, какой главный вывод можно сделать после просмотра этой картины сегодня?