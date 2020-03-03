Почему фильм «Шоу Трумана» становится все более актуальным в XXI веке и отвечает на вопрос, правильно ли мы живем
В 1998 году на экраны вышла научно-фантастическая трагикомедия «Шоу Трумана» о человеке, чья жизнь транслируется в режиме реалити-шоу на весь мир, а он единственный, кто об этом не догадывается. Изначально в успех фильма мало кто верил, поскольку жанр антиутопии казался создателям слишком сложным для массового зрителя. Тем не менее зрители картину оценили: при бюджете в $ 60 млн она собрала $ 264 млн. Но самое удивительное, что картина со временем стала еще более актуальной, чем 20 лет назад.
Мы в AdMe.ru решили пересмотреть еще раз этот фильм, чтобы понять, почему многие критики и зрители считают его по-настоящему гениальным. А в конце статьи вы сможете найти несколько любопытных фактов про «Шоу Трумана».
1. Фильм опередил свое время, затронув очень перспективную тему
«Шоу Трумана» стал одним из первых проектов, который поднял вопрос о реальности того мира, в котором мы живем. Через год на эту же тему была снята культовая «Матрица». Но с философской и художественной точки зрения первый оказался более убедительным.
Вскоре после выхода фильма в прокат весь мир буквально помешался на всевозможных реалити-шоу разного качества и содержания, но суть была одна: наблюдать за героями нон-стоп в режиме реального времени. То есть картина точно определила запрос аудитории. Тема оказалась настолько перспективной, что по этому же принципу стали снимать сериалы. Например, популярный сериал «Остаться в живых» был ближе к реалити-шоу, чем к кино. Впоследствии феномен «жизни напоказ» породил множество звезд, начиная от Ким Кардашьян и заканчивая Кайли Дженнер.
Наконец, «Шоу Трумана» дало старт такому массовому современному явлению, как продакт-плейсмент. Если вы помните, то «жена» главного героя постоянно как бы невзначай рекламирует те или иные товары. Сегодня очень сложно представить нашу жизнь без скрытой рекламы.
2. «Шоу Трумана» заставляет задуматься о действительно важных вещах
Труман — единственный «настоящий» человек во всем фильме. Об этом нам говорит даже его имя — true man. Он старается найти свое место в насквозь фальшивом мире, так что зритель невольно пытается ответить на вопрос: а что вообще реально? Где та грань, которая отделяет живое от постановочного?
Параллельно режиссер высмеивает различные социальные клише, которые преследуют каждого человека. Например, просматривая альбом с фотографиями, «жена» Трумана произносит шаблонную фразу о том, что это счастливейший день их жизни. Так это на самом деле или это внушенный стереотип?
Также фильм намекает зрителям на то, что иногда мы сами загоняем себя в жесткие рамки и не выходим из зоны комфорта, а ведь так можно прожить всю жизнь — не выезжая за пределы своего родного города и не меняя в своей жизни ничего. Но герой все-таки делает шаг навстречу своему собственному выбору, то есть создатели как бы говорят нам, что не стоит бояться что-то изменить.
Наконец, картина заставляет подумать о том, можно ли лишить отдельно взятого человека свободы воли и выбора, руководствуясь при этом добрыми намерениями.
3. Создатели использовали новаторский прием: как будто зритель подсматривает за героем
Вся история состоит из трех блоков: жизнь Трумана, закулисье шоу и взаимодействие двух этих сфер. Создатели фильма изначально не скрывают от зрителей, что с жизнью главного героя явно что-то не то. Здесь стоит отметить отличную операторскую работу: кадры на экране делятся на две категории. В первом случае мы видим обычную картинку, во втором — мы как будто наблюдаем за героем посредством скрытой камеры.
Также режиссер придумал интересный заход с титрами в самом начале фильма. Если присмотреться, то становится понятно, что это титры к телевизионному шоу. То есть нам сразу же намекают, что Труман — это единственный человек, который не догадывается, что люди вокруг него — это статисты, город — специально построенная декорация и даже небо над головой искусственное.
В конце фильма, когда главный герой собирается покинуть мир шоу и общается со своим «создателем» Кристофом, оператор использует прием под названием «глаз бога», когда камера показывает Трумана сверху, как будто на него смотрит Всевышний. В данном случае получилось очень эффектно: расступаются небеса, выглядывает солнце и герой, сделав свой выбор, делает шаг в неизвестность.
4. С помощью этой картины можно разбирать этические и философские вопросы
Например, в финальной сцене создатель реалити-шоу говорит Труману: «Я видел, как ты родился. Я помню тебя таким, каким ты сам себя не помнишь. Я знаю тебя лучше, чем ты сам». То есть это можно интерпретировать как вечный конфликт отцов и детей. Кристоф создал вокруг своего «ребенка» идеальный мир, а тот все равно хочет из него вырваться. Ведь в жизни нами часто тоже руководят: выбирают за нас одежду, школу, вуз и будущее.
Еще интересный факт заключается в том, что не только главный герой — заложник этого реалити-шоу, ведь все актеры живут не своей жизнью. Они вынуждены безвылазно сидеть в городе-декорации, причем они пошли на это добровольно. Однако еще более тонкий момент — это взаимоотношения Трумана и его телевизионной жены Мерил. Ведь по сути она занимается с ним любовью за деньги — что это, профессионализм или продажа себя? Кстати, фильм даже изучается на курсах медиаэтики — там разбирают конкретные эпизоды с участием Кристофа, Марлона и Мерил.
5. Фильм предсказал будущее
Сегодня этот фильм почти не воспринимается как фантастический, поскольку соцсети так прочно вошли в нашу жизнь, что многие добровольно превратили свою жизнь в «Шоу Трумана». Подумайте, когда мы рассказываем всему миру о том, с кем мы встречаемся, куда мы поехали, что у нас в тарелке и прочую личную информацию — чем мы отличаемся от героев реалити-шоу?
Также картина наглядно демонстрирует тот факт, что современное общество очень сильно зависит от СМИ, которые порабощают людей по обе стороны экрана и внушают им определенные ценности. То есть лента заставляет зрителей посмотреть на себя со стороны и ответить на вопрос, кто на самом деле является заложником ситуации — главный герой, живущий в декорациях, или массовый зритель, прикованный к экрану, который тратит свою жизнь на то, чтобы наблюдать за чужой. Да, сегодня мы почти не смотрим телевизор, но зато его нам с успехом заменил интернет.
Бонус: мы нашли несколько подсказок и пасхалок, которые вы могли не заметить в фильме
- Многие герои фильма названы в честь звезд Голливуда. Супруга главного героя Мерил, это отсылка к Мерил Стрип. Его возлюбленная Лорен Гарланд получила имя в честь актрис Лорен Бэколл и Джуди Гарленд. Лучший друг Трумана Луи Колтрейн — дань уважения джазовым музыкантам Луи Армстронгу и Джону Колтрейну. В одной из сцен Луи даже играет на трубе, как и его тезка.
- Девиз на арке в центре города звучит как Unus pro omnibus et omnes pro uno — «Один за всех, все за одного». То есть каждый актер и участник шоу всегда готов прикрыть остальных, чтобы Труман ни о чем не догадался.
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По сюжету Труман очень боится воды, но в то же время на его рабочем столе можно увидеть сувениры — маяк и надувную лодку. Это своеобразный намек на то, где закончится история.
- Яхта Трумана называется «Санта-Мария». Так же назывался один из кораблей Христофора Колумба, открывшего новые земли.
Вам нравится фильм «Шоу Трумана»? Как думаете, какой главный вывод можно сделать после просмотра этой картины сегодня?
Фото на превью The Truman Show / Paramount Pictures