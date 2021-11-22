Какие советские актеры и актрисы могли бы с блеском пройти кастинг для фильмов о Гарри Поттере

Когда на экраны только вышел фильм «Гарри Поттер и философский камень», зрители посчитали его очередной детской сказкой. Но с появлением каждой новой части у Мальчика, Который Выжил, становилось все больше поклонников. В 2016 году стоимость франшизы достигла рекордных $ 25 млрд. Мы уже привыкли к актерам, сыгравшим в картинах о Гарри Поттере. Но порой все равно фантазируем, а кто еще мог бы воплотить на экране полюбившихся персонажей.