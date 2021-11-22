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Какие советские актеры и актрисы могли бы с блеском пройти кастинг для фильмов о Гарри Поттере

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Когда на экраны только вышел фильм «Гарри Поттер и философский камень», зрители посчитали его очередной детской сказкой. Но с появлением каждой новой части у Мальчика, Который Выжил, становилось все больше поклонников. В 2016 году стоимость франшизы достигла рекордных $ 25 млрд. Мы уже привыкли к актерам, сыгравшим в картинах о Гарри Поттере. Но порой все равно фантазируем, а кто еще мог бы воплотить на экране полюбившихся персонажей.

Вдохновившись идеей пользователя твиттера под ником choo_kavo, редакция AdMe.ru решила представить, как выглядели бы герои советской поттерианы. А в качестве бонуса — актер, который точно подошел бы на роль боггарта Невилла Долгопупса.

Долорес Амбридж — Людмила Гурченко

Альбус Дамблдор — Николай Волков — старший

Беллатриса Лестрейндж — Маргарита Терехова

Мадам Максим — Наталья Крачковская

Корнелиус Фадж — Михаил Пуговкин

Драко Малфой — Дмитрий Харатьян

Минерва Макгонагалл — Наталья Андрейченко

Петуния Дурсль — Людмила Хитяева

Седрик Диггори — Владимир Коренев

Джеймс Поттер — Александр Абдулов

Северус Снегг — Виктор Авилов

Гермиона Грейнджер — Инга Ильм

Гарри Поттер — Александр Демьяненко

Флер Делакур — Барбара Брыльска

Рон Уизли — Аркадий Маркин

Полумна Лавгуд — Татьяна Проценко

Хагрид — Алексей Смирнов

Лорд Волан-де-Морт — Андрей Файт

Бонус: боггарт Невилла в исполнении Александра Калягина

Как вы считаете, кто из отечественных актеров мог бы сыграть в фильмах о Гарри Поттере не хуже, чем заграничные коллеги?

Фото на превью Harry Potter and the Order of the Phoenix / Warner Bros. Pictures, Любовь и голуби / Мосфильм
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