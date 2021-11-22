Какие советские актеры и актрисы могли бы с блеском пройти кастинг для фильмов о Гарри Поттере
Когда на экраны только вышел фильм «Гарри Поттер и философский камень», зрители посчитали его очередной детской сказкой. Но с появлением каждой новой части у Мальчика, Который Выжил, становилось все больше поклонников. В 2016 году стоимость франшизы достигла рекордных $ 25 млрд. Мы уже привыкли к актерам, сыгравшим в картинах о Гарри Поттере. Но порой все равно фантазируем, а кто еще мог бы воплотить на экране полюбившихся персонажей.
Вдохновившись идеей пользователя твиттера под ником choo_kavo, редакция AdMe.ru решила представить, как выглядели бы герои советской поттерианы. А в качестве бонуса — актер, который точно подошел бы на роль боггарта Невилла Долгопупса.
Долорес Амбридж — Людмила Гурченко
Альбус Дамблдор — Николай Волков — старший
Беллатриса Лестрейндж — Маргарита Терехова
Мадам Максим — Наталья Крачковская
Корнелиус Фадж — Михаил Пуговкин
Драко Малфой — Дмитрий Харатьян
Минерва Макгонагалл — Наталья Андрейченко
Петуния Дурсль — Людмила Хитяева
Седрик Диггори — Владимир Коренев
Джеймс Поттер — Александр Абдулов
Северус Снегг — Виктор Авилов
Гермиона Грейнджер — Инга Ильм
Гарри Поттер — Александр Демьяненко
Флер Делакур — Барбара Брыльска
Рон Уизли — Аркадий Маркин
Полумна Лавгуд — Татьяна Проценко
Хагрид — Алексей Смирнов
Лорд Волан-де-Морт — Андрей Файт
Бонус: боггарт Невилла в исполнении Александра Калягина
Как вы считаете, кто из отечественных актеров мог бы сыграть в фильмах о Гарри Поттере не хуже, чем заграничные коллеги?