Какие советские актеры и актрисы могли бы с блеском пройти кастинг для фильмов о Гарри Поттере

Долорес Амбридж — Людмила Гурченко

Альбус Дамблдор — Николай Волков — старший

Беллатриса Лестрейндж — Маргарита Терехова

Мадам Максим — Наталья Крачковская

Корнелиус Фадж — Михаил Пуговкин

Драко Малфой — Дмитрий Харатьян

Минерва Макгонагалл — Наталья Андрейченко

Петуния Дурсль — Людмила Хитяева

Седрик Диггори — Владимир Коренев

Джеймс Поттер — Александр Абдулов

Северус Снегг — Виктор Авилов

Гермиона Грейнджер — Инга Ильм

Гарри Поттер — Александр Демьяненко

Флер Делакур — Барбара Брыльска

Рон Уизли — Аркадий Маркин

Полумна Лавгуд — Татьяна Проценко

Хагрид — Алексей Смирнов

Лорд Волан-де-Морт — Андрей Файт

Бонус: боггарт Невилла в исполнении Александра Калягина

Фото на превью Harry Potter and the Order of the Phoenix / Warner Bros. Pictures