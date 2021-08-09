Мы по-новому посмотрели на фильм «Любовь и голуби» и хотим рассказать, кто из героев на самом деле заслуживает сочувствия

Лирическая трагикомедия «Любовь и голуби» вышла на экраны 37 лет назад и до сих пор остается одной из самых популярных отечественных картин. Улизнув из-под надзора строгой супруги, работник леспромхоза Василий Кузякин уезжает на курорт, где попадается на крючок экстравагантной Раисы Захаровны. История заканчивается «хеппи-эндом»: роковая разлучница остается ни с чем, а Вася и Надя наслаждаются семейной идиллией.

Мы в AdMe.ru решили посмотреть на любимый фильм под другим углом и разобраться, так ли коварна Раиса Захаровна и почему на самом деле она заслуживает куда более снисходительного отношения.

Раиса Захаровна — подлая интриганка или просто влюбленная женщина?

Василий Кузякин знакомится с Раисой Захаровной на отдыхе. Оба получили путевки в санаторий от конторы, в которой работают. На первых порах их ни к чему не обязывающее общение сводится к разговорам об экстрасенсорике. Героиня Гурченко с горящими глазами рассказывает Васе о телепатах, гуманоидах и ясновидящих, а тот, изумленно раскрыв рот, ее слушает. «Говорили, говорили мне люди, чем они на курортах-то этих занимаются», — скажет в сердцах жена Василия, когда узнает об измене и обвинит соперницу в том, что именно за этим она туда и поехала. Но так ли это на самом деле?

Несмотря на то что Раиса Захаровна — женщина свободная и привлекательная, она поехала на юг вовсе не для того, чтобы закрутить мимолетную интрижку. Изначально она относилась к Кузякину лишь как к сослуживцу и, чтобы соблюсти дистанцию, обращалась к нему исключительно по имени-отчеству: Василий Егорович. Новости о том, что у земляка есть жена и дети, женщина восприняла спокойно, ведь она не имела на него видов. Раиса Захаровна не планировала никого охмурять. Гораздо больше ее интересовало энергетическое поле курорта: «Мне этот климат посоветовала моя экстрасенс». И Васей женщина увлеклась спонтанно, искренне поверив в то, что встреча с ним была уготована ей судьбой.

Чем Василий зацепил Раису Захаровну?

Очевидно, что Василий и Раиса Захаровна — совершенно разных полей ягоды. Он — обыкновенный работяга, который в свободное время прячется от сварливой жены на голубятне. Она — яркая, экстравагантная женщина, одержимая здоровым образом жизни и эзотерическими учениями. На первый взгляд может показаться, что это история о том, как одинокой, истосковавшейся по крепкому плечу женщине не вовремя подвернулся простой, легковерный мужчина, а там уж «закрутилось, и не выберешься». Однако на самом деле Раиса Захаровна выбрала Василия вполне осознанно.

Чтобы понять, почему это произошло, следует вспомнить важную деталь. В один из вечеров герои откровенничают, и Раиса Захаровна с дрожью в голосе вспоминает, что ее отец очень хотел мальчика, а родилась она — девочка. Почему героиня Гурченко озвучивает именно этот факт? Неужели она не могла вспомнить какую-нибудь забавную историю или счастливый случай из детства? Может быть, глубоко внутри Раиса Захаровна все еще испытывает боль, причиненную в ранние годы, а пара коктейлей просто развязала ей язык?

Вероятно, Раечка с малых лет чувствовала, что разочаровывает папу, офицера кавалерии и уважаемого человека, одним только фактом своего рождения. И изо всех сил старалась заслужить его любовь, стать такой, чтобы он ее заметил и оценил. Даже став взрослой, она подсознательно продолжает верить, что любить ее такой, какая она есть, невозможно. Для этого нужно быть оригинальной, яркой, неповторимой. Отсюда и вытекают странные увлечения экстрасенсорикой и параллельными мирами. Ей кажется, что обладание тайными знаниями делает ее особенной, добавляет ценность, которую она, по собственному убеждению, не имеет.

Вдруг Раиса Захаровна встречает Василия — человека с тонкой душевной организацией (надо же, голубей разводит!), который слушает ее с неподдельным интересом, искренне восхищается и ничего не требует взамен. Уставшая от одиночества, разочаровавшаяся в мужчинах («Брак — это добровольное рабство!»), она наконец находит рядом с собой кого-то, кто по-настоящему ее разглядел. Пришельцы, ясновидящие, потусторонний мир — конечно, такая женщина не верит в случайности. Раиса Захаровна рьяно убеждает себя в том, что встреча с Василием — это судьба, проведение, а не простое стечение обстоятельств.

Видя, что они с Васей слишком разные, Раиса Захаровна продолжает себя обманывать. Она боится потерять тот островок тепла и надежды, который уже не рассчитывала найти. У нее никого нет: ни родителей, ни детей, ни подруг. Единственное существо, которому она доверяет, — крохотная собачка, животное, которое не предаст и не ранит. Женщина готова на все, лишь бы иллюзия, что она кому-то нужна, не рассеивалась: «Ну скажи, какой ты хочешь, чтобы я стала? Я буду такой». По сути, Раиса Захаровна — глубоко несчастная женщина, которая не любит и не ценит себя.

Зачем Раиса Захаровна пришла в дом Кузякиных?

Заполучив возлюбленного, Раиса Захаровна приходит к сопернице на разговор. Казалось бы, зачем? Поглумиться над брошенной женой и детьми? Не похоже. Потребовать развод? Об этом не было и речи. На самом деле разлучница заявилась к Кузякиным лишь с одной целью: наладить контакт с семьей любимого человека. По словам Василия, жена только и делала, что пилила его, а значит, и чувств между ними никаких не было. И раз это так, то «все не так страшно». Другое дело — их отношения с Васей: возвышенные, духовные. Раиса наивно полагала, что, узнав правду из первых уст, Надя поймет серьезность ситуации и отпустит нерадивого муженька с миром.

Для Раисы Захаровны встреча с Васей — это не просто курортный роман, а любовь на целую жизнь. Она понимает, какую кашу заварила, и считает, что сама должна ее расхлебать (вероятно, отвечать за свои поступки ее учил отец-военный). Женщина бережет Василия, считая, что он человек слишком робкий. А потому дописывает за него письмо с признанием в измене и приходит на разговор с обманутой женой.

Пытаясь поддержать Надю, Раиса даже берет ее за руки. Но такое психологическое воздействие не приносит должного результата. Надюха, в отличие от соперницы, не обладает ни сдержанностью, ни эмпатией.

Раиса Захаровна — эгоистка?

Принято считать, что Раиса Захаровна — эгоистка, раз живет для себя, а Надя — жертва, так как живет для семьи. Однако едва ли это можно назвать правдой. Раиса Захаровна, влипнув в историю, нашла в себе силы не прятаться, как это сделал Василий, а открыто поговорить с женой и детьми избранника, считая, что так будет лучше для всех. Надя же, узнав об измене мужа, начала с особой жестокостью измываться над собственными детьми, делая их не просто свидетелями родительского конфликта, а главными виновниками произошедшего.

Особенно досталось младшей дочке Оленьке, у которой с отцом были теплые отношения. Стоя перед матерью на коленях, девочка захлебывалась в слезах, а Надя продолжала одну за другой бросать в дочь безжалостные фразы, при этом физически отталкивая ребенка. Она даже не допустила мысли, что для детей уход Василия — такое же предательство, как и для нее, и что им тоже нужна поддержка. Кажется, в этом случае настоящая эгоистка — это вовсе не злая разлучница.