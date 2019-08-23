Какими типами харизмы обладают самые обаятельные киногерои и как не наломать дров, стараясь им подражать

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Тренеры по самосовершенствованию учат нас, что харизматичный человек должен обладать поставленным голосом, уверенной осанкой, правильно использовать язык тела и уметь держать визуальный контакт. При таком перечислении в наших головах рисуются уверенные в себе красавчики, которые никогда не падают в грязь лицом. Но как же быть с героями фильмов? Многие из них совсем не так уж красивы и умны и часто попадают в откровенно нелепые ситуации, а зрители тем не менее продолжают их любить, скупать футболки с изображениями этих героев и ждать продолжений историй о них.

AdMe.ru решил разобраться, дает ли это надежду нам, простым смертным, на то, что совсем не обязательно лезть из кожи вон, чтобы обаять окружающих, а также выделил типы харизмы и рассмотрел их на примерах популярных персонажей.

1. Забавно-глуповатый

Как сказал писатель Ричард Темплар в своей книге «Правила любви», выбирать в спутники жизни нужно непременно того, кто может нас рассмешить. Когда мы смеемся, в нашем организме вырабатываются гормоны радости, которые заставляют нас чувствовать себя более счастливыми рядом с забавным человеком. Правда, это не работает, если кто-то постоянно натянуто шутит и старается играть на публику. Такой подход утомит кого угодно. Намного более привлекательным в данном случае выглядит образ забавного простачка, для воплощения которого совсем не обязательно быть дураком. Люди такого типа не боятся своих неудач, из-за которых окружающим хочется с улыбкой похлопать их по плечу, — совсем как Эмильена из фильма «Такси». Они не пытаются показаться совершенными. Фразы «Оу, об этом я не подумал» или «Кажется, я облажался» произносятся ими с легкостью и непринужденностью.

Часто они делают что-то невпопад, как Звездный Лорд из «Стражей Галактики», который поет в свое удовольствие, не имея при этом ни слуха, ни голоса, и с забавными возражениями выслушивает шутки товарищей по поводу своего лишнего веса. С таким человеком довольно просто расслабиться, не стремясь казаться лучше, чем есть на самом деле.

2. Уверенно-властный

Это тип харизмы уверенного в себе руководителя, который точно знает, что он делает. Довольно холодный тип личности, при правильном поведении которого окружающим людям всенепременно хочется добиться его внимания и признания, поэтому люди к нему тянутся. Этот человек говорит медленно, четко формулируя свои мысли и не допуская использования слов-паразитов. Яркий пример — Харви Спектер из сериала «Форс-мажоры».

Он крайне сдержанно реагирует на шутки или другие реплики собеседника, подразумевающие эмоциональный отклик. Как Тони Старк из фильмов о Мстителях. Тут нужно оговориться, что подобное поведение могут себе позволить только люди, обладающие определенным высоким статусом. В противном же случае своей подчеркнутой сдержанностью мы можем подать невербальный сигнал собеседнику о том, что недолюбливаем его.

У такого человека уверенная осанка и походка. Он не избегает телесного контакта с собеседником, но делает это как бы небрежно. Например, вскользь кладя руку на плечо или похлопывая по спине.

3. Гений себе на уме

Тип харизматичных персонажей, которые, кажется, знают все на свете, однако настоящую глубину их познаний вычислить невозможно. Почему? Да потому что эти люди никого не пускают в свою голову. Они не концентрируются на собеседнике и его проблемах и всегда немного погружены в собственные мысли, как Шерлок Холмс. Оттого нам часто хочется сделать все, чтобы привлечь их внимание.

Они редко поясняют собеседнику свою мысль, которую тот недопонял. Оттого превращаются для окружающих в странную тайну, а людям нравится все таинственное.

Их ум не напускное. То есть они не притворяются гениями, они действительно крайне умны и изобретательны (высшей планкой такого типа можно считать Шелдона Купера из «Теории Большого взрыва»). Если попытаться сыграть такой типаж, не обладая обширными знаниями в нужной области, можно оттолкнуть окружающих или показаться обычным нарциссом, который на самом деле ничего из себя не представляет.

4. Саркастичный

Общение с людьми такого типа харизмы — занимательный квест, развивающийся по сценарию, который нам с вами крайне сложно предсказать. С точки зрения психологии сарказм — это враждебность, спрятанная за юмором. Поэтому, чтобы не оттолкнуть от себя окружающих, важно соблюдать несколько правил. Нельзя просто так отпустить при разговоре саркастичное или шутливое замечание, когда вам заблагорассудится. Это должно войти в привычку, иначе собеседник воспримет ваше высказывание как откровенный выпад в его сторону. Яркий пример — Дэдпул, который может заставить нас улыбнуться даже в странных или грустных ситуациях.

Не шутите над тем, кому хотите понравиться, — попробуйте сделать это вместе с ним, посмотрев в его сторону или подмигнув. Объект ваших шуток не должен быть эмоционально близок тому, на кого вы прозводите впечатление. Подумайте, не оттого ли нам так нравится Грегори Хаус, что мы никогда не становимся объектами его саркастических шуток, но можем наблюдать за ними со стороны, оценивать и улыбаться? Если бы он направил стрелы своего безжалостного юмора на нас, вряд ли мы бы расплылись в улыбке.

5. Хороший парень

Люди с таким типом харизмы привлекают нас тем, что рядом с ними мы ощущаем себя спокойно. Не ждем от них подвоха, чувствуем, что они нас слышат и поддерживают. Чувствуем, что мы им нравимся. Если вы хотите произвести впечатление хорошого парня, не избегайте телесного контакта. Не бойтесь дружески приобнять собеседника, как Гарри Поттер периодически приобнимает своего немного неуклюжего друга Рона.

Слушайте. Для того чтобы человек понял, что вы всецело захвачены его рассказом, удерживайте зрительный контакт с собеседником (взгляд при этом должен быть мягким, не обязательно пристально смотреть в глаза) — так часто делает Стив Роджерс, когда общается со своими коллегами по команде. Рассказывая какую-либо историю, старайтесь не фокусировать взгляд на собеседнике дольше 3–5 секунд, иначе он почувствует себя неловко и ему захочется отвернуться.

Еще один отличный прием активного слушания — повторение слов собеседника. Например, если он заканчивает рассказ словами «...я мечтаю побывать в Милане», то вы можете начать свою реплику так: «В Милане? Это прекрасный город, я тебя понимаю, многие мечтают там побывать».

6. Плохой парень

Как ни странно, людям нравятся плохиши, люди такого типа сложные и одновременно интересные. Ведь такому человеку мало быть просто негодяем. Харизматичные плохиши должны отличаться прекрасными манерами, а также иметь привлекательный и ухоженный внешний вид, как Локи из фильмов о Торе.

Харизматичный плохой парень должен быть не просто злодеем, но также обладать острым умом, как Мориарти из сериала «Шерлок».

Общаться без нервов и уметь аргументировать свою позицию даже в очень спорных ситуациях. «Да, я толкнул ребенка в лужу, и что теперь?» — это гадко, в этом нет мотивации и острого ума. «Да, я подставил коллегу, чтобы занять его место. Но то, что он не смог оправдать себя перед начальством, не значит ли, что я более талантливый юрист, чем он?» — уже теплее.

К отличительным внешним чертам такого типа личности можно отнести взгляд исподлобья, но без нахмуренных бровей. Властные, незакрытые позы, отсутствие излишне широкой улыбки.