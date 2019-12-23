Как выглядят и чем занимаются актеры из рождественского фильма «Один дома»

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До Нового года остались считанные дни, и по-прежнему помимо ярких огоньков на елке, кота, запутавшегося в дождике, и запаха мандаринов приятным атрибутом праздника остается задорная комедия «Один дома». Несмотря на то, что картине стукнуло почти 30 лет, она до сих пор поднимает настроение и помогает верить в рождественское чудо.

Мы в AdMe.ru, поддавшись ностальгии, разыскали детей и взрослых, снявшихся в этой новогодней истории, и узнали, что произошло в их жизни после выхода фильма.

Кевин — Маколей Калкин

Слава, которая настигла 10-летнего Маколея после выхода 1-й части «Один дома», вскружила голову не актеру, а его родителям. Отец мальчика, Кристофер Калкин, позволял своему сыну сниматься исключительно у тех кинодеятелей, кто был готов выложить за участие молодой звезды в своем фильме несколько миллионов долларов. В итоге уже в 13 лет карьера Маколея быстро пошла ко дну. В мир большого кино Калкин вернулся только в 23 года, снявшись в трагикомедии «Клубная магия» и фильме «Спасенная». А потом с головой ушел в мир музыки, основав кавер-группу The Pizza Underground. Время от времени Маколей все же появлялся в кино, например в фильмах «Короли», «Водители» и «Земля перемен». Сейчас Маколей не берется за большие роли, парня можно увидеть лишь в рекламе: совсем недавно он снялся в новогоднем ролике для Happy Socks. Также Калкин покоряет интернет-арену: ведет подкасты со звездами «Уши кролика» и свой YouTube-канал.

Марвин — Дэниел Стерн

После выхода ленты «Один дома» за Дэниелом Стерном закрепилась роль глуповатого грабителя. Но актер вплоть до 2019 года пытался сменить прилипшее амплуа. Помимо съемок в фильмах он участвовал в озвучивании таких мультсериалов, как «Симпсоны», «Гриффины» и «Эй, Арнольд!». Время от времени артист сам садится в кресло режиссера: сериалы «Чудесные годы», «Настоящие дикари», «Манхэттен» — его рук дело. От кино Дэниел отдыхает, создавая скульптуры из бронзы.

Базз — Девин Рэтрей

После роли старшего брата главного героя Девин продолжал играть «плохишей» в детских фильмах, а потом — психопатов и негодяев во взрослых. Кстати, помимо игрового кино парень появляется и в документальном жанре: в фильме «Ухаживая за Конди» Рэтрей пытается добиться сердца Кондолизы Райс. Кроме кино Девина можно увидеть в небольших барах Нью-Йорка: там он дает концерты со своей группой «Маленький Билл и Бэклийцы».

Гарри — Джо Пеши

Второй участник бандитского кинодуэта за последние 30 лет снялся в 16 фильмах, взял «Оскар» за лучшую мужскую роль 2-го плана в фильме «Славные парни» и стал звездой проектов Мартина Скорсезе. Увидеть Джо можно и в последней драме этого режиссера — «Ирландце». Кстати, известность Джо в амплуа гангстера вышла далеко за рамки кино: в 2002 году он стал прообразом персонажа компьютерной игры Mafia: The City of Lost Heaven.

Фуллер — Киран Калкин

Тот улыбчивый мальчик с очками во все лицо — брат Маколея не только на экране, но и в реальности. Отец семейства Калкиных раз за разом проталкивал младшего сына в фильмы старшего. В 1993 году Кирана, наконец, заметили, и он перестал быть обязательным дополнением Маколея. На протяжении своей кинокарьеры Киран сыграл более 20 ролей, был несколько раз номинирован на «Золотой глобус» и заслужил глубокую любовь одних зрителей и такую же ненависть других. К слову, после выхода сериала «Наследники» люди часто кричали на Кирана при встрече на улице и высказывались, какой негодяй его персонаж.

Кейт — Кэтрин О’Хара

За последние 30 лет трудолюбивая актриса, так блестяще сыгравшая эмоциональную маму Кевина, успела сняться в 49 фильмах и озвучить 15 мультиков. Кроме того, артистка получила звезду на канадской «Аллее славы», а в 2010 году участвовала в закрытии Олимпийских игр в Ванкувере и украсила своим портретом почтовую марку.

Марли — Робертс Блоссом

Роль старика Марли в рождественской комедии, пожалуй, одна из немногих положительных в карьере Робертса. Несмотря на добродушное выражение лица, куда чаще Блоссом играл плохих парней. Кстати, после ленты «Один дома» актер стал реже сниматься в фильмах, а через 5 лет и вовсе ушел из кино. Последние несколько лет жизни Блоссом провел в доме престарелых, посвящая все свое время написанию стихов. Умер актер в 2011 году в возрасте 87 лет.

Питер — Джон Хёрд

После выхода картины «Один дома» Хёрд продолжал сниматься на телевидении и в кино. Так, его можно увидеть в фильмах «Пробуждение», «На линии огня», «Дело о пеликанах» и в сериалах «Звездный крейсер „Галактика“», «Побег», «Клан сопрано». Он работал до последнего дня жизни, поэтому некоторые фильмы вышли уже после его смерти. Умер Джон в 2017 году из-за осложнений после операции.

Меган — Хиллари Вульф

После выхода 2-й части «Один дома» Хиллари решила покинуть кино и добиться высот в совершенно иной сфере — спорте. Уже в 1994 году она выиграла чемпионат мира по дзюдо для юниоров, а через 2 года приняла участие в летних Олимпийских играх. В 2000 году она вновь представляла США на Олимпиаде, но, к сожалению, одержать победу в схватке не получилось.

Король польки — Джон Кэнди

Съемки в рождественском фильме пришлись на время упадка карьеры канадского комика Джона Кэнди, но никоим образом не изменили его положение в кино. Возможно, поэтому Король польки решил сменить вектор ролей, сыграв парочку драматических персонажей в лентах «Поймет лишь одинокий» и «Джон Ф. Кеннеди. Выстрелы в Далласе». К сожалению, жизнь культового комика прервалась в 1994 году из-за инфаркта. После смерти Кэнди получил звезду на канадской «Аллее славы», а его портрет украсил канадскую почтовую марку. Кроме того, 95-й Кубок Грея в 2007 году тоже был посвящен ему, а американская рок-группа Ween записала в честь актера целый альбом.

Линни — Анджела Геталс

А вот Анджелу «Один дома» подтолкнул к другим, более серьезным проектам. После съемок в этой комедии Готалс появлялась в таких популярных картинах, как «Джерри Магуайер», «За маской: Восстание Лесли Вернон», «Испанский английский», а также в сериалах «24 часа», «Анатомия страсти», «C.S.I.: Место преступления» и «Закон и порядок». В 2010 году актриса решила отдохнуть от кино и сконцентрироваться на семье.

Джефф — Майкл Маронна

После фильма «Один дома» Маронна снялся в картинах «Бездельники», «40 дней и 40 ночей» и сериале «Закон и порядок». Но наибольшую популярность парень получил благодаря рекламе компании Ameritrade, а также юмористическому ролику с Биллом Клинтоном. На этом Майкл поставил точку в кинокарьере, но со съемочной площадкой не попрощался: сейчас он работает электриком на телевидении.

Хэзер — Кристин Минтер

Кристен Минтер, которая в конце 1980-х была сконцентрирована на модельной карьере, после участия в ленте «Один дома» решила с головой окунуться в мир кино. Красотка снималась в нескольких фильмах одновременно и через пару лет получила приглашение в популярные сериалы того времени «Горец» и «Скорая помощь». Сейчас актриса редко появляется в кино и чаще всего мелькает на вторых ролях в телевизионных сериалах. Оценить ее игру можно в лентах «Менталист», «Части тела», «Грязь».

Род — Дайана Кампеану

После картины «Один дома» Дайана сыграла небольшие роли в детском фильме «Деннис-мучитель» и сериале «Беглец из преисподней». В конце 1990-х красотка сконцентрировалась на музыке. Первый альбом, который Кампеану выпустила в 2006 году, получил много теплых отзывов от критиков. Сейчас на счету у Дайаны 3 альбома, контракт с музыкальной студией и небольшие роли в короткометражках.

Джонни — Ральф Фуди

Наверное, каждый зритель помнит гангстера из бандитского фильма «Ангелы с отвратительными душами», который тайком смотрел Кевин. На самом деле чаще всего актеру доставались роли стражей порядка. Например, в лентах «Микки один», «Братья Блюз», «Чикагская история», которые вышли до комедии «Один дома», Фуди играет полицейского. Последними картинами Ральфа стали «Разговор начистоту», «Малыш» и 2-я часть «Один дома». Умер актер в 1999 году от рака.

Трэйси — Сента Моузес

До участия в ленте «Один дома» Сенту Моузес можно было увидеть только в рекламе и на сцене театра. Но крошечная роль в рождественской комедии помогла юной актрисе попасть в мир ТВ. Так, Сента появилась в сериалах «Моя так называемая жизнь», «Университет», «Кости», «Менталист» и «Говорящая с призраками». Сейчас Моузес снимается в мини-сериале «И повсюду тлеют пожары», который выйдет на экраны в 2020 году.