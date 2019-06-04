Как сложилась судьба любимца публики Георгия Вицина и почему он скрывал от прессы свою жизнь

43 1

35

13.9k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Георгий Вицин сыграл в кино более 100 ролей. Играл он в основном балагуров, весельчаков и выпивох. Тысячи поклонников со всего Советского Союза восторгались его талантом, билеты на его спектакли раскупались в одно мгновение. Работники театра вспоминали, что если на сцене играл не Вицин, то посетители сдавали билеты. Зрители были готовы носить на руках артиста, но о его жизни мало кто знал.

Мы в AdMe.ru прониклись историей всенародно любимого актера и решили рассказать, каким он был на самом деле.

Желание стать актером у Вицина появилось еще в детстве. Его мама Мария Матвеевна работала билетером в Колонном зале Дома союзов и брала Гошу с собой. Чтобы побороть стеснительность, Вицин записался в школьный театральный кружок. Играл он там в основном злодеев. После окончания школы Георгий поступил в училище при Малом театре. Но проучился он там всего 2 семестра. Отчислили юношу «за легкомысленное отношение к учебному процессу». Но это только подогрело любовь к театру. Вицин подал документы сразу в 3 театральных училища. И поступил во все 3. Карьеру в кино Георгий Вицин начал с биографических фильмов о Глинке и Белинском, где играл Николая Гоголя. Но всесоюзную славу ему принесла роль Труса в картинах Леонида Гайдая.

Георгий Вицин был диаметральной противоположностью своего героя. Однажды на съемках картины «Она вас любит» лев выбрался из клетки и подошел близко к актеру. Вся съемочная группа разбежалась, только Вицин остался на месте. Он погладил зверюгу и сказал: «Не бойтесь, львы смелых людей не трогают». Еще одним испытанием стала съемка сцены, где герой Вицин едет на водных лыжах по Днепру. Эпизод решили снимать без дублера. Георгий Михайлович отказывался сам выполнять трюки, но режиссер пошел на хитрость и отправил письмо: «Дорогой товарищ Вицин! Вы мой идеал, я мечтаю познакомиться с Вами! Слышала, завтра Вы снимаетесь на акваплане? Какой Вы смелый! Я обязательно посмотрю и после съемок подойду к Вам. Поверьте, Вы не разочаруетесь. Клава». На следующее утро Георгий Михайлович вместе с водными лыжами ждал коллег на площадке. Актер сам рассекал по водной глади. Когда прозвучала команда «Снято!», Вицин снял лыжи и сказал режиссеру: «А имя могли бы придумать и покрасивее!»

Георгий Михайлович обладал тонким чувством юмора. Однажды в Киеве он сбежал с гастролей Театра имени М. Н. Ермоловой. После того как труппа приехала в Москву, актер написал заявление об уходе. Вскоре все служащие театра приходили посмотреть на необычный приказ: «За неоднократное нарушение дисциплины уволить артиста Вицина. Основание: заявление артиста Вицина». Его так и не уволили.

На экране Вицин выглядел комичным и раскрепощенным. За актером настолько сильно закрепился образ веселого выпивохи, что зрители долгие годы верили: Георгий Вицин и в жизни такой. На улицах нетрезвые сограждане часто предлагали «сообразить на троих». На самом деле Вицин вообще не употреблял спиртного. Однажды после веселого студенческого празднования Нового года будущий актер почувствовал себя настолько плохо, что решил: «Если наутро хочется удавиться, то лучше не пить!» Но на съемках «Кавказской пленницы» Леонид Гайдай все же заставил Вицина выпить кружку пива. Актер попросил налить ему отвара шиповника, который выглядел не очень правдоподобно. Режиссер долго уговаривал опустошить бокал пенного, и в конце концов ему это удалось.

Георгий Вицин был вегетарианцем и увлекался йогой. В перерывах между сценами прямо на площадке он занимался дыхательной гимнастикой и медитацией строго по расписанию. Он даже прерывал съемочный процесс, что приводило в бешенство режиссеров. Актер предпочитал вести здоровый образ жизни, не любил шумных застолий и посиделок. Здоровый образ жизни Вицина раздражал многих актеров и режиссеров.

«Напрасно волнуются мужья и жены артистов по поводу любовных и эротических сцен. Там переживаний никаких. Мордюкова даже сказала мне после съемок: „Разве ты мужик? Не пьешь, не куришь, к женщинам не пристаешь. Ты труп!“ Она ведь любит, чтоб сесть, выпить и у-ух! А я такой хватки и бешеного темперамента боюсь». Георгий Вицин

Казалось, актер умел повелевать временем и своей внешностью. В 36 он сыграл деда Мусия в фильме «Максим Перепелица», в 37 — 18-летнего Васю Веснушкина в картине «Запасной игрок», в 59 — принца Кукимора (по сюжету ему 25–30 лет) в сказке «Пастух Янка». Но самым известным перевоплощением стала картина «Женитьба Бальзаминова». Вицину было 46, когда он исполнил главную роль Миши — юноши 25 лет от роду. Актер долго отказывался от съемок, но режиссер настоял на своем, ведь роль мелкого чиновника Миши Бальзаминова писали специально для Вицина. Актер шутил и называл фильм «Женить забальзамированного». Зрителей удивляло то, что актриса Людмила Шагалова, игравшая мать Бальзаминова, была на 6 лет младше Георгия Вицина.

Актер не был неотразимым красавцем, но недостатка в поклонницах не испытывал. Стройная подтянутая фигура и манеры не оставляли равнодушными многих женщин Союза. Но Георгий Михайлович оставался верным мужем. В жизни Вицина было 2 большие любви. Первую возлюбленную Надежду (Дину) Тополеву он увел у своего преподавателя Николая Хмелева. Вицину было 19, Дине — 35. Вместе они прожили 20 лет, но так и не узаконили отношения. Дина этого не хотела, а Георгий не настаивал. Рассталась пара мирно.

Георгий Вицин с женой Тамарой.

Со второй женой Тамарой Мичуриной Георгий Михайлович познакомился в Театре им. Ермоловой — девушка работала костюмером. Это была любовь с первого взгляда. В браке у пары родилась дочь Наташа. Когда Дина заболела, Вицин привозил ей лекарства, продукты и оплачивал сиделок. Ему удалось выстроить невероятные отношения между женщинами. Он сделал так, чтобы Тамара и Дина подружились, а дочь Вицина с удовольствием гостила у Тополевой. Тамара Мичурина пережила мужа на 8 лет.

Георгий Вицин. Автопортрет.

Вицин был отличным декламатором: он читал аудиосказки и озвучивал мультфильмы. Его голосами говорят Домовенок Кузя, Петрушка, братец Февраль из «12 месяцев», а фраза Папы-зайца «Четыре сыночка и лапочка дочка» давно ушла в народ. Но было у Георгия Вицина увлечение, о котором знали только близкие, — живопись. Актер рисовал карикатуры на своих коллег, писал картины, пробовал себя в графике и скульптуре.

К животным у актера была особая любовь. На гонорары от съемок он покупал еду для бездомных кошек, а продавцы в мясных отделах оставляли для Вицина кости и обрезки. Тамара Мичурина вспоминала, что все окрестные кошки, собаки и голуби ждали Георгия Михайловича в одно и то же время. Однажды Вицин нашел на улице полуживого пса, которого вылечил и назвал Мальчиком. Помимо пса в квартире жили 2 говорящих попугая. Вицин переехал в небольшую хрущевку и отдал дочери большую квартиру в центре столицы. Жил он уединенно, с поклонниками не общался и интервью не давал. На улицу Георгий Михайлович выходил редко, но всегда с кормом для голубей. Умер Георгий Вицин 21 октября 2001 года. Тысячи людей собрались в Центральном доме кинематографистов, чтобы проститься с любимым актером. Траурная церемония была скромной. В момент выноса гроба из театра поклонники актера выпустили в небо 12 голубей.